Giá vàng nhẫn lập kỷ lục mới, thị trường vàng Nghệ An rơi vào 'trạng thái chờ'

(Baonghean.vn) - Ngày 1/4, mở cửa phiên giao dịch tuần mới, giá vàng liên tục biến động, giá vàng nhẫn 9999 tăng vọt, lập kỷ lục mới. Với đề xuất xoá bỏ độc quyền vàng miếng từ các chuyên gia thì giá vàng SJC đang chững lại, do đó, giao dịch vàng nhẫn ở Nghệ An trở nên trầm lắng.

Mở cửa phiên giao dịch tuần mới, giá vàng bật tăng mạnh. Ảnh: Thanh Phúc

Cùng với sự đảo chiều tăng mạnh của giá vàng thế giới, sáng 1/4, giá vàng ở các doanh nghiệp vàng bạc tư nhân trong tỉnh cũng đã điều chỉnh tăng theo. Theo đó, giá vàng miếng SJC được niêm yết lần lượt là 77,80-78 triệu đồng/lượng (mua vào) và 80,70-81 triệu đồng/lượng (bán ra), giá vàng SJC không có nhiều biến động. Đặc biệt, ở nhiều tiệm vàng, giá vàng SJC tạm thời “ẩn”, không cập nhật trên bảng điện tử, chỉ khi có khách giao dịch hỏi thì nhân viên mới báo giá.

Trong khi đó, giá nhẫn tròn trơn 9999 lại tăng mạnh, “bứt tốc” lập kỷ lục mới khi chạm mốc 72 triệu đồng/lượng. Theo khảo sát sáng 1/4, giá vàng nhẫn được các cửa hàng vàng bạc ở Nghệ An niêm yết giá cụ thể: 68,50 – 69 triệu đồng/lượng (mua vào) và 71,90 – 72,50 triệu đồng/lượng (bán ra).

Người dân phân vân khi mua - bán vàng. Ảnh: Thanh Phúc

Theo ghi nhận, mặc dù giá vàng nhẫn tăng dựng đứng, song giao dịch ở vàng ở Nghệ An khá trầm lắng. “Riêng trong sáng nay, lượng khách đến tiệm không giảm so với những ngày trước, song hầu hết là đến tham khảo giá cả chứ không chốt mua hay bán. Ở cả chiều mua vào, bán ra đều ít”, chị Kim Chung, nhân viên tiệm vàng ở đường Trần Phú cho hay.

Thông tin giá vàng miếng tăng cao trong khi Nhà nước đang có động thái thắt chặt thị trường vàng miếng, xoá bỏ độc quyền thương hiệu SJC khiến nhiều người lo lắng. Chị Nguyễn Thị M.A cho biết: “Sau khi đọc được thông tin trên báo là từ chiều 28/3, các chuyên gia, thành viên của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đã đồng ý đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng SJC, lo ngại giá vàng miếng sẽ giảm mạnh nên tôi quyết định bán toàn bộ vàng miếng dự trữ.

Thị trường vàng ở Nghệ An trong giai đoạn này đang ở "trạng thái chờ". Ảnh: Thanh Phúc

Tuy nhiên, khi khảo sát giá ở các tiệm vàng lại thấy giá vàng miếng đang ổn định, giá vàng thế giới cũng tăng nên tôi đang do dự. Do đó, tôi đang cố gắng chờ xem phiên giao dịch tuần này có biến động gì không rồi bán”.

Giá vàng nhẫn cũng tăng sốc khi vượt qua ngưỡng 72 triệu đồng/lượng. Do đó, những người có ý định mua đầu tư thì còn e ngại chưa dám xuống tiền, còn những người đầu cơ thì chưa xác định chốt lời thời điểm này. Ở các tiệm vàng chủ yếu giao dịch nhỏ lẻ, những người thực sự cần tiền cấp bách mới bán vàng và những người cần vàng làm quà tặng, cưới hỏi thì mới mua vàng.

Giá vàng nhẫn lập kỷ lục mới khi vượt mốc 72 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thanh Phúc

“Mặc dù theo dự báo thì giá vàng thế giới sẽ tiếp tục tăng cao, cũng có số tiền nhàn rỗi muốn đầu tư vàng. Song, theo khuyến cáo của các chuyên gia, khi bỏ độc quyền vàng miếng SJC thì giá vàng trong nước sẽ giảm. Vì vậy, tôi còn chần chừ chưa dám mua. Chờ khi thị trường ổn định hơn rồi mới quyết định”, anh Nguyễn Trọng N. (Quán Bàu, TP.Vinh) cho biết.

Về phía người bán, dù vàng nhẫn tăng giá dựng đứng, so với thời điểm mua thì nay đã có lãi song nhiều người vẫn ngần ngại chưa dám bán. Nguyên nhân là do mức chênh lệch giữa giá bán ra – mua vào khá cao. Riêng vàng nhẫn 9999 ở Nghệ An biên độ chênh lệch mua vào – bán ra là 4 triệu đồng/lượng, do đó, nhiều nhà đầu tư chưa muốn bán vàng thời điểm này.

Chỉ số ít người đi mua vàng trang sức hoặc vàng cưới. Ảnh: Thanh Phúc

“Nếu so với thời điểm mua thì nay đã có lãi gần 5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa 2 chiều quá cao nên cũng cân nhắc chưa bán chốt lời. Hơn nữa, bán vàng rồi cũng chưa biết đầu tư vào cái gì hợp lý…”, một khách hàng chia sẻ.

Do chênh lệch cao, giá vàng còn đang nhiều biến động trái chiều và đang trong thời gian chờ đợi việc xoá bỏ độc quyền vàng miếng được thông qua nên thị trường vàng ở Nghệ An đang ở “trạng thái chờ”, giao dịch trầm lắng.