Giá vàng nhẫn tăng ‘sốc’, người dân Nghệ An cẩn trọng khi đầu tư

(Baonghean.vn) - Bất chấp giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới có xu hướng giảm nhẹ trong sáng 11/4 thì giá vàng nhẫn vẫn tăng phi mã. Theo đó, so với cách đây gần 2 tháng, giá vàng nhẫn đã tăng gần 15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng liên tục tăng nóng trong thời gian qua. Ảnh: Thanh Phúc

Vì sao giá vàng nhẫn tăng cao?

Tính đến 11h ngày 11/4, giá vàng miếng SJC và vàng thế giới có xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 2.339,1 2.348,8 USD/ounce. So với mở cửa phiên giao dịch sáng qua giá vàng thế giới giảm 9,7 USD/ounce.

Giá vàng SJC được niêm yết ở ngưỡng 82,1-82,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84,3-84,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Riêng với vàng nhẫn tính đến 11h00', giá vàng nhẫn tròn trơn được niêm yết ở mức 76,88-78,48 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với mở cửa phiên giao dịch hôm qua (10/4), giá vàng nhẫn tròn trơn được các thương hiệu điều chỉnh tăng 500.009-900.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 800.000 – 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Nghệ An, giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp vàng bạc niêm yết với mức 73,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 78,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng "nhảy múa" khiến giao dịch vàng ở Nghệ An cũng "nóng" theo. Ảnh: Thanh Phúc

Theo đó, trong 3 ngày liên tiếp, vàng nhẫn tăng hơn 5 triệu đồng/lượng và trong gần 2 tháng, giá vàng nhẫn tăng gần 15 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn được xem là “tăng sốc”, “tăng nóng”, “tăng điên cuồng” khi liên tục lập kỷ lục mới.

Sở dĩ, giá vàng nhẫn liên tục tăng là do các nguyên nhân sau: Thứ nhất, giá vàng thế giới tăng mạnh ảnh hưởng đến giá vàng trong nước. Thứ hai, nhu cầu mua vàng theo tâm lý đám đông. Thứ ba, nguồn cung vàng khan hiếm bởi hơn 10 năm nay Ngân hàng Nhà nước không cho phép nhập vàng. Thứ tư, có thể việc khan hiếm vàng và nhu cầu tăng cao nên một số doanh nghiệp đẩy giá lên.

Bên cạnh đó, do giá vàng miếng SJC “neo cao”, chênh lệch giữa giá vàng miếng và vàng nhẫn có thời điểm lên đến 10-15 triệu đồng, chênh lệch so với giá vàng thế giới khoảng 12 triệu đồng/lượng. Do đó, nhiều người e ngại về độ rủi ro khi đầu tư vào vàng miếng.

Đặc biệt, giá vàng nhẫn trong 3 tháng nay tăng mạnh. Đa phần người dân đổ xô mua vàng nhẫn thay vì vàng miếng như trước đây. Ảnh: Thanh Phúc

Đặc biệt, sau thông tin Nhà nước sẽ thắt chặt quản lý vàng, xoá bỏ độc quyền vàng miếng SJC nên người dân cũng như các nhà đầu tư vàng lo ngại giá vàng miếng trong tương lai sẽ giảm mạnh. Do đó, họ chuyển sang đầu tư vàng nhẫn, thậm chí, rất nhiều người đổ xô bán vàng miếng để mua vàng nhẫn tích trữ. Điều này khiến thị trường vàng nhẫn nóng lên và giá vàng nhẫn bị đẩy lên cao.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai- nhân viên một doanh nghiệp vàng bạc ở đường Cao Thắng (thành phố Vinh) cho biết: “Gần 1 tháng nay, giao dịch vàng nhẫn tròn trơn 9999 tăng đột biến, chiếm đến 80% giao dịch tại tiệm. Chủ yếu là khách mua. Trong khi đó, vàng miếng SJC lại hầu như ngưng trệ ở chiều bán ra, hầu hết khách đến bán vàng miếng là chính, sau đó, tái đầu tư bằng cách mua vàng nhẫn”.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn hiện đã thu hẹp khoảng cách, chỉ còn chênh nhau khoảng 5-6 triệu đồng. Ảnh: Thanh Phúc

Nên đầu tư vàng miếng hay vàng nhẫn?

Hiện tại, khi các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản chưa đem lại lợi nhuận mong đợi và lãi suất gửi tiết kiệm liên tục giảm sâu thì nhu cầu mua và đầu tư vào vàng tăng cao. Do đó, theo dự báo của các chuyên gia, chưa tới cuối năm nay, giá vàng thế giới có thể tăng lên mức 2.600 - 3.000 USD/ounce, khiến giá vàng nhẫn trong nước có thể lên tới hơn 80 triệu đồng/lượng.

Đồng thời, các chuyên gia đưa ra lời khuyên, giá vàng đang rất "sốt", không nên nóng vội bỏ hết vốn liếng đầu tư vào vàng. Nên theo dõi kỹ lưỡng thông tin từ các kênh, các tuyên bố, động thái của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các diễn biến mới nhất từ thị trường. Đặc biệt, trong "cơn sốt" vàng này, nhà đầu tư tuyệt đối không vay tiền để mua vàng. Bởi khi vàng đột ngột rớt giá, người vay sẽ cùng lúc phải chịu áp lực nặng nề từ việc thất thoát tiền bạc và trả nợ.

Người dân cần hết sức thận trọng khi đầu tư vào vàng giai đoạn này. Ảnh: Thanh Phúc

Riêng đối với việc đổ xô tích trữ vàng nhẫn, ông Nguyễn Duy Đệ -Giám đốc chi nhánh vàng Agribank Bắc miền Trung cho rằng, người dân không nên ồ ạt bán vàng miếng để chuyển sang tích trữ vàng nhẫn. Bởi hiện nay, giá vàng miếng dù không tăng mạnh nhưng vẫn ổn định. Trong khi giá vàng nhẫn lại tăng nóng. Trong trường hợp nhà đầu tư muốn mua vàng nhẫn có thể đợi nhịp điều chỉnh giảm khoảng 5-7% so với mức hiện tại là có thể mua vào.

Vàng miếng và vàng nhẫn đều mang những đặc điểm phù hợp với việc tích trữ và đầu tư. Việc mua vàng nhẫn hay vàng miếng cần phải dựa vào mục đích của từng khách. Tùy từng thời điểm, người dân có thể lựa chọn vàng nhẫn hay vàng miếng để đầu tư. Và vàng miếng hay vàng nhẫn đều có những ưu, nhược điểm riêng.

Trong khi thị trường vàng tăng nóng, khách hàng nên mua – bán vàng ở những đơn vị kinh doanh vàng có uy tín. Khi mua phải đề nghị đơn vị bán xuất hoá đơn đỏ và ghi số seri đầy đủ để tránh những thiệt hại không đáng có”.

Khi mua vàng cần lựa chọn ở các doanh nghiệp uy tín, kiểm tra kỹ các thông số của vàng. Ảnh: Thanh Phúc