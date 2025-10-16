Thứ Năm, 16/10/2025
Giá vàng nhẫn trơn lên 154 triệu, tăng gần 13 triệu trong tuần

Quốc Duẩn 16/10/2025 15:24

Chiều ngày 16/10, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức 154 triệu đồng/lượng, tăng 12,8 triệu trong tuần qua.

Sáng và trưa ngày 16/10, thị trường vàng trong nước tiếp tục sôi động khi giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh.

Các thương hiệu lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ đều điều chỉnh bảng giá chỉ trong vài giờ giao dịch, phản ánh sức mua tăng nhanh của người dân và giới đầu tư.

Trưa 16/10, giá vàng miếng được niêm yết phổ biến quanh 147,1 – 149,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tiếp tục tăng đạt mức kỷ lục 151 - 154 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. So với tuần trước, tăng 12,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

bao-tin-minh-chau-cap-nhat-gia-vang-moi-nhat-mua-ban-vang-uy-tin-10-16-2025_03_09_pm.jpg

Nhà vàng Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo lên 150,5 - 150,8 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá vàng tăng 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

gia-vang-hom-nay-10-16-2025_03_08_pm.jpg

Các công ty khác như SJC, DOJI, PNJ ghi nhận giá dao động từ 145,9 đến 149 triệu đồng/lượng, tùy loại và hình thức giao dịch.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hiện đạt 4233,63 USD/ounce, duy trì ở vùng cao nhất trong lịch sử. Các chuyên gia cho rằng giá vàng đang được hỗ trợ bởi nền tảng vững chắc từ tình hình địa chính trị, chính sách tiền tệ nới lỏng, cùng tâm lý tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn.

Nhiều nhà đầu tư cho biết họ không muốn bán ra ở thời điểm này, bởi giá vẫn đang tăng mạnh và chưa có dấu hiệu chững lại.

Ghi nhận sáng nay 16/10, tại nhiều tiệm vàng ở Hà Nội như khu vực Cầu Giấy hay Trần Nhân Tông, lượng người đến giao dịch rất đông. Nhiều cửa hàng thông báo vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng tạm hết hàng, khách muốn mua phải xếp hàng chờ hoặc đặt trước.

Tại cửa hàng vàng trên phố Cầu Giấy, nhân viên cho biết sản phẩm vàng nhẫn 9999 đã bán hết ngay sau khi mở cửa, chỉ còn nhận đơn đặt trước cho khách có nhu cầu.

Một số cửa hàng chỉ còn nhận phiếu hẹn mua vì hàng chưa kịp nhập về. Trên phố Trần Nhân Tông cảnh người dân chen nhau mua bán diễn ra liên tục.

Anh Vũ Minh (Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ anh đã quay lại cửa hàng ba ngày liên tiếp mà vẫn chưa mua được vàng: “Chiều qua họ bảo hết hàng, sáng nay vẫn đông kín người. Ai đến chủ yếu là để mua trang sức hoặc bán ra, còn mua vàng nhẫn thì gần như không còn.”

Tình trạng khan hiếm không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà còn xuất hiện tại nhiều nước khác. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cùng nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa khiến tâm lý lo ngại lan rộng, làm tăng nhu cầu mua vàng và bạc làm tài sản trú ẩn an toàn.

Trên trang Kitco, Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon nhận định, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và nhu cầu lớn, giá vàng hoàn toàn có thể tăng lên 5.000 USD/ounce, thậm chí đạt 10.000 USD/ounce trong kịch bản cực đoan.

Ông cho rằng thị trường kim loại quý đang bước vào chu kỳ tăng giá mạnh chưa từng thấy trong nhiều năm qua, khi vàng và bạc tiếp tục là “nơi trú ẩn” an toàn giữa những biến động toàn cầu.

