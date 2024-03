Giá vàng 'nhảy múa' người dân cần thận trọng khi 'lướt sóng'

Ngày 18/3/2024, giá vàng SJC lại quay đầu giảm, cụ thể, ở chiều mua vào ở mức 79 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 81 triệu đồng/lượng (giảm 200.000 đồng ở chiều mua và giảm 720.000 đồng ở chiều bán). Tuy nhiên, đến sáng nay 19/3, giá vàng bật tăng trở lại, tiến sát mốc 82 triệu đồng/lượng.

Ở Nghệ An, 11h trưa 19/3, giá vàng được niêm yết cụ thể: vàng SJC 79,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 81,97 triệu đồng/lượng (bán ra); nhẫn tròn trơn lần lượt là 67,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 68,80 triệu đồng/lượng (bán ra). Mặc dù giá vàng có xu hướng bật tăng trở lại, song so với mức giá đỉnh đạt được cách đây 1 tuần, những người mua vàng miếng hiện lỗ 2,6 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn lỗ 2 triệu đồng/lượng.

Chị Phan Thị Ngọc O., một người đầu tư vàng ở Lê Mao (TP.Vinh) cho biết: “Mặc dù đã có kinh nghiệm “lướt sóng” vàng nhiều năm nay song cũng không thể ngờ là giá vàng lại có nhiều biến động đến như vậy. Tính ra, mỗi lượng vàng lỗ khoảng 3 triệu đồng chỉ trong vòng 1 tuần xuống tiền. Giờ đây, có việc cần tiền mà bán vàng thì lỗ nên đành phải xoay xở phương án khác".

Khi giá vàng tăng kỷ lục, lên mức 79,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và 82,05 triệu đồng/lượng (bán ra) nhiều người đã bán chốt lời. Trong đó, nhiều người mua “lướt sóng” cũng đã kiếm được 3-4 triệu đồng/lượng trong vòng chưa đầy 1 tháng. Thấy có lãi, nhiều người đã rút tiền tiết kiệm, thậm chí là vay vốn để đầu tư vào vàng. Thế nhưng, thị trường vàng lại liên tục biến động, không như tính toán và mong đợi của nhiều người.

“Khi vàng xuống giá quanh mốc 81,2 triệu đồng/lượng tôi đã rút sổ tiết kiệm và mua 4 cây vàng. Chỉ trong vòng 1 tuần (từ 13/3 đến nay) giờ đem bán là lỗ gần 6 triệu đồng”, bà Lương Thị H., một người dân mua vàng đầu tư cho biết.

Diễn biến thị trường vàng thời gian gần đây cho thấy, hiệu ứng tâm lý đám đông này đã chi phối dự tính của nhiều người về kỹ năng đầu tư vốn để sinh lời. Vàng, hay bất kỳ sản phẩm đầu tư nào cũng có rủi ro, bởi không chỉ là khả năng phán đoán giá tăng-giảm theo cảm tính đối với thị trường, mà đòi hỏi người đầu tư vốn phải tạo lập cho mình kỹ năng phân tích từ nhiều nguồn thông tin để đưa ra quyết định hợp lý cho từng thời điểm.

Vừa qua, cùng với xu hướng vàng tăng giá kỷ lục, còn có lực đẩy từ việc lãi suất tiền gửi thấp, cùng với đó, kênh đầu tư chứng khoán chưa hồi phục, thị trường bất động sản vẫn còn ảm đạm làm cho nhiều người chạy theo “tâm lý đám đông” chuyển hướng đầu tư vốn vào vàng trong ngắn hạn để kiếm lời mà chưa có sự căn cơ, tính toán kỹ lưỡng.

Trong bối cảnh, giá vàng hiện nay của Việt Nam đang cách khá xa so với giá vàng thế giới, nhất là vàng SJC, có thời điểm chênh lệch tới 20 triệu đồng/ lượng. Mặt khác, biên độ chênh lệch giữa mua vào và bán ra quá lớn, tiềm ẩn rủi ro khi người dân cần bán vàng để thu hồi vốn. Do đó, có thể nói, thời điểm này không thích hợp để mua vàng đầu tư dài hạn.

"Chỉ trong thời gian ngắn, giá vàng liên tục biến động tăng, giảm từ vài trăm đến vài triệu đồng/lượng ngay trong ngày, nếu tính toán không kỹ lưỡng sẽ trở tay không kịp, dẫn đến thua lỗ. Mặt khác, mặc dù giá vàng có lúc giảm nhưng vẫn đang trên đỉnh cao, do đó, đầu tư vàng thời điểm này vẫn khá mạo hiểm. Vậy nên, dù có số tiền nhàn rỗi khá lớn nhưng tôi vẫn không dám mua vàng cất trữ vào thời điểm này", anh Đào Minh H. cho biết.

Theo nhiều nhận định, giá vàng có thể chạm mức 2.500 USD thậm chí là 3.000 USD/ounce trong tương lai. Dự kiến, trong khoảng 6 tháng tới, giá vàng sẽ trải qua giai đoạn tăng trưởng, đặc biệt là vào cuối quý 3 và đầu quý 4/2024, phù hợp với xu hướng giá vàng thường tăng vào cuối năm. Với xu hướng tăng của giá vàng toàn cầu, giá vàng trong nước cũng sẽ điều chỉnh tăng tương ứng.

Tuy nhiên, do mức độ tăng cũng như sự chênh lệch giữa giá vàng SJC, vàng nhẫn so với thị trường thế giới sẽ còn phụ thuộc vào chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước, việc cập nhật và sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Do đó, người dân cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định xuống tiền đầu tư vàng.