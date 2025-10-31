Thị trường Giá vàng sáng nay 31/10 tăng sau thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Sáng 31/10, giá vàng SJC DOJI PNJ ACB tăng lên 148,9 triệu, giá vàng nhẫn BTMC tăng lên 149,5 triệu, vàng thế giới tăng 2% sau thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

Vào khoảng 10h30 sáng theo giờ Việt Nam, vàng giao ngay thêm 1,7% đạt 4.003,73 USD/ounce. Giá bạc cũng tăng 0,4%, nối dài chuỗi ba phiên tăng liên tiếp.

Giá vàng thế giới giữ vững đà tăng từ hôm qua, duy trì trên mức 4.000 USD/ounce. Giới đầu tư hiện đang đánh giá tác động của thỏa thuận “đình chiến” thương mại giữa Mỹ - Trung. Dù được xem là tín hiệu tích cực, thỏa thuận này vẫn chưa đủ mạnh để xóa bỏ lo ngại cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong cuộc họp, ông Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận kéo dài một năm về đất hiếm và các khoáng sản chiến lược. Ông khẳng định “vấn đề đất hiếm đã được giải quyết”, đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ được xem xét và đàm phán lại hàng năm để phù hợp với tình hình mới.

Một trong những điểm đáng chú ý là Washington đồng ý giảm thuế đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc từ 57% xuống 47%, đồng thời hạ một nửa mức thuế đối với fentanyl từ 20% xuống 10%.

Đổi lại, Bắc Kinh cam kết nỗ lực ngăn chặn sản xuất và xuất khẩu fentanyl, đồng thời nối lại việc nhập khẩu đậu tương và các mặt hàng nông sản của Mỹ, vốn là lĩnh vực chịu nhiều thiệt hại trong thời gian căng thẳng thương mại.

Những chi tiết ban đầu về thỏa thuận khung được hé lộ sau các cuộc họp ở Malaysia. Trung Quốc có thể giành được một số nhượng bộ quan trọng về thuế, trong khi Mỹ đồng ý nới lỏng kiểm soát xuất khẩu phần mềm công nghệ cao và giảm phí cho tàu hàng Trung Quốc.

Washington cũng để ngỏ khả năng dừng cuộc điều tra về việc Bắc Kinh có tuân thủ các cam kết thương mại từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump hay không.

Bên cạnh đó, Trung Quốc được cho là sẽ vận động Mỹ bãi bỏ quy định buộc các công ty con có hơn 50% vốn từ doanh nghiệp bị cấm vận phải chịu cùng mức hạn chế như công ty mẹ. Ông Trump gây bất ngờ khi đề cập khả năng cho Trung Quốc tiếp cận dòng chip trí tuệ nhân tạo Blackwell của Nvidia.

Về phần mình, ông Tập Cận Bình cũng được cho là sẵn sàng phê duyệt việc bán mảng hoạt động tại Mỹ của TikTok (thuộc ByteDance) cho một liên danh do chính quyền Trump hậu thuẫn.

Giá vàng hôm nay 31/10 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn 9999 tăng mạnh trở lại so với chốt phiên hôm qua.

Tính đến 10h30 sáng 31/10, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146,9 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua - bán.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 147,4 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 146,4 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua - bán so với hôm qua.