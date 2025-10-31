Thứ Sáu, 31/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Giá vàng sáng nay 31/10 tăng sau thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

Quốc Duẩn 31/10/2025 10:29

Sáng 31/10, giá vàng SJC DOJI PNJ ACB tăng lên 148,9 triệu, giá vàng nhẫn BTMC tăng lên 149,5 triệu, vàng thế giới tăng 2% sau thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

Vào khoảng 10h30 sáng theo giờ Việt Nam, vàng giao ngay thêm 1,7% đạt 4.003,73 USD/ounce. Giá bạc cũng tăng 0,4%, nối dài chuỗi ba phiên tăng liên tiếp.

Giá vàng thế giới giữ vững đà tăng từ hôm qua, duy trì trên mức 4.000 USD/ounce. Giới đầu tư hiện đang đánh giá tác động của thỏa thuận “đình chiến” thương mại giữa Mỹ - Trung. Dù được xem là tín hiệu tích cực, thỏa thuận này vẫn chưa đủ mạnh để xóa bỏ lo ngại cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-31-2025_10_26_am.jpg

Trong cuộc họp, ông Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận kéo dài một năm về đất hiếm và các khoáng sản chiến lược. Ông khẳng định “vấn đề đất hiếm đã được giải quyết”, đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ được xem xét và đàm phán lại hàng năm để phù hợp với tình hình mới.

Một trong những điểm đáng chú ý là Washington đồng ý giảm thuế đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc từ 57% xuống 47%, đồng thời hạ một nửa mức thuế đối với fentanyl từ 20% xuống 10%.

Đổi lại, Bắc Kinh cam kết nỗ lực ngăn chặn sản xuất và xuất khẩu fentanyl, đồng thời nối lại việc nhập khẩu đậu tương và các mặt hàng nông sản của Mỹ, vốn là lĩnh vực chịu nhiều thiệt hại trong thời gian căng thẳng thương mại.

Những chi tiết ban đầu về thỏa thuận khung được hé lộ sau các cuộc họp ở Malaysia. Trung Quốc có thể giành được một số nhượng bộ quan trọng về thuế, trong khi Mỹ đồng ý nới lỏng kiểm soát xuất khẩu phần mềm công nghệ cao và giảm phí cho tàu hàng Trung Quốc.

Washington cũng để ngỏ khả năng dừng cuộc điều tra về việc Bắc Kinh có tuân thủ các cam kết thương mại từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump hay không.

Bên cạnh đó, Trung Quốc được cho là sẽ vận động Mỹ bãi bỏ quy định buộc các công ty con có hơn 50% vốn từ doanh nghiệp bị cấm vận phải chịu cùng mức hạn chế như công ty mẹ. Ông Trump gây bất ngờ khi đề cập khả năng cho Trung Quốc tiếp cận dòng chip trí tuệ nhân tạo Blackwell của Nvidia.

Về phần mình, ông Tập Cận Bình cũng được cho là sẵn sàng phê duyệt việc bán mảng hoạt động tại Mỹ của TikTok (thuộc ByteDance) cho một liên danh do chính quyền Trump hậu thuẫn.

Giá vàng sáng nay 31/10 tăng mạnh sau thỏa thuận 'đình chiến' thương mại Mỹ - Trung

Giá vàng hôm nay 31/10 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn 9999 tăng mạnh trở lại so với chốt phiên hôm qua.

Tính đến 10h30 sáng 31/10, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146,9 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua - bán.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 147,4 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 146,4 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó.

gia-vang-hom-nay-cac-thuong-hieu-sjc-9999-24k-18k-cua-pnj-doji-moi-nhat-10-31-2025_10_28_am.jpg

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua - bán so với hôm qua.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Chuyên gia dự báo giá vàng có thể giảm sâu về 2800 USD/ounce

Chuyên gia dự báo giá vàng có thể giảm sâu về 2800 USD/ounce

Giá vàng chiều nay 30/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 30/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng thế giới tăng cùng nhóm cổ phiếu công nghệ Meta, Microsoft, Alphabet

Giá vàng thế giới tăng cùng nhóm cổ phiếu công nghệ Meta, Microsoft, Alphabet

Ngày 30/10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại giảm 1,5 triệu đồng

Ngày 30/10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại giảm 1,5 triệu đồng

Chuyên gia thế giới nhận định giá vàng trong thời gian tới

Chuyên gia thế giới nhận định giá vàng trong thời gian tới

Giá vàng hôm nay

Đọc tiếp

Chuyên gia dự báo giá vàng có thể giảm sâu về 2800 USD/ounce

Chuyên gia dự báo giá vàng có thể giảm sâu về 2800 USD/ounce

Giá vàng chiều nay 30/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 30/10/2025: Bảng giá vàng SJC DOJI PNJ ACB, vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng thế giới tăng cùng nhóm cổ phiếu công nghệ Meta, Microsoft, Alphabet

Giá vàng thế giới tăng cùng nhóm cổ phiếu công nghệ Meta, Microsoft, Alphabet

Ngày 30/10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại giảm 1,5 triệu đồng

Ngày 30/10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại giảm 1,5 triệu đồng

Chuyên gia thế giới nhận định giá vàng trong thời gian tới

Chuyên gia thế giới nhận định giá vàng trong thời gian tới

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Giá vàng sáng nay 31/10 tăng sau thỏa thuận  thương mại Mỹ - Trung

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO