Kinh tế Giá vàng tại Nghệ An hôm nay (18/11): Cao hơn giá vàng trong nước từ 500- 700.000 đồng/lượng Mở cửa phiên giao dịch tuần mới, giá vàng tại Nghệ An đi ngang, giữ mức giá như hôm qua. Giao dịch vàng trên thị trường khá trầm lắng.

Giá vàng nhẫn tại Nghệ An hiện cao hơn giá vàng trong nước từ 500 - 1,3 triệu đồng/lượng. Ảnh: T.P

Trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng miếng được các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 83,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua, giá vàng hầu hết các thương hiệu được niêm yết ở mức 80 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn 9999 neo ở mức 80,3 – 83 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên liền trước.

Không khí mua bán khá trầm lắng. Ảnh: T.P

Tại Nghệ An, vàng nhẫn 9999 được các tiệm vàng niêm yết như sau: Vàng bạc Kim Thành Huy là 81 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84 triệu đồng/lượng (bán ra); Vàng bạc Đức Tài Tâm Đạt (Quỳnh Lưu) 80,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 83,50 triệu đồng/lượng (bán ra); Vàng bạc Như Trịnh 80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 83,30 triệu đồng/lượng (bán ra);… Như vậy, so với mặt bằng giá cả nước, giá vàng nhẫn tại Nghệ An cao hơn 500-700.000 đồng/lượng (chiều mua vào) và 500.000 – 700.000 đồng/lượng (bán ra).

Theo ghi nhận, những ngày qua, thị trường vàng ở Nghệ An khá trầm lắng ở cả chiều mua vào lẫn chiều bán ra. Hầu hết người dân đều không xuống tiền vào thời điểm này để mua vàng cất trữ, đồng thời, cũng không bán vàng khi giá đang xuống đáy. Phần lớn, thời điểm này, chỉ có một số người đi mua vàng cưới hoặc vàng phường, hụi.

Người dân chủ yếu mua vàng cưới, vàng trang sức. Ảnh: T.P

Tuần này, thị trường vàng dự báo sẽ trầm lắng hơn khi ít dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố. Thông tin được chờ đợi sẽ là số liệu về nhà ở và giấy phép xây dựng tại Mỹ, doanh số bán nhà cùng khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan. Ngoài ra, thị trường cũng chờ đợi bình luận của một số quan chức Fed để đánh giá tốc độ và mức độ cắt giảm lãi suất sắp tới.

Kết quả khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, cả giới chuyên gia và nhà đầu tư bán lẻ đều tỏ ra lo lắng về triển vọng ngắn hạn của kim loại màu vàng. Nhiều chuyên gia cho rằng, vàng sẽ tiếp đà giảm của tuần trước, với dự báo giá có thể chạm mốc 2.300 USD/ounce.