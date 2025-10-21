Thị trường Giá vàng tăng cao, chuyên gia tranh luận nên mua hay bán vàng Giá vàng tăng cao phủ sóng hội nghị IMF – WB, giới chức và các chuyên gia đã tranh luận về việc nên mua hay bán vàng...

Tuần trước, tại Washington, hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã quy tụ hàng loạt nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng trung ương và chuyên gia tài chính quốc tế.

Trong vô số chủ đề được bàn luận, vàng bất ngờ trở thành tâm điểm. Giá vàng thế giới vừa lập kỷ lục gần 4.400 USD/ounce, đánh dấu mức tăng tới 64% kể từ đầu năm, một con số khiến cả giới tài chính lẫn đầu tư đều kinh ngạc.

Chuyên gia Robin Brooks của Viện Brookings cho rằng, việc vàng được thảo luận sôi nổi đến vậy có thể vô tình kìm hãm đà tăng của giá vàng, tương tự như hiệu ứng từng xảy ra với lợi suất trái phiếu Mỹ vào năm 2023. Khi ấy, giới tài chính cũng nghi ngờ đà tăng của trái phiếu, và dự đoán đó sau cùng lại đúng, lợi suất sau đó giảm mạnh.

Bên lề hội nghị, câu hỏi được đặt ra khắp các diễn đàn là: liệu giá vàng đang bước vào giai đoạn bong bóng tài sản hay tài sản trú ẩn an toàn?

Một số chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng giá vàng tăng quá nhanh có thể mang tính đầu cơ. Nếu “bong bóng giá vàng” vỡ, hệ thống tài chính quốc tế sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt trong bối cảnh tiêu dùng tại Mỹ vẫn phụ thuộc lớn vào các nhóm thu nhập cao.

Ngược lại, có ý kiến cho rằng giá vàng tăng hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh kinh tế thế giới bất định, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chưa dứt và lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao.

Nhiều lãnh đạo ngân hàng trung ương cho rằng giá vàng tăng là dấu hiệu của sự mất niềm tin vào hệ thống tài chính toàn cầu. Axel Weber, nguyên Thống đốc Ngân hàng Trung ương Đức, nói rằng “khi con người bắt đầu nghi ngờ chính phủ, họ sẽ tìm đến vàng.”

Cựu Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông James Bullard, lại nhìn nhận đà tăng của vàng là tín hiệu đáng lo từ góc độ lạm phát. Theo ông, giá vàng tăng nhanh cho thấy niềm tin của công chúng vào năng lực kiểm soát giá cả của Fed đang giảm dần.

Ông Tobias Adrian, người đứng đầu bộ phận thị trường của IMF cũng chia sẻ rằng giá vàng đang phản ánh sự bất ổn ngày càng lớn. “Các thông số về giá vàng hiện cao hơn đáng kể so với tiêu chuẩn lịch sử, tuy nhiên tốc độ mua vàng của các ngân hàng trung ương không tăng đột biến, nghĩa là đợt tăng giá gần đây chủ yếu đến từ dòng vốn của các nhà đầu tư tư nhân."

Khi được phóng viên CNBC hỏi về nguyên nhân khiến giá vàng tăng mạnh, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trả lời ngắn gọn: “Vì người mua nhiều hơn người bán.” Ông bác bỏ quan điểm cho rằng việc giá vàng tăng là dấu hiệu USD mất vị thế đồng tiền dự trữ toàn cầu, đồng thời cho rằng đồng bạc xanh yếu đi chủ yếu do lợi suất trái phiếu Mỹ giảm.

Từ góc nhìn khác, nhà kinh tế Brian Bethune của Đại học Boston cho rằng giá vàng hiện chịu tác động lớn từ yếu tố cung - cầu vật chất. Trong ngắn hạn, số người sẵn sàng bán ra ít hơn hẳn so với nhu cầu mua vào.

Một số chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (CEPR) thậm chí đề xuất IMF nên bán bớt lượng vàng dự trữ khổng lồ để lấy ngân quỹ cho các chương trình viện trợ quốc tế.