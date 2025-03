Kinh tế Giá vàng tăng dựng đứng, người dân Nghệ An giao dịch thận trọng Kết thúc phiên giao dịch tuần, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, lập các mốc kỷ lục mới. Tuy nhiên, thị trường vàng tại Nghệ An lại ghi nhận sự trầm lắng, khi cả người mua và người bán đều tỏ ra thận trọng.

Chốt phiên giao dịch tuần, giá vàng đã vượt mốc 101 triệu đồng/lượng. Ảnh: T.P

Cuối tuần, ngày 30/3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp SJC, DOJI, PNJ duy trì ở mức đỉnh quanh 98,4 triệu đồng/lượng mua vào, 100,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 3,3 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 các loại cũng duy trì ở mức cao, lên 98,2 triệu đồng/lượng mua vào, 100,4 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 3,4 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Tại Nghệ An, chốt phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3, giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp vàng bạc tư nhân niêm yết ở mức 97 – 97,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 100,8 – 101,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá này cũng không đồng nhất giữa các doanh nghiệp. Cụ thể, giá vàng 9999 ở Kim Thành Huy là 97 – 101,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); còn tại tiệm vàng Như Trịnh (Yên Thành) là 96,70 – 100,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); Ngọc Hường (Thanh Chương) là 96,80 – 100,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Thị trường vàng ở Nghệ An khá trầm lắng, chỉ những người thực sự cần mới mua - bán vàng thời điểm này. Ảnh: T.P

Kết thúc tháng 3, giá vàng nhẫn tại Nghệ An tăng thêm 10,5 triệu đồng/lượng, nâng tổng mức tăng trong 3 tháng đầu năm lên 16,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong 3 tháng đầu năm, giá vàng nhẫn 9999 đã tăng bằng một nửa giá tăng của năm 2024.

Giá vàng liên tiếp tăng, có những thời điểm tăng điên cuồng khiến thị trường vàng liên tục biến động. Nếu như vào đầu tháng 3, khi vàng tăng lên mức 92 - 95 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) thì người dân đã đổ xô bán chốt lời thì ngay sau đó, vàng đã tăng vọt lên mốc 100 triệu đồng/lượng. Đến lúc này, rất nhiều người có tiền nhàn rỗi muốn mua vàng nhưng lại e ngại rủi ro nên đều chờ đợi giá vàng “hạ nhiệt” để mua.

Người dân rất thận trọng khi mua vàng ở thời điểm này bởi tính rủi ro khá cao. Ảnh: T.P

Do đó, khi vàng có nhịp giảm xuống 97,5 triệu đồng/lượng, chiều bán ra ở các tiệm vàng rất sôi động. Mức giá này chỉ “neo” trong 3 ngày, sau đó lại bật tăng liên tục, vọt mốc 100 triệu đồng/lượng và đang vọt lên mốc mới 101 triệu đồng/lượng.

Mặc dù mua ở lúc giá vàng hạ nhiệt, song sau 1 tuần, giá vàng tăng thẳng đứng, người mua vàng vẫn chưa thể có lãi, thậm chí là vẫn lỗ nếu bán trong thời điểm này. Anh Trịnh Xuân B. (trú tại Bến Thuỷ, TP.Vinh) cho biết: “Tôi mua vàng vào ngày 23/3, khi giá giảm xuống còn 97,8 triệu đồng/lượng, sau đó, vàng liên tục tăng mạnh. Sau 1 tuần, giá vàng hiện đã lập đỉnh mới, lên mức 101,50 triệu đồng/lượng song giá vàng tiệm mua vào chỉ là 97 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá mua – bán quá cao khiến người mua vẫn lỗ, như tôi lỗ đến 800 triệu đồng/lượng”.

Ở cả chiều mua lẫn chiều bán, khi giá vàng tăng nóng thì tại Nghệ An thị trường lại lắng xuống. Ảnh: T.P

Mặc dù hiện nay, vàng vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn, là nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh hiện nay do đó, số người có nhu cầu mua vàng khá lớn nhưng hầu hết, không ai dám đu đỉnh vào thời điểm này, khi giá vàng tăng điên cuồng. “Mua vàng lúc này khá rủi ro, nếu đầu tư lâu dài thì không biết tương lai vàng sẽ thế nào; còn nếu đầu tư ngắn hạn thì chênh lệch mua – bán quá cao nên người mua cầm chắc thua lỗ nếu đu đỉnh”, chị Trần Hồng Lam, một người dân cho biết.

Do đó, thị trường vàng ở Nghệ An rơi vào trạng thái “đóng băng”. Ông Hoàng Mạnh Tín, phụ trách quầy vàng ta trên đường Cao Thắng cho biết: “Khác với các thành phố lớn, khi giá vàng tăng vọt, người dân đổ xô mua vàng, xếp hàng chờ đợi và tiệm bán ra nhỏ giọt thì tại Nghệ An, khi giá vàng tăng không có điểm dừng thì thị trường lại im ắng. Người có nhu cầu bán chưa bán vào thời điểm này vì cho rằng giá vàng sẽ còn tăng mạnh; còn người mua cũng không dám mua vào lúc này vì sợ đu đỉnh khi giá vàng tăng nóng sẽ gặp rủi ro”.

Theo dự báo, giá vàng vẫn còn tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Ảnh: T.P

Bất chấp đà tăng nóng của giá vàng, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều dự báo kim loại quý còn tiếp tục tăng mạnh trong ngắn hạn, ngay trong tháng 4 tới. Cụ thể, mục tiêu tiếp theo là mức cao nhất trong tuần, 3.042 USD/ounce, tiếp theo đó là 3.050 USD. Ngưỡng kháng cự mạnh là 3.100 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, vẫn có một số chuyên gia cảnh báo giá vàng đã tăng quá nóng và nguy cơ đảo chiều giảm là rất lớn./.