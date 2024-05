Giá vàng tăng giảm đột biến, người dân Nghệ An bán 'chốt lời'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chỉ trong vòng 1 tuần, giá vàng liên tục “nhảy múa”, nếu như đầu tuần, giá vàng “rơi tự do” xuống còn 89 triệu đồng/lượng thì vào cuối tuần, giá vàng bật tăng trở lại, vượt lên mức 90,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng biến động mạnh, thị trường vàng Nghệ An sôi động ở chiều mua vào…

Trong 1 tuần từ 13-19/5, giá vàng miếng liên tục biến động, tăng giảm trái chiều. Ảnh: T.P

Tuần qua (13/5-19/5), thị trường vàng ghi nhận biến động mạnh. Sáng đầu tuần 13/5, giá vàng giảm mạnh từ mốc 92,4 triệu đồng/lượng thiết lập cuối tuần trước về quanh mức 88,5 triệu đồng/lượng, giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 3,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Qua 3 phiên giữa tuần biến động quanh mốc 89 triệu đồng/lượng, tới ngày 17/5 vàng quay đầu tăng và liên tiếp 3 ngày gần đây, giá vàng phục hồi. Theo đó, đến sáng 19/5, giá vàng miếng SJC được niêm yết quanh mức 87,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 90,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Như vậy, so với phiên đầu tuần 13/5 (85,85 – 88,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn khá ổn định. Ảnh: T.P

Còn giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 75,6 - 77,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 600.000 đồng/lượng so với tuần trước.

Giá vàng trong nước tăng theo đà đi lên của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đóng cửa tuần giao dịch ở mức 2.414 USD/ounce, tăng tới 75 USD/ounce. Giá vàng thế giới cũng đang hướng tới vùng đỉnh lịch sử ở mốc 2.430 USD/ounce.

Tại Nghệ An, giá vàng cũng ghi nhận một tuần đầy biến động về giá. Đến sáng nay, 19/5, giá vàng SJC vẫn chưa được các doanh nghiệp niêm yết công khai trên bảng giá, khi được hỏi, nhân viên các chủ tiệm vàng đưa ra mức giá lần lượt là 87,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 90,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Lượng khách giao dịch ở các tiệm vàng khá đông. Ảnh: T.P

Riêng vàng nhẫn thì một số tiệm niêm yết công khai song một số tiệm chỉ khi khách có nhu cầu mới thông báo giá. Theo đó, giá vàng nhẫn giữa các tiệm chênh lệch nhau khoảng 120.000-150.000 đồng/chỉ. Cụ thể, giá vàng nhẫn 9999 được niêm yết lần lượt là 74 triệu đồng/lượng (mua vào) và 78 triệu đồng/lượng (bán ra).

Đầu tư vàng, tích lũy vàng là thói quen lâu đời của nhiều người dân, đặc biệt là những người mong muốn tìm một hình thức đầu tư an toàn, có thể chống lại lạm phát và có xu hướng tăng giá trị theo thời gian. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường vàng trong nước có biến động mạnh, có những thời điểm giá vàng tăng, giảm hàng triệu đồng/lượng chỉ trong một phiên giao dịch khiến nhiều người đầu tư vàng “đứng ngồi không yên”.

Nhiều người đến bán vàng miếng chốt lời. Ảnh: T.P

Bà Nguyễn Phương Dung (TP.Vinh) cho biết, nhiều năm nay bà vẫn thường mua vàng để dành vì kim loại quý này có tính thanh khoản cao, dễ mua tích lũy từng chút một và bán nhanh chóng để chi tiêu khi cần thiết. Thời gian trước, bà thường mua vàng miếng để đầu tư lâu dài, nhưng gần đây vàng biến động mạnh, không chỉ theo tháng như trước mà còn có thể thay đổi nhiều lần trong ngày, do đó bà lựa chọn mua vàng nhẫn.

Bà Phương Dung cho biết: “Giá vàng miếng quá chênh lệch so với giá vàng thế giới và biến động khó lường. Do đó, khi giá vàng miếng tăng trở lại, tôi quyết định bán vàng miếng và chờ vùng giá thấp để mua vàng nhẫn cất trữ vì tính an toàn cao hơn”.

Năm ngoái, sau khi rút tiền gửi từ ngân hàng do một sự cố, chị Phan Mỹ Yến (xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hoà) quyết định dùng 2 tỷ đồng để đầu tư vào vàng. Khi đó, giá vàng đang ở mức 83 triệu đồng/lượng, nay giá vàng miếng tăng nên chị quyết định bán vàng miếng chốt lời.

Nhiều người bán vàng miếng, chuyển hướng đầu tư vàng nhẫn. Ảnh: T.P

“Vàng biến động khó lường, thường xuyên theo dõi, cập nhật giá vàng mà thấy lo. Tất cả vốn liếng chỉ được chừng đó nên tôi không dám mạo hiểm. Hiện, tôi quyết định bán vàng miếng, dùng một nửa vốn để mua vàng nhẫn và một nửa nữa gửi ngân hàng, nay lãi suất cũng đang tăng nên khá ổn”, chị Mỹ Yến cho biết.

Dạo một vòng các tiệm vàng ở thành phố Vinh, các tiệm vàng khá sôi động, người dân đến giao dịch khá đông. Theo quan sát, lượng người đến bán vàng nhiều hơn lượng người đến mua vàng.

Chị Lương Hồng Nhung, nhân viên quản lý một tiệm vàng ở đường Lê Lợi cho biết: “Hai hôm nay, lượng người đến bán vàng miếng và cả vàng nhẫn đều tăng. Lượng vàng mua vào tăng khoảng 15% so với tuần trước đó, còn lượng vàng bán ra có chững lại. Dịp này, phần lớn khách hàng tham khảo biến động giá vàng để bán vàng miếng, chuyển qua mua vàng nhẫn. Hiện nay, nguồn cung các loại vàng nhẫn của cửa hàng vẫn được đảm bảo”.

Rất đông khách hàng tham khảo biến động giá vàng. Ảnh: T.P

Thêm vào đó, từ đầu tháng 5/2024 đến nay, gần 25 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi thêm 0,5%/năm, thậm chí, có ngân hàng đã có 2-3 lần điều chỉnh tăng mạnh trong tháng, vì vậy, nhiều người dân quyết định bán vàng miếng chốt lời và gửi ngân hàng, chờ giá vàng ổn định mới tái đầu tư./.