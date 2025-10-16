Kinh tế Giá vàng tăng kỷ lục, thị trường Nghệ An trầm lắng Trong khi giá vàng thế giới và trong nước liên tiếp phá kỷ lục, đạt mức cao chưa từng có, thì tại Nghệ An, thị trường vàng lại diễn biến khá trầm lắng. Các giao dịch mua – bán nhỏ giọt, cầm chừng. Đáng chú ý, trong khi vàng vọt giá, nhiều người dân bắt đầu chuyển hướng sang đầu tư bạc – một kênh tích trữ mới nổi thời gian gần đây.

Thị trường trầm lắng

Giá vàng tăng cao chưa từng có, lên mức 15 - 15,5 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Ảnh: T.P

Sáng 16/10, giá vàng trong nước tiếp tục “dậy sóng” khi các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm trước. Chỉ trong một tuần, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng hơn 6 triệu đồng.

Vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng tương ứng, hiện dao động quanh 144,9 – 147,1 triệu đồng/lượng. Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, vàng 9999 lên tới 152,3 triệu đồng/lượng, cao hơn cả vàng miếng SJC.

Tại các tiệm vàng, giao dịch khá trầm lắng. Ảnh: T.P

Giá vàng trong nước leo thang do ảnh hưởng từ thị trường quốc tế, khi sáng 16/10 giá giao ngay đã vượt 4.230 USD/ounce, tăng hơn 200 USD/ounce trong một tuần.

Tuy nhiên, tại Nghệ An, trái ngược với đà tăng kỷ lục ấy, thị trường vẫn khá trầm lắng… Theo đó, sáng 16/10, tại Nghệ An, các tiệm vàng cũng điều chỉnh giá tăng theo xu hướng chung, niêm yết mức 15,0 – 15,1 triệu đồng/chỉ mua vào và 15,3 – 15,5 triệu đồng/chỉ bán ra. Tuy nhiên, trái ngược với đà tăng mạnh của giá, thị trường lại khá im ắng.

Ghi nhận tại một số cửa hàng vàng bạc lớn ở TP. Vinh như SJC, PNJ, DOJI, lượng khách đến giao dịch không tăng đáng kể. Đáng nói, các thương hiệu lớn hầu như không còn vàng nhẫn và vàng miếng bán ra, chỉ còn giao dịch vàng trang sức.

Ở cả chiều mua vào lẫn bán ra đều ít người giao dịch. Ảnh: T.P

Chị Nguyễn Phan Hương Phương (phường Trường Vinh) chia sẻ: “Tôi có chút tiền nhàn rỗi muốn đầu tư vàng sinh lời, nhưng đến đâu cũng báo hết hàng. Còn ở tiệm tư nhân thì giá mua – bán chênh lệch cao nên tôi không dám xuống tiền. Vàng lại tăng từng giờ, tôi sợ ‘đu đỉnh’ thì mất vốn”.

Nhân viên tại cửa hàng vàng DOJI trên đường Nguyễn Văn Cừ cho biết, hiện không có nguồn hàng để bán ra do giá tăng cao, ít người bán vào. Cùng tình trạng, các cửa hàng khác như AJC (Cao Thắng), SJC (Nguyễn Văn Cừ) đều “cháy hàng” vàng miếng, chỉ còn vàng trang sức để giao dịch.

Trong khi đó, tại các tiệm vàng tư nhân, nguồn cung vàng nhẫn 9999 vẫn dồi dào, song giao dịch trầm lắng. Hầu hết, các tiệm vàng đều rất vắng khách, chỉ giao dịch lẻ tẻ, không sôi động như khi giá vàng ở vùng thấp. Anh Đậu Huy Hoàng, chủ Công ty vàng bạc Huy Hoàn (phường Hoàng Mai) cho biết: “Mấy ngày nay, chỉ có khách mua lẻ vài chỉ làm quà cưới hay trả nợ. Giá vàng cao kỷ lục nên ít ai dám mua, mà người có vàng tích trữ cũng kỳ vọng giá còn lên nên chưa muốn bán ra".

Các tiệm vàng đều vắng vẻ khi giá vàng tăng chóng mặt. Ảnh: T.P

Theo các chủ tiệm, đặc thù thị trường Nghệ An là ít nhà đầu tư lớn, chủ yếu người dân mua vàng tích sản hoặc phục vụ cưới hỏi. Vì vậy, khi giá vàng tăng mạnh, giao dịch càng trầm lắng.

“Vàng chỉ sôi động khi giá ổn định hoặc giảm. Còn lúc leo thang thế này, ai cũng e ngại. Người có tiền thì chờ giá hạ, người có vàng thì giữ lại. Thời gian gần đây, thị trường vàng trầm lắng chưa từng có”, chị Nguyễn Kim Ánh, chủ cửa hàng vàng bạc trên đường Tuệ Tĩnh, nhận định.

Nhiều người chuyển hướng sang đầu tư bạc

Giữa “cơn sốt” vàng, một hiện tượng đáng chú ý là xu hướng chuyển dòng vốn sang bạc – kim loại quý có giá thấp hơn nhưng đang tăng nhanh về giá trị. Khảo sát sáng 16/10 cho thấy, giá bạc miếng tăng mạnh, dao động từ 1,78 - 2,084 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng hơn 50.000 đồng chỉ sau một phiên. Đây cũng là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Theo các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, khoảng một tháng trở lại đây, lượng khách hỏi mua bạc tăng rõ rệt, đặc biệt là các loại bạc thỏi từ 1 lượng đến 1 kg.

Nhiều người đến tiệm vàng chủ yếu mua trang sức, theo đó, trang sức bạc cũng được ưa chuộng. Ảnh: T.P

Anh Nguyễn Phú, đại diện một doanh nghiệp vàng bạc trên đường Cao Thắng cho biết: “Trước đây, bạc chủ yếu phục vụ làm trang sức, ít người mua để đầu tư. Nhưng nay nhiều người chọn bạc vì giá rẻ hơn vàng, chỉ cần vài triệu đồng là có thể tích trữ được. Chúng tôi đã được uỷ quyền làm đại lý phân phối bạc cho các thương hiệu lớn”.

Chị Hải Hà (phường Vinh Hưng) là một trong những người sớm chuyển hướng. Chị chia sẻ: “Ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nhiều người đã mua bạc từ năm ngoái. Tôi cũng tìm hiểu và thấy đầu tư bạc phù hợp với người có vốn nhỏ. Giá vàng hơn 15 triệu đồng/chỉ, còn bạc thì chỉ khoảng 2 triệu đồng/lượng, dễ mua, tích trữ tốt”.

Hiện, trên thị trường, giao dịch bạc đang có phần sôi động. Ảnh: CSCC

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu và giá vàng tăng mạnh, bạc cũng được hưởng lợi do cùng nhóm kim loại quý. Bạc còn có thêm yếu tố hỗ trợ từ nhu cầu công nghiệp, nhất là trong sản xuất chip bán dẫn, năng lượng sạch và pin. Vì vậy, tỷ suất sinh lời của bạc trong một số giai đoạn có thể vượt vàng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo, bạc không phải là kênh đầu tư an toàn tuyệt đối. Thị trường bạc ở Việt Nam còn nhỏ, thanh khoản thấp, việc mua – bán “lướt sóng” tiềm ẩn rủi ro. Giá bạc thường tăng nóng nhưng cũng có thể giảm nhanh, trong khi chênh lệch giữa giá mua và bán khá cao. Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mục tiêu tích trữ dài hạn, tránh chạy theo tâm lý đám đông.