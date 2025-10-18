Thị trường Giá vàng thế giới có 9 tuần tăng liên tiếp Giá vàng thế giới tăng 9 tuần liên tiếp và đang ở giai đoạn nhạy cảm, liệu có thể duy trì đà này để chạm tuần tăng thứ 10?

Giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch với mức tăng khoảng 5%, nhưng phiên cuối tuần lại ghi nhận mức giảm 2%. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 5, khi giá vàng thế giới dao động quanh vùng 3.200 - 3.400 USD/ounce, chịu tác động từ biến động thương mại toàn cầu sau tuyên bố thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dù điều chỉnh ngắn hạn, giá vàng thế giới vẫn kết thúc tuần thứ 9 liên tiếp trong sắc xanh, điều chỉ xảy ra 5 lần kể từ thập niên 1970. Lần gần nhất giá vàng thế giới có chuỗi tăng tương tự là vào giai đoạn tháng 6 đến tháng 8 năm 2020.

Theo dữ liệu lịch sử, giá vàng thế giới chưa từng ghi nhận 10 tuần tăng liên tục. Hiện thị trường đang chờ xem liệu vàng có thể duy trì đà tăng này thêm một tuần nữa hay không. Sự kiện này đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư, khi nhiều người xem vàng là nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Cách đây 5 năm, giá vàng thế giới lần đầu vượt mốc 2.000 USD/ounce. Sau đó, giá giảm mạnh và chạm đáy vào tháng 3/2021 ở vùng 1.677 USD/ounce, rồi tiếp tục kiểm định mốc hỗ trợ quanh 1.600 USD vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, từ tháng 11/2022, giá vàng thế giới đã bật tăng mạnh mẽ, mở ra chuỗi tăng kéo dài suốt ba năm và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Các ngân hàng lớn như Société Générale, Bank of America và HSBC đều đã nâng dự báo giá vàng thế giới cho năm 2026, dự kiến đạt mức 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm. Thậm chí, Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon cho rằng giá vàng thế giới hoàn toàn có thể chạm mốc 10.000 USD/ounce trong bối cảnh hiện nay.

Nguyên nhân chính được cho là do nợ công toàn cầu tiếp tục tăng, kéo theo lạm phát leo thang và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Đồng thời, niềm tin vào đồng USD suy yếu khiến giá vàng thế giới trở thành lựa chọn thay thế an toàn duy nhất trên thị trường tài chính.

Mặc dù triển vọng dài hạn của giá vàng thế giới vẫn tích cực, nhiều rủi ro mới đang xuất hiện. Tăng trưởng kinh tế chậm lại khiến nhiều doanh nghiệp khó trả nợ, tạo áp lực lên hệ thống ngân hàng. Một số chuyên gia cảnh báo khả năng Mỹ có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực mới.

Bên cạnh đó, việc Quốc hội Mỹ chưa thông qua ngân sách mới cũng đang làm gia tăng rủi ro kinh tế, có thể dẫn đến tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài hơn cả kỷ lục 35 ngày của năm 2018.

Giữa bối cảnh lo lắng và bất ổn toàn cầu, giá vàng thế giới đang trở thành “phao cứu sinh” cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi giá vàng thế giới tăng quá nhanh, nhiều nhà đầu tư có xu hướng chốt lời, khiến thị trường xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Tuy vậy, dựa trên các chu kỳ trước, các chuyên gia cho rằng những đợt điều chỉnh này thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và không ảnh hưởng đến xu hướng tăng dài hạn của giá vàng thế giới.