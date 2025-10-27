Thị trường Giá vàng thế giới giảm mạnh về dưới 4000 USD Giá vàng thế giới tối 27/10 giảm mạnh về dưới 4000 USD, khi Mỹ - Trung cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận thương mại khung và hoạt động chốt lời gia tăng

Giá vàng thế giới mở đầu tuần tiếp tục giảm mạnh

Tối ngày 27/10, giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch châu Á. Lúc 22h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco giảm 113 USD/ounce, còn 3978,64 USD/ounce, tương đương 126,6 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng thế giới giảm mạnh đến từ hoạt động chốt lời sau khi kim loại quý đạt đỉnh 4.380 USD/ounce vào tuần trước, cùng với tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Tổng thống Donald Trump cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận khung, giúp tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn và làm giảm nhu cầu nắm giữ vàng.

Cùng với đà đi xuống của giá vàng thế giới, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm, cho thấy nhà đầu tư đang chuyển hướng sang các tài sản rủi ro hơn.

Giới giao dịch đang chờ đợi hai sự kiện quan trọng: cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 29/10 và hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung ngày 30/10.

Theo khảo sát của Kitco News, hầu hết các chuyên gia dự đoán giá vàng thế giới khó có thể phục hồi ngay trong ngắn hạn. Nhiều nhà phân tích cho rằng sau chuỗi tăng kéo dài, thị trường vàng cần thời gian điều chỉnh để củng cố.

Trong số 17 chuyên gia Phố Wall được khảo sát, chỉ 3 người (18%) dự đoán giá vàng thế giới tăng, 6 người (35%) dự đoán giảm, và 8 người còn lại (47%) giữ quan điểm trung lập.

Giá vàng thế giới đã tăng quá cao trong hai năm qua, nên việc điều chỉnh là bình thường. Nếu vàng tiếp tục tăng, người mua vẫn có lợi nhuận; còn nếu giảm, nhà đầu tư vẫn còn vốn để mua thêm ở vùng giá thấp.

Việc chọn kênh đầu tư phụ thuộc vào khả năng tài chính và mức chấp nhận rủi ro của mỗi người. Với những ai ưa an toàn, nên ưu tiên vàng, tiết kiệm hoặc trái phiếu; còn người thích mạo hiểm có thể chọn chứng khoán hay bất động sản.

Giá vàng trong nước giảm theo xu hướng thế giới

Ảnh hưởng từ giá vàng thế giới, chiều 27/10 thị trường vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh. Vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ và DOJI niêm yết quanh mức 147,9 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm từ 800.000 đồng đến 1,1 triệu đồng chiều mua so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Tập đoàn DOJI cũng hạ giá 800.000 đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh hơn, tới 1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 149 - 152 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, vàng miếng SJC được rao bán quanh 164 - 165 triệu đồng/lượng. Vàng Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 154 - 155 triệu đồng/lượng,