Thị trường Giá vàng thế giới hôm nay 17/10 tăng 131 USD Giá vàng thế giới sáng 17/10 tăng mạnh lên 4357,94 USD/ounce, tăng 131 USD so với sáng sớm mở cửa hôm nay.

Sáng 17/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay tăng mạnh lên 4357,94 USD/ounce, tăng 131,86 USD so với phiên trước.

Đợt tăng giá này khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ, bởi vàng vẫn tiếp tục đi lên dù đã tăng nóng trong nhiều phiên liên tiếp. Tính theo tỷ giá niêm yết, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 138,7 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân chủ yếu khiến giá vàng thế giới tăng mạnh là do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao. Căng thẳng địa chính trị, thương mại và rủi ro tài chính đang khiến giới đầu tư chuyển hướng sang vàng để bảo toàn tài sản. Bên cạnh đó, lực mua kỹ thuật mạnh cũng góp phần thúc đẩy đà tăng nhanh của kim loại quý.

Các nhà đầu tư đang mất niềm tin vào sự ổn định của thị trường tài chính, khiến vàng trở thành lựa chọn hàng đầu. Từ Mỹ, châu Âu đến châu Á, dòng tiền liên tục đổ vào vàng, giúp kim loại này củng cố vị thế là “tài sản vua”.

Sự leo thang của giá vàng thế giới còn đến từ hàng loạt bất ổn kinh tế và chính trị trên toàn cầu. Tại Mỹ, việc chính phủ có nguy cơ đóng cửa kéo dài, căng thẳng thương mại với Trung Quốc và biến động mạnh của đồng USD đang tạo áp lực lớn lên tâm lý nhà đầu tư.

Tại châu Âu, tình hình chính trị bất ổn ở Pháp cùng các dấu hiệu suy yếu của kinh tế khu vực càng làm tăng nhu cầu tích trữ vàng.

Trong khi đó, thị trường dầu thô giảm sâu về 58 USD/thùng và lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4% cho thấy các nhà đầu tư đang rời bỏ tài sản rủi ro.

Báo cáo mới nhất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng tác động tích cực đến giá vàng thế giới. Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại, tiêu dùng sụt giảm và lãi suất có thể bị cắt giảm trong thời gian tới, các yếu tố này thường thúc đẩy giá vàng đi lên.

Theo dự báo, Fed có thể cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm từ cuối tháng 10. Lãi suất thấp giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn so với các kênh đầu tư sinh lời khác.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC sáng 17/10 được giao dịch quanh mức 153 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn đạt 158 triệu đồng/lượng. Mức giá này tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh, song song với biến động của giá vàng thế giới, cho thấy thị trường kim loại quý vẫn đang sôi động và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.