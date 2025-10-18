Thứ Bảy, 18/10/2025
Thị trường

Giá vàng thế giới hôm nay 18/10 giảm sâu mất hết đà tăng

Quốc Duẩn 18/10/2025 04:30

Giá vàng thế giới hôm nay 18/10 giảm sâu mất hết đà tăng trong ngày hôm qua. Hiện giá vàng thế giới xuống dưới mốc 4300 USD

Lúc 4h00 sáng hôm nay 18/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4248,65 USD/ounce, giảm hàng chục USD so với buổi sáng. Nếu so với mốc đỉnh kỷ lục trong ngày, giá vàng đang mất tới khoảng 128 USD/ounce (tương đương khoảng 3,4 triệu đồng).

Thị trường giá vàng thế giới vừa trải qua biến động mạnh khi kim loại quý này tăng liền 8 phiên liên tiếp và chạm mốc đỉnh lịch sử 4.375 USD/ounce. Chỉ trong vài ngày, giá vàng đã tăng vọt từ vùng 4.100 USD/ounce lên mức cao chưa từng có. Tuy nhiên, giá bắt đầu quay đầu giảm khi nhà đầu tư chốt lời sau giai đoạn tăng quá nóng.

Đây là phiên điều chỉnh đầu tiên sau chuỗi tăng kéo dài, đánh dấu thời điểm mà giá vàng bước vào giai đoạn ổn định hơn sau nhiều ngày liên tục lập đỉnh.

Theo Reuters, phiên giảm này chủ yếu đến từ áp lực chốt lời khi giá vàng đã tăng 7,2% chỉ trong một tuần, mức tăng mạnh nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008. Giới đầu tư có xu hướng tạm rút lợi nhuận sau khi vàng đạt đỉnh, trước khi quan sát tín hiệu chính sách mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đà tăng của giá vàng chững lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mức thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc “không thể duy trì lâu dài”. Phát biểu này giúp giảm lo ngại về căng thẳng thương mại, khiến thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi và dòng tiền rút bớt khỏi vàng.

Chuyên gia Fawad Razaqzada của City Index cho biết: “Thị trường cổ phiếu bật tăng sau bình luận của ông Trump, qua đó tạo áp lực điều chỉnh ngắn hạn cho giá vàng, nhưng xu hướng dài hạn vẫn tích cực.”

Giá vàng thế giới hôm nay 18/10 giảm sâu mất hết đà tăng

Ngân hàng HSBC vừa điều chỉnh tăng dự báo giá vàng trung bình năm 2025 thêm 100 USD, lên 3.455 USD/ounce. Theo báo cáo của HSBC, nếu rủi ro địa chính trị và bất ổn tài chính tiếp tục gia tăng, giá vàng hoàn toàn có thể đạt mốc 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

Trên thị trường Việt Nam, giá vàng trong nước vẫn neo ở mức cao dù thế giới có dấu hiệu điều chỉnh. Cuối ngày 17/10, vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI và PNJ niêm yết 151,5 -153 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua vào - bán ra, mức giá tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch quanh mức 150 - 152,3 triệu đồng/lượng, tăng 4,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn đạt 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 5,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua;

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 155,5 - 156 triệu đồng/lượng; còn PNJ dao động từ 150,6 - 152,1 triệu đồng/lượng.

      Giá vàng thế giới hôm nay 18/10 giảm sâu mất hết đà tăng

