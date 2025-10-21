Thị trường Giá vàng thế giới hôm nay 21/10 tăng dựng đứng: SPDR Gold Trust tiếp tục gom hơn 11 tấn vàng Giá vàng thế giới hôm nay 21/10 bật tăng mạnh, tiến sát mốc 4.400 USD khi dòng tiền đổ vào kim loại quý và quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục gom hơn 11 tấn vàng

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 ngày 21/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4350,38 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 84,07 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,353 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 137,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 16,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao tháng 12 trên sàn COMEX cũng đi lên 3,5%, đóng cửa ở 4.359,3 USD/ounce. Tại thị trường New York, giá vàng giao ngay kết thúc phiên ở mức 4.357,1 USD/ounce, tăng 2,45% so với cuối tuần trước.

Một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng thế giới là động thái gom hàng mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư lớn. Riêng trong phiên đầu tuần, quỹ ETF vàng lớn nhất toàn cầu SPDR Gold Trust đã mua ròng tới 11,7 tấn vàng, nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.058,7 tấn.

Trước đó, trong tuần vừa qua, quỹ này cũng đã mua thêm 30 tấn vàng, chuỗi giao dịch cho thấy niềm tin vững chắc của giới đầu tư phương Tây vào xu hướng tăng dài hạn của vàng.

Thị trường toàn cầu đang hướng sự chú ý tới cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp tới. Dữ liệu từ công cụ FedWatch CME cho thấy giới đầu tư đặt cược 99% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong tuần tới, và có thể tiếp tục giảm thêm vào tháng 12. Kỳ vọng lãi suất giảm là yếu tố khiến giá vàng thế giới tăng mạnh, bởi chi phí cơ hội nắm giữ vàng thấp hơn.

Bên cạnh đó, tình hình chính trị phức tạp tại Mỹ cũng khiến giới đầu tư tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn. Chính phủ Mỹ đã đóng cửa gần ba tuần do bế tắc ngân sách, khiến các báo cáo kinh tế quan trọng bị trì hoãn. Sự thiếu hụt dữ liệu kinh tế càng làm gia tăng bất ổn và củng cố nhu cầu phòng thủ bằng vàng.

Ngoài yếu tố nội địa, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục là mối lo ngại. Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, thị trường vẫn lo sợ những bất ổn mới có thể xảy ra. Dù cả hai bên đã phát đi tín hiệu hòa dịu, giới đầu tư vẫn có xu hướng mua vàng để bảo toàn giá trị.

Theo nhà quản lý quỹ Jeffrey Christian thuộc CPM Group, giá vàng thế giới có thể tiếp tục phá kỷ lục trong thời gian tới: “Chúng tôi kỳ vọng vàng sẽ còn tăng cao hơn nữa, thậm chí có thể vượt 4.500 USD/ounce trong những tuần tới, và đạt mốc 5.000 USD/ounce vào năm sau nếu bất ổn chính trị vẫn kéo dài.”

Trong phiên đầu tuần, đồng USD có xu hướng tăng nhẹ với chỉ số Dollar Index chốt phiên ở mức 98,59 điểm, tăng 0,16%. Dù vậy, sự mạnh lên của đồng bạc xanh không đủ ngăn đà tăng của giá vàng thế giới khi tâm lý trú ẩn vẫn chiếm ưu thế.

Giá bạc cũng khởi sắc, tăng 0,7% lên mức 52,44 USD/ounce, sau khi từng lập kỷ lục 54,47 USD/ounce vào phiên cuối tuần trước.