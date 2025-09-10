Thị trường Giá vàng thế giới lần đầu tiên vượt mốc 4000 USD/ounce Giá vàng thế giới lần đầu tiên vượt mốc 4.000 USD/ounce, đánh dấu cột mốc lịch sử trong bối cảnh bất ổn kinh tế, căng thẳng địa chính trị.

Vàng tăng mạnh nhờ nhu cầu trú ẩn và kỳ vọng hạ lãi suất

Ngày hôm qua 8/10, giá vàng thế giới đã lập đỉnh mới ở mức 4.000 USD/ounce, tăng mạnh nhờ dòng tiền đổ vào tài sản an toàn giữa giai đoạn nhiều biến động toàn cầu. Theo giới phân tích, các nhà đầu tư đang tìm đến vàng như phao cứu sinh giữa bất ổn kinh tế và kỳ vọng FED sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong thời gian tới.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng tới 51%, chủ yếu nhờ ngân hàng trung ương các nước đẩy mạnh mua vào, quỹ ETF vàng hút vốn trở lại, đồng USD suy yếu và tâm lý tìm nơi trú ẩn của giới đầu tư cá nhân gia tăng. Đáng chú ý, trong quý I/2025, vàng ghi nhận mức tăng quý mạnh nhất kể từ năm 1986.

Vàng được xem là kênh đầu tư an toàn trong môi trường lãi suất thấp và lạm phát cao, khi giá trị của nó ít bị xói mòn theo thời gian.

Việc chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động khiến thị trường thiếu dữ liệu kinh tế quan trọng như báo cáo việc làm, buộc nhà đầu tư dựa vào nguồn thông tin thay thế để dự đoán thời điểm FED ra quyết định cắt giảm lãi suất.

Thị trường hiện đang đặt cược FED sẽ giảm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 10 và tiếp tục cắt giảm tương tự vào tháng 12. Ông Michael Langford, Giám đốc đầu tư của Scorpion Minerals, dự báo vàng có thể lên tới 4.300 USD/ounce trong 6 tháng tới khi đồng USD tiếp tục suy yếu.

Tâm lý thoát khỏi đồng USD lan rộng

Nhà đầu tư tỷ phú Ken Griffin bày tỏ lo ngại khi vàng đang dần trở thành tài sản an toàn hơn đồng USD, cho rằng xu hướng phi đô la hóa đang diễn ra rõ rệt. Ông nhận định nhiều nhà đầu tư đang tìm cách giảm rủi ro trước nợ công của Mỹ, chuyển danh mục sang vàng và các tài sản phòng thủ khác.

Ngân hàng Goldman Sachs cũng nâng dự báo giá vàng cuối năm 2026 lên 4.900 USD/ounce, tăng 600 USD so với dự báo trước. Cùng lúc đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã mua thêm vàng tháng thứ 11 liên tiếp trong tháng 9, cho thấy các nền kinh tế lớn tiếp tục củng cố dự trữ kim loại quý này.

Giới chuyên gia đánh giá, nếu xu hướng mua vào của ngân hàng trung ương và nhu cầu trú ẩn vẫn duy trì, giá vàng hoàn toàn có thể thiết lập thêm những kỷ lục mới trong những tháng tới.