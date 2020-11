Giá vàng thế giới tụt xuống đáy của 4 tháng

Vàng thế giới tiếp tục sụt giảm mạnh.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 25/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch trên sàn Kitco tiếp tục giảm nhẹ về mức 1.806,1 USD/oz, giảm 2,9 USD/oz so với cuối giờ chiều qua (24/11).Quy đổi giá vàng thế giới theo giá USD tại Vietcombank ở thời điểm tham chiếu: 1 USD = 23.250 VND, giá vàng thế giới tương đương 50,59 triệu đồng/lượng, thấp hơn 4,71 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở thời điểm cuối ngày 24/11.Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới tụt giảm xuống đáy 4 tháng trong bối cảnh nước Mỹ rục rịch cho quá trình chuyển giao quyền lực và ông Joe Biden bắt đầu thiết lập một chính quyền mới.Vàng giảm giá còn do chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên 24/11 và nhiều loại vaccine ngừa Covid-19 có thể sớm được phân phối trên toàn thế giới.Tuy nhiên, giới đầu tư cũng bắt đáy vàng khi giá về sát ngưỡng hỗ trợ mạnh 1.800 USD/ounce và trong bối cảnh thế giới vẫn chứng kiến số ca mắc và tử vong vì Covid-19 gia tăng mạnh./.