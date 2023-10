Giá vàng tiếp đà tăng mạnh; Giá lợn hơi Nghệ An ở mức 52.000 đồng/kg

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Thông tin thị trường hôm nay: Giá vàng tiếp đà tăng mạnh; Giá tiêu trong nước đang chu kỳ giảm; Giá lợn hơi đi ngang, Nghệ An ở mức 52.000 đồng/kg

Giá vàng tiếp đà tăng mạnh

Tại thời điểm khảo sát lúc 5h30 ngày 10/10, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng 9999 được DOJI được niêm yết ở mức 68,25 triệu đồng/lượng mua vào và 69,15 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay tiếp đà tăng mạnh.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 68,65 – 69,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 68,52– 69,18 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 68,52 – 69,18 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá USD tiếp đà tăng nhẹ

Tỷ giá USD hôm nay tiếp đà tăng nhẹ. Chỉ số USD thế giới vẫn giữ nguyên mốc trên 106 điểm.

Tỷ giá trung tâm VND/USD được Ngân hàng Nhà nước công bố điều chỉnh mức 24.069 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên cùng giờ hôm qua.

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại dao động từ 23.400 - 25.222 VND/USD. Tỷ giá đồng Đô la Mỹ cũng đã được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.222 VND/USD.

Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng nhẹ tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24.210 và mức bán ra là 24.550, tăng nhẹ 5 đồng so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.

Giá tiêu trong nước đang chu kỳ giảm

Hiện nay thị trường trong nước khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ bắt đầu đứng giá.

Trong đó, giá tiêu khu vực Tây Nguyên vẫn được dao động từ 68.000 – 69.000 đồng/kg. Cụ thể, giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) được thương lái thu mua ở mức 68.000 đồng/kg. Giá tiêu Đắk Lắk và Đắk Nông được thu mua 69.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục dao động từ 70.000- 71.000 đồng/kg.

Số liệu của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 9 ước đạt 19 nghìn tấn, giảm 5,6% so với tháng 8, nhưng tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước. Trên thế giới ngoại trừ Việt Nam có khối lượng hồ tiêu xuất khẩu tăng so với năm ngoái, các nước khác như Brazil, Indonesia, Ấn Độ đều ghi nhận sụt giảm.

Thị trường tiêu trong nước đang chu kỳ giảm, giá tiêu nội địa cùng đà giảm với thị trường thế giới giữa bối cảnh đồng USD neo ở mức cao và lạm phát nhiều nơi dẫn đến giảm nhu cầu.

Giá lợn hơi đi ngang, Nghệ An ở mức 52.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi tiếp tục đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg; mức giá cao nhất khu vực 53.000 đồng/kg được ghi nhận tại Bắc Giang, Hưng Yên. Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất khu vực 51.000 đồng/kg được ghi nhận tại Yên Bái, Lào Cai.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi ổn định và dao động trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Thương lái thu mua lợn hơi tại Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Hoàng

Các địa phương gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa đang được thương lái thu mua ở mức 52.000 đồng/kg.

Tại khu vực phía Nam, giá lợn hơi hiện không ghi nhận sự biến động so với ngày trước đó và dao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An cho biết, hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh chỉ phát sinh một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở huyện Diễn Châu và Yên Thành. Các ổ dịch đã được chính quyền và cơ quan chuyên môn các cấp xử lý trong diện hẹp, áp dụng đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch như: tiêu hủy, tiêu độc, khử trùng, giám sát thường xuyên, tuyên truyền, thành lập đoàn kiểm tra…

Chi cục Chăn nuôi và Thú y khuyến cáo, để phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi, người chăn nuôi cần thực hiện các giải pháp tiêu độc, khử trùng môi trường, mua con giống rõ nguồn gốc, sạch bệnh… đặc biệt là tiêm phòng vắc-xin. Hiện nay, Việt Nam đã có vắc-xin phòng bệnh dịch tả châu Phi, đã được nhiều tỉnh, thành phố triển khai tiêm trong diện rộng và cho kết quả an toàn và hiệu lực.