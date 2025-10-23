Thứ Năm, 23/10/2025
Thị trường

Giá vàng tối nay 23/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Quốc Duẩn23/10/2025 18:00

Giá vàng tối nay 23/10/2025: Giá vàng miếng SJC PNJ ACB và vàng nhẫn BTMC cùng tăng lên mức 149,5 triệu đồng, giá vàng thế giới cũng tăng mạnh gần 50 USD

Giá vàng trong nước tối nay 23/10/2025

Cập nhật lúc 18h00 tối nay 23/10/2025, giá vàng miếng trong nước tăng lên mức 149,5 triệu đồng chiều mua so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 148,5 - 149,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng tối nay 23/10: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Tính đến 18h00 ngày 23/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 146,4 - 149,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng tối nay 23/10/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng tối nay
Ngày 23/10/2025
(Triệu đồng)
Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
147,5148,6
+900+900
Tập đoàn DOJI
147,5148,6
+900+900
Mi Hồng
148,5148,6+900+900
PNJ
147,5
148,6
+900+900
Bảo Tín Minh Châu
147,5
148,6
-100+900
Phú Quý147148,6
+1000+900
Vàng ACB148148,6+1400+900
1. DOJI - Cập nhật: 23/10/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua.
AVPL/SJC - BÁN LẺ147,500 ▲900K149,500 ▲900K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ)146,400 ▲900K149,400 ▲900K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ145,900 ▲900K148,900 ▲900K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ145,600 ▲900K148,600 ▲900K
Nguyên liệu 99.99144,200 ▲900K146,200 ▲900K
Nguyên liệu 99.9143,900 ▲900K145,900 ▲900K
2. PNJ - Cập nhật: 23/10/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▼ So với ngày hôm qua.
Vàng miếng SJC 999.9147,500 ▲900K149,500 ▲900K
Nhẫn Trơn PNJ 999.9146,400 ▲400K149,400 ▲800K
Vàng Kim Bảo 999.9146,400 ▲400K149,400 ▲800K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9146,400 ▲400K149,400 ▲800K
Vàng PNJ - Phượng Hoàng146,400 ▲400K149,400 ▲800K
Vàng nữ trang 999.9146,200 ▲800K149,200 ▲800K
Vàng nữ trang 999146,050 ▲800K149,050 ▲800K
Vàng nữ trang 9920145,110 ▲800K148,110 ▲800K
Vàng nữ trang 99144,810 ▲790K147,810 ▲790K
Vàng 916 (22K)133,770 ▲740K136,770 ▲740K
Vàng 750 (18K)104,550 ▲600K112,050 ▲600K
Vàng 680 (16.3K)94,110 ▲550K101,610 ▲550K
Vàng 650 (15.6K)89,630 ▲520K97,130 ▲520K
Vàng 610 (14.6K)83,660 ▲490K91,160 ▲490K
Vàng 585 (14K)79,930 ▲470K87,430 ▲470K
Vàng 416 (10K)54,720 ▲340K62,220 ▲340K
Vàng 375 (9K)48,600 ▲300K56,100 ▲300K
Vàng 333 (8K)41,890 ▲270K49,390 ▲270K
3. SJC - Cập nhật: 23/10/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▲/▲ So với ngày hôm qua.
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG147,500 ▲900K149,500 ▲900K
Vàng SJC 5 chỉ147,500 ▲900K149,520 ▲900K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ147,500 ▲900K149,530 ▲900K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ146,200 ▲800K148,700 ▲800K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ146,200 ▲800K148,800 ▲800K
Nữ trang 99,99%144,700 ▲800K147,700 ▲800K
Nữ trang 99%141,737 ▲792K146,237 ▲792K
Nữ trang 68%93,096 ▲544K100,596 ▲544K
Nữ trang 41,7%54,247 ▲333K61,747 ▲333K

Giá vàng thế giới tối nay 23/10/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 18h00 ngày 23/10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4116,47 USD/ounce. Giá vàng tối nay tăng 46,35 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,352 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,8 triệu đồng/lượng.

gia-vang-the-gioi-xau-usd-hom-nay-bieu-do-gia-vang-the-gioi-xau-usd-truc-tiep-24-7-10-23-2025_04_10_pm.jpg

Giá vàng trong nước và thế giới ghi nhận đà tăng trở lại. Nhiều nhà đầu tư đã không bỏ lỡ cơ hội mua vào khi giá vàng có mức điều chỉnh giảm mạnh vào ngày 22/10. Bên cạnh đó, tình hình địa chính trị tiếp tục leo thang, tạo ra luồng tìm nơi trú ẩn an toàn. Yếu tố này góp phần hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng.

Tình hình chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài khiến các số liệu kinh tế trở nên khan hiếm. Tình thế này buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phải hết sức thận trọng. Các quyết định về lãi suất tại cuộc họp cuối tháng và tín hiệu cho tháng 12 đang được cân nhắc kỹ lưỡng.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường không còn kỳ vọng 100% FED sẽ hạ lãi suất 0.25% vào tháng 10 và tháng 12. Tỷ lệ dự báo hiện chỉ còn hơn 96%. Ngay cả khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3 năm sau cũng đã giảm.

Toàn bộ thị trường hiện đang chờ đợi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Đây là dữ liệu lạm phát quan trọng, dự kiến được công bố vào thứ Sáu tuần này. Thông tin này sẽ cung cấp manh mối rõ ràng hơn về lộ trình lãi suất của FED, yếu tố then chốt tác động đến giá vàng.

Một sự kiện được giới đầu tư quan tâm là cuộc họp thượng đỉnh sắp tới giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc tại Hàn Quốc. Kết quả từ cuộc đối thoại này được dự báo sẽ tác động trực tiếp đến xu hướng biến động của giá vàng trong những ngày tới.

      Giá vàng tối nay 23/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

