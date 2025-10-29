Thị trường Giá vàng trong nước và thế giới chiều 29/10 tăng thêm nửa triệu So với trưa nay, giá vàng SJC và vàng nhẫn 9999 trong nước chiều nay 29/10 tiếp tục tăng thêm nửa triệu. Trong khi vàng thế giới tiến sát mốc 4000 USD

Sau khi tăng 1,8 triệu đồng/lượng trong sáng nay (29/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tính đến 12h00 tăng lên mức 146,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Mở cửa phiên chiều 29/10, công ty SJC, DOJI, PNJ và giá vàng miếng ACB đều đặt giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 145,5 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 147,5 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, mức giá giao dịch trên tăng đến 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

So với phiên sáng 29/10 giá giao dịch vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ và vàng miếng ACB đồng loạt tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Cùng mức tăng trên, giá vàng miếng mua vào tại Phú Quý niêm yết ở mức 145 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra niêm yết ở mức 147,5 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng đều niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 145,9 - 146,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/10, giá vàng miếng bán ra tại hai thương hiệu trên đều tăng 1,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng mua vào có mức tăng lần lượt 2,4 và 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, đây là thương hiệu duy nhất không điều chỉnh giá vàng miếng mua vào so với phiên 28/10. Thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 143,2 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 146,9 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 28/10, bán vàng miếng SJC tăng 1,8 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường vàng nhẫn 9999, các đơn vị kinh doanh cũng điều chỉnh giá mua, bán vàng nhẫn với mức tăng thấp hơn so với vàng miếng SJC.

Chốt phiên sáng 29/10, Công ty SJC tăng 1,6 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 28/10. Giá giao dịch vàng nhẫn 999 niêm yết tại 142,8 - 145,3 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI và PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại hai thương hiệu này đều niêm yết ở mức 143,8 - 146,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/10, giá mua, bán vàng nhẫn ra tại DOJI và PNJ đều tăng 1,8 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu cũng ghi nhận tăng 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đặt giá mua, bán vàng nhẫn 9999 ở mức 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng.

Tói phiên chiều 29/10, BTMC tiếp tục tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng so với phiên sáng nay, đưa giá mua - bán lên mức 146,3 - 149,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/10, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tăng lên 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mặc dù là thương hiệu có mức điều chỉnh tăng khiêm tốn nhất trên thị trường nhưng giá vàng nhẫn bán ra tại Bảo Tín Minh Châu cao hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Giá vàng nhẫn mua vào tại Phú Quý đặt ở mức 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Giá giao dịch vàng nhẫn tăng 1,9 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 28/10.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu này ghi nhận tăng 1,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 145,8 - 147,8 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận hai nhịp điều chỉnh tăng đối với giá mua, bán vàng nhẫn 9999.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn 9999 ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tuy nhiên, sang phiên chiều nay 29/10, thương hiệu này tăng thêm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua, tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với buổi sáng. Tính đến 15h00, thương hiệu này niêm yết giá mua bán vàng nhẫn ở mức 140 -144,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy trong phiên này 29/10, Ngọc Thẩm ghi nhận tổng mức tăng là 2 triệu đồng/lượng với chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán so với giá chốt phiên 28/10.

Trên thị trường thế giới, cập nhật lúc 15h00 ngày 29/10, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng nhẹ 1,22%, tiến lên mốc 3994,97 USD/ounce.

Theo tỷ giá Vietcombank (26,345 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 126,93 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 20,57 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với giá vàng nhẫn 9999 dao động từ 16,34 - 21,74 triệu đồng/lượng.