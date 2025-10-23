Kinh tế Giá vàng trong nước và thế giới giảm chậm, thị trường Nghệ An có dấu hiệu chững lại Sau nhiều phiên lao dốc, sáng 23/10, giá vàng trong nước và thế giới ghi nhận dấu hiệu giảm chậm lại, thậm chí nhích nhẹ. Tuy nhiên, tại Nghệ An, thị trường vẫn khá trầm lắng. Người dân đắn đo không dám xuống tiền, trong khi nhiều tiệm vàng thông báo “hết hàng”, chỉ nhận cọc và hẹn vài ngày sau mới giao.

Giá vàng thế giới và trong nước có dấu hiệu phục hồi

Sáng 23/10, giá vàng trên đà phục hồi nhẹ. Ảnh: T.P

Tính đến 9h00 sáng 23/10, giá vàng miếng SJC trong nước tăng nhẹ so với phiên trước. Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 146,6 – 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, chênh lệch 2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết 147,6 - 148,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng chiều mua và 100.000 đồng chiều bán, chênh lệch 1 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý công bố 146-148,6 triệu đồng/lượng, giữ nguyên chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 diễn biến trái chiều giữa các thương hiệu. DOJI tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều, Phú Quý tăng 100.000 đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu giảm 2,5 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch mua – bán vẫn phổ biến quanh 3 triệu đồng/lượng, khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân ở mức cao.

Vàng nhẫn ở Nghệ An đang được niêm yết quanh mức 15,1-15,4 triệu đồng/chỉ. Ảnh: T.P

Trên thị trường thế giới, lúc 9h00 (giờ Việt Nam), giá vàng đứng quanh 4.075,3 USD/ounce, giảm 34,7 USD so với phiên trước. Dù vẫn trong xu hướng điều chỉnh, song các chuyên gia nhận định đà giảm đã chậm lại. Theo các chuyên gia phân tích cấp cao, những phiên giảm sâu gần đây chủ yếu do tâm lý lo ngại giá tăng quá nhanh, còn các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng vẫn chưa thay đổi.

Giới phân tích kỹ thuật dự báo vùng kháng cự của vàng nằm quanh 4.100 USD/ounce, còn vùng hỗ trợ là 4.000 USD/ounce, những mốc quyết định xu hướng tiếp theo của thị trường.

Thị trường vàng Nghệ An chững lại

Cùng với biến động trong nước, giá vàng tại Nghệ An sáng 23/10 cũng nhích nhẹ sau nhiều ngày giảm sâu. Theo ghi nhận, đến 11h00, các tiệm vàng lớn tại TP. Vinh niêm yết mức 146 - 147 triệu đồng/lượng (mua vào) và 151,5-154 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1-1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Một số tiệm vàng khá đông khách đến tham khảo giá. Ảnh: T.P

Dù giá tăng nhẹ, giao dịch trên thị trường vẫn trầm lắng. Nhiều người dân chọn quan sát thay vì mua bán ngay, bởi tâm lý lo ngại giá còn biến động.

Chị Dương Thị Việt Nga, ở phường Vinh Hưng chia sẻ: “Tôi đang giữ 5 cây vàng nhẫn 9999 tích góp nhiều năm. Hôm qua thấy giá giảm mạnh cũng định bán để gom mua vàng nguyên cây, nhưng nay giá lại nhích lên nên tôi chưa vội. Vàng giờ thất thường quá, bán ra rồi sợ lại tiếc”.

Ở chiều mua vào, lượng khách đến các tiệm vàng không nhiều. Một số người có sẵn tiền nhàn rỗi đến hỏi giá nhưng chưa quyết định. Anh Biện Trung Dũng đến từ xã Đô Lương cho biết: “Tôi định mua vàng để cất trữ, nhưng thấy giá hôm nay tăng thêm 2-3 triệu đồng/lượng so với hôm qua nên đang phân vân. Nếu vài ngày tới giá ổn định hơn, tôi mới mua”.

Chủ một số tiệm vàng cho biết, giá biến động nhanh khiến giao dịch tạm thời chững lại. Người bán không dám bán, người mua cũng chần chừ. “Hiện vàng nhẫn 9999 gần như hết hàng, khách đặt thì chúng tôi vẫn nhận cọc, nhưng phải 3-5 ngày sau mới có để giao. Tâm lý chung là ai cũng sợ mua xong giá lại quay đầu giảm”, chị Linh Trang - chủ tiệm vàng trên đường Cao Thắng nói.

Chị Mỹ Hà ở phường Vinh Lộc kể: “Hôm qua tiệm báo giá 149 triệu đồng/lượng nhưng không có hàng giao ngay, tôi ngần ngại chưa mua. Nay giá đã lên 151,5 triệu đồng, phải cọc 100 triệu đồng cho 2 cây vàng, 5 ngày sau mới nhận. Cũng lo, nhưng sợ giá còn tăng nên đành chấp nhận”.

Nhiều tiệm vàng chưa có vàng giao ngay, phải viết giấy cọc hẹn giao sau. Ảnh: T.P

Theo giới kinh doanh vàng tại Nghệ An, giao dịch những ngày này chủ yếu là khách lẻ, quy mô nhỏ. Lượng mua vào giảm, trong khi số người đến bán ra cũng ít do lo ngại giá có thể còn lên. Một số tiệm vàng cho biết, đang tăng cường thu mua để có hàng dự trữ, giao dịch chung dù đã sôi động và “ấm lên” với thời điểm vàng “sốt” tuần trước.

Các chuyên gia nhận định, khoảng cách mua - bán đang ở mức cao nên những người đầu tư ngắn hạn dễ chịu rủi ro nếu giá đảo chiều. Với người dân, vàng vẫn là kênh tích sản an toàn, nhưng giai đoạn này cần quan sát kỹ, tránh mua đuổi khi thị trường chưa ổn định.