Thị trường Giá vàng trưa 29/10: Vàng SJC và vàng nhẫn đều tăng, vàng thế giới vẫn dưới 4000 USD Giá vàng trưa ngày 29/10, vàng miếng SJC tăng gần 2 triệu, lên mức 146,9 triệu, vàng nhẫn tăng lên mức cao nhất 148,9 triệu. Vàng thế giới loanh quanh dưới 4000 USD.

Giá vàng trong nước trưa nay 29/10 tăng mạnh trở lại. Theo đó, đối với vàng miếng SJC, ghi nhận tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được niêm yết mua vào - bán ra ở mức 144,9 - 146,9 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng SJC tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán ra. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua -bán ở mức 145,9 - 146,9 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá vàng tăng 2,4 triệu đồng/lượng chiều mua, chiều bán tăng 1,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán mức 1 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Doji, sáng sớm hôm nay 29/10, giá vàng SJC được niêm yết mua vào ở mức 144,9 - 146,9 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng SJC tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán ra.

Còn tại Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý, sáng hôm nay 29/10 niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào - bán ra ở mức 144,4 - 146,9 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng SJC tại Phú Quý tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 2,5 triệu đồng/lượng.

Nếu so với mốc đỉnh lịch sử 154,6 triệu đồng/lượng, giá vàng hiện tại vẫn thấp hơn khoảng 7,7 triệu đồng.

Đối với vàng nhẫn, ghi nhận thời điểm sáng 29/10, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji niêm yết giá mua -bán ở mức 143,8 - 146,8 triệu đồng/lượng; tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. Chênh lệch giá mua - bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long mua vào - bán ra ở mức 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Hiện chênh lệch giá mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Còn giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 của Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua -bán ở mức 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Hiện chênh lệch giá mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, sáng 29/10, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo được niêm yết mua - bán ở mức 145,4 - 147,4 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm phiên trước đó, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Hiện chênh lệch mua - bán mức 2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch quanh mức 3.956,63 USD/ounce, tính trong 24 giờ qua, giá vàng giảm hơn 18 USD/ounce. So với vùng đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce thiết lập hồi tuần trước, kim loại quý đã giảm khoảng 310 USD, tương đương gần 9,9 triệu đồng/lượng. Theo quy đổi theo tỷ giá niêm yết, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 125,71 triệu đồng/lượng.

Sự sụt giảm mạnh của giá vàng diễn ra trong bối cảnh thị trường đón nhận thông tin tích cực từ tiến trình đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Khi kỳ vọng hạ nhiệt, dòng tiền từ vàng đã chuyển hướng sang chứng khoán, khiến giá vàng lao dốc nhanh trong nhiều phiên liên tiếp.

Việc các chỉ số chứng khoán Mỹ liên tiếp phá kỷ lục mới đã tạo sức ép đáng kể lên giá vàng. Nhiều nhà đầu tư chốt lời sớm và rút vốn khỏi vàng để chuyển sang các tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu. Điều này khiến giá vàng thế giới giảm sâu, có thời điểm rơi xuống dưới mốc 3.900 USD/ounce.

Tuy nhiên, chính mức giảm mạnh này lại thu hút lực cầu bắt đáy. Nhà đầu tư nhỏ lẻ và các quỹ lớn nhanh chóng quay lại mua vào, giúp giá vàng bật tăng nhẹ trở lại, hướng đến vùng 4.000 USD/ounce. Đà phục hồi này cho thấy tâm lý thị trường vẫn kỳ vọng kim loại quý giữ được sức hấp dẫn trong trung hạn.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, sau giai đoạn tăng nóng kéo dài nhiều tháng, giá vàng đang bước vào chu kỳ điều chỉnh tự nhiên. Dù lực mua bắt đáy xuất hiện, nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực từ diễn biến của kinh tế Mỹ và các thị trường tài chính toàn cầu.

Một số tổ chức đầu tư dự báo giá vàng có thể dao động quanh vùng 3.950 - 4.000 USD/ounce trong vài phiên tới trước khi xác định xu hướng rõ ràng hơn. Các yếu tố như dữ liệu lạm phát, chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và biến động đồng USD vẫn sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của giá vàng.

Dù đã mất khoảng 7% so với đỉnh cao nhất, giá vàng vẫn tăng hơn 50% kể từ đầu năm, trở thành một trong những kênh đầu tư sinh lời mạnh nhất năm 2025. Sự biến động mạnh của kinh tế toàn cầu, cùng xu hướng trú ẩn an toàn, đã khiến vàng tiếp tục là tài sản được ưa chuộng.