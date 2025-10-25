Thị trường Giá vàng tuần này giảm mạnh nhưng có cần phải lo lắng? Giá vàng thế giới tuần này giảm hơn 5%, mức giảm mạnh nhất trong 5 năm. Dù điều chỉnh sâu, giới chuyên gia cho rằng đà tăng dài hạn vẫn chưa kết thúc.

Sau 9 tuần tăng liên tiếp, giá vàng thế giới đã chấm dứt chuỗi đà tăng khi thị trường không thể hồi phục sau cú bán tháo dữ dội hôm thứ 3. Chỉ trong một ngày, giá vàng giảm hơn 5%, ghi nhận mức sụt mạnh nhất trong 5 năm.

Dù vẫn giữ được vùng hỗ trợ trên 4.000 USD/ounce, giá vàng đang hướng đến mức giảm khoảng 3% trong tuần, với giá giao ngay hiện quanh 4.111 USD/ounce.

Giới phân tích cho rằng sự biến động mạnh khiến khó có thể xác định đáy của giá vàng trong thời điểm hiện tại. Thị trường cần thời gian để tự cân bằng sau giai đoạn tăng nóng.

Trước khi giảm sâu, giá vàng đã trở thành tâm điểm của làn sóng đầu cơ, khi dòng vốn đổ mạnh vào các quỹ ETF và hợp đồng tương lai quy mô nhỏ. Nhiều nhà đầu tư cá nhân đã góp phần đẩy giá vàng tăng thêm hơn 1.000 USD chỉ trong vài tháng, đợt tăng quá nhanh khiến thị trường buộc phải điều chỉnh.

Dù điều chỉnh ngắn hạn, các yếu tố căn bản hỗ trợ giá vàng vẫn rất mạnh. Chỉ trong tuần qua, nợ công của Mỹ đã vượt 38 nghìn tỷ USD, tăng thêm 1 nghìn tỷ USD chỉ sau một tháng. Tốc độ vay nợ của Mỹ hiện đã gấp đôi so với năm 2000, và tình trạng này càng trầm trọng hơn do chính phủ đóng cửa một phần. Khi nợ công tăng và lạm phát cao, giá vàng tiếp tục được xem là kênh bảo vệ tài sản an toàn, giúp nhà đầu tư giữ vững sức mua trong bối cảnh tiền tệ mất giá.

Không chỉ riêng Mỹ, nợ công toàn cầu cũng đang ở mức không bền vững. Đây chính là nguyên nhân khiến giá vàng lập kỷ lục so với hầu hết các đồng tiền lớn trong năm nay, củng cố vị thế của vàng như một tài sản dự trữ toàn cầu.

Nhiều chuyên gia nhận định dù biến động mạnh, giá vàng quanh mốc 4.000 USD/ounce vẫn được xem là thấp so với các tài sản rủi ro như cổ phiếu Mỹ đang ở mức cao kỷ lục.

Với môi trường kinh tế nhiều bất ổn, xu hướng mua vào khi giá vàng giảm sẽ tiếp tục diễn ra. Các chuyên gia dự đoán nếu mô hình tăng giá kéo dài ba năm qua được lặp lại, đợt điều chỉnh này sẽ chỉ là ngắn hạn.

Dù tuần qua đầy sóng gió, nhà đầu tư vàng vẫn có lý do để tin tưởng vào triển vọng tăng trở lại của giá vàng trong thời gian tới.

Tuần tới, thị trường giá vàng tiếp tục theo dõi các quyết định chính sách tiền tệ của Fed, Ngân hàng Canada, Nhật Bản và châu Âu.

Dù lạm phát Mỹ vẫn cao hơn mục tiêu 2%, giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Một số nhà phân tích cảnh báo giá vàng có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ 3.800 USD nếu thị trường phản ứng tiêu cực với quyết định của Fed.

Tuy nhiên, với bối cảnh bất ổn địa chính trị và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, nhiều khả năng giá vàng sẽ sớm lấy lại đà tăng trong giai đoạn cuối năm, hướng đến mốc 4.400 USD/ounce.