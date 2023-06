Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Giá xăng dầu dự báo tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày 12/6; Giá vé máy bay sẽ vẫn cao dù giá dầu giảm; Doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua gạo để kịp tiến độ giao hàng... là những thông tin về tình hình thị trường hôm nay.

Giá xăng, dầu dự báo tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày 12/6

Giá xăng, dầu ngày 12/6 dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý chi quỹ bình ổn, giá mặt hàng nhiên liệu có thể giữ nguyên hoặc giảm nhẹ.

Ngày điều chỉnh giá xăng, dầu thông thường vào ngày 1, 11, 21 hàng tháng, nhưng kỳ điều chỉnh ngày 11/6 rơi vào chủ nhật. Do đó, theo quy định tại Nghị định 95, thời gian điều chỉnh giá xăng, dầu sẽ được lùi vào ngày làm việc tiếp theo, tức ngày 12/6.

Trên thị trường thế giới, tuần qua, giá dầu ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp. Cả hai mặt hàng dầu chuẩn đều giảm hơn 1 USD. Chốt tuần, giá dầu Brent xuống mức 74,79 USD/thùng, dầu WTI ở mức 70,17 USD/thùng.

Các nhà phân tích nhận định thông báo cắt giảm sản lượng của Saudi Arabia đã nâng giá dầu lên một chút. Song, tin đồn về sự trở lại thị trường dầu thế giới của Iran như một nhà cung cấp đã khiến giá dầu sụt giảm mạnh hơn. Hiện các nhà đầu tư giữ tâm lý chờ đợi cho đến khi lượng dầu tồn kho giảm rõ rệt hơn.

Tại thị trường trong nước, theo dự báo của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, nếu giá xăng, dầu trên thế giới biến động và tiếp tục tăng vào hôm nay (12/6), dự báo giá bán lẻ xăng, dầu trong nước có thể được điều chỉnh tăng từ 200 - 300 đồng/lít. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giá xăng, dầu kỳ này thế nào còn phụ thuộc vào việc trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu và các loại phí có điều chỉnh khác nếu có.

Trước đó, tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất (ngày 1/6), giá xăng được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tăng.

Theo đó, giá xăng RON 95 tăng 520 đồng/lít, giá bán là 22.010 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 tăng 390 đồng/lít, lên mức giá 20.870 đồng/lít.

Còn giá dầu được điều chỉnh giảm. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 10 đồng/lít, xuống mức 17.940 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 190 đồng/lít, về mức 17.770 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan điều hành không chi Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu và trích lập Quỹ 300 đồng/lít với các mặt xăng, dầu.

Giá vé máy bay sẽ vẫn cao dù giá dầu giảm

Các chuyên gia trong lĩnh vực hàng không dự báo tuy giá dầu giảm nhưng giá vé máy bay có thể vẫn ở mức cao trong thời gian tới.

Giá vé máy bay vốn đã tăng cao sau khi nhu cầu đi lại hàng không dần phục hồi từ năm 2022 do các nước dỡ bỏ các biện pháp hạn chế liên quan đại dịch COVID-19. Song năm nay, ngay khi các hãng hàng không dự kiến rằng, số lượng hành khách sẽ hồi phục về mức trước đại dịch cũng là lúc giá vé máy bay thực sự tăng nhanh.

Tại Pháp, số liệu của cơ quan hàng không dân dụng nước này cho thấy trung bình giá vé máy bay tháng 4/2023 cao hơn 32,6% so với cùng kỳ 4 năm trước đó. Riêng giá vé máy bay đến khu vực châu Á- Thái Bình Dương tăng tới 51%. Tại Mỹ, chỉ số do Cục Dự trữ liên bang Mỹ chi nhánh St Louis công bố cho thấy giá vé máy bay tăng 11% giữa tháng 4/2019 và tháng 4/2023. Giá vé vẫn tăng dù giá dầu đã giảm từ mức cao nhất vào đầu năm 2022 khi cuộc xung đột tại Ukraine xảy ra.

Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) ước tính giá nhiên liệu sẽ giảm xuống mức trung bình là 98,5 USD/thùng trong năm nay, thấp hơn nhiều so với mức 135,6 USD/thùng vào năm ngoái.

Chiếm khoảng 25%-30% chi phí của các hãng hàng không, nhiên liệu thường là yếu tố tác động đáng kể tới giá vé. Tuy vậy, theo nhà kinh tế trưởng của IATA, bà Marie Owens Thomsen, các yếu tố như chi phí lao động và các chi phí khác liên quan chuỗi cung ứng vẫn đang ngày càng tăng. Các hãng hàng không sẽ phải tìm cách để bù đắp cho những chi phí này nếu không muốn trở lại thời kỳ thua lỗ ngay khi vừa mới phục hồi và còn đang "còng lưng" trả những khoản nợ khổng lồ chồng chất từ đại dịch COVID-19.

Vấn đề chính hiện nay không còn nằm ở giá dầu mà ở thực tế nhu cầu đang quá cao trong khi năng lực vận chuyển chưa thể đáp ứng kịp thời; các hãng vẫn chật vật để hoàn thành mục tiêu bàn giao vì thiếu các bộ phận hoặc vật liệu.

Không có nhiều yếu tố có thể giúp giảm giá vé máy bay trong tình hình hiện nay. Và trong bối cảnh các hãng hàng không phải đầu tư hàng trăm, nếu không nói là hàng nghìn tỷ USD cho các máy bay mới và nhiên liệu tái chế để đạt các mục tiêu phi carbon hóa vào năm 2050, nhà kinh tế Owens Thomsen của IATA cho rằng, sẽ không có chuyện giá vé máy bay sẽ giảm trong thời gian ngắn.

Doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua gạo để kịp tiến độ giao hàng

Giá lúa gạo hôm nay (12/6) tại đồng bằng sông Cửu Long không có biến động. Hiện các doanh nghiệp đang đẩy mạnh thu mua gạo từ nông dân để kịp tiến độ giao hàng.

Theo đó, nếp AG (khô) có giá trong khoảng 8.000 - 8.400 đồng/kg, nếp Long An (khô) có giá trong khoảng 8.400 - 8.800 đồng/kg; OM 18 được thương lái thu mua với giá 6.800 đồng/kg; Lúa OM 5451 gía 6.300 - 6.500/kg. Giá lúa IR 50404 trong khoảng 6.200 - 6.400 đồng/kg. Lúa Nàng Hoa 9 được thương lái thu mua với giá trong khoảng 6.600 - 6.800 đồng/kg. Giá lúa Đài thơm 8 trong khoảng 6.800 - 7.000 đồng/kg. Giá lúa Nhật trong khoảng 7.800 - 8.000 đồng/kg. Lúa Nàng Nhen (khô) có giá là 13.000 đồng/kg; nếp AG (tươi) có giá 6.200 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm duy trì ổn định. Theo đó, giá gạo nguyên liệu dao động quanh mốc 9.500 - 9.700 đồng/kg; gạo thành phẩm ở mức 10.850 - 10.950 đồng/kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá tấm duy trì ổn định trong khi giá cám khô điều chỉnh tăng 50 đồng/kg. Theo đó, giá tấm duy trì ổn định ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; cám khô 7.400 - 7.600 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg.

Theo các thương lái, nguồn gạo nguyên liệu hôm nay về ít. Các nhà giao dịch cho biết họ đang đẩy mạnh thu mua gạo từ nông dân để hoàn thành các hợp đồng xuất khẩu trong năm nay.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đang được chào bán ở mức 498 USD/tấn. Trong khi đó, giá gạo 25% tấm ở mức 478 USD/tấn; gạo Jasmine 578 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng và neo ở mức cao trong tuần qua. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan, Pakistan liên tục điều chỉnh giảm.

Giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục tăng?

Giá cà phê tuần qua bất ngờ liên tục tăng mạnh với biên độ lớn ở cả thị trường trong nước và thế giới.

Ở thị trường trong nước, giá cà phê có thời điểm đã vượt mốc 65.000 đồng/kg, mức giá cao nhất từ trước đến nay ở thị trường trong nước.

Theo các chuyên gia, giá cà phê tăng mạnh bởi những lý do chính gồm: Khan hiếm nguồn cung Robusta trên toàn cầu. Dự báo, nguồn cung Robusta năm 2023 sẽ giảm khoảng 10 - 15% so với năm 2022. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, hạn hán gia tăng có thể khiến năng suất cà phê niên vụ 2023 - 2024 của Việt Nam và Indonesia giảm (Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới, Indonesia là một quốc gia xuất khẩu cà phê lớn), điều này khiến giá cà phê thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục tăng và lập đỉnh mới.

Giá cà phê hôm nay 12/6 ở thị trường trong nước dao động từ 64.100 - 64.900 đồng/kg, tăng từ 3.400 - 3.600 đồng/kg so với cùng kỳ tuần trước.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông được thu mua với giá cao nhất 64.900 đồng/kg; giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông đạt 64.800 đồng/kg; giá cà phê tại tỉnh Gia Lai 64.500 đồng/kg và giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng trung bình 64.100 đồng/kg.