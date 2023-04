Giá xăng dầu giảm hơn 1 USD/thùng; giá thép xây dựng trong nước ghi nhận 2 lần giảm liên tiếp

(Baonghean.vn) - Giá cà phê trong nước cao nhất 50.800 đồng/kg; Giá thép tăng, VAS xuất khẩu lô thép thương mại đầu tiên sang Mỹ... là những thông tin về tình hình thị trường hôm nay 19/4.

Giá xăng dầu hôm nay 19/4: Tiếp tục giảm hơn 1 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay 19/4, thị trường thế giới ghi nhận mức giảm tới phiên thứ hai, giảm hơn 1 USD mỗi đầu giá dầu.

Giá dầu sáng ngày 19/4 (theo giờ Việt Nam) cụ thể là: Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,28 USD, xuống mức 80,59 USD/thùng, giá dầu Brent giảm 1,58 USD, xuống mức 84,37 USD/thùng.

Dầu giảm ngày thứ hai liên tiếp do dữ liệu kinh tế lạc quan của Trung Quốc vẫn không làm tâm lý thị trường bớt lo ngại về khả năng tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ cũng như triển vọng bấp bênh của kinh tế toàn cầu.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước sáng ngày 19/4 được áp dụng theo phiên điều chỉnh ngày 11/4 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Công Thương:

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.072 đồng/lít, lên 23.173 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 1.120 đồng/lít, lên mức 24.245 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel tăng 719 đồng/lít lên 20.149 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 702 đồng/lít lên 17.739 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 765 đồng/kg lên 15.194 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Tài chính – Bộ Công Thương quyết định trích lập 150 đồng/lít đối với xăng E5 RON 92, trích lập 300 đồng/lít với xăng RON 95, dầu diesel và dầu hỏa. Cơ quan quản lý quyết định chỉ chi quỹ bình ổn 300 đồng/kg với mặt hàng dầu mazut.

Giá cà phê trong nước cao nhất 50.800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (19/4) ở thị trường trong nước tăng 400 đồng/kg, hiện giá dao động từ 50.300 - 50.800 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng hiện ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà được thu mua với giá từ 50.200 – 50.300 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum và tỉnh Đắk Nông, cà phê đứng ở mức giá 50.700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng 400 đồng/kg, tại huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 50.700 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 50.800 đồng/kg.

Đối với giá cà phê thế giới, giá cà phê trên hai sàn cùng xu hướng tăng.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 5 tăng 2 USD, lên 2.442 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 tăng 9 USD, lên 2.379 USD/tấn, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York cùng xu hướng tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 5 tăng 4,25 cent, lên 205,25 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 7 tăng 4 cent, lên 203,05 cent/lb, các mức tăng rất mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Về thị trường cà phê trong nước, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho biết, tháng 3/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 210,37 nghìn tấn, trị giá 482,43 triệu USD, tăng 5,2% về lượng và tăng 10,9% về trị giá so với tháng 2/2023; so với tháng 3/2022 giảm 0,3% về lượng, nhưng tăng 1,7% về trị giá. Tính chung quý I/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 552,61 nghìn tấn, trị giá xấp xỉ 1,23 tỷ USD, giảm 5,0% về lượng và giảm 5,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Giá lúa gạo hôm nay 19/4: Tăng 50 đồng/kg với gạo

Giá lúa gạo hôm nay 19/4 tại Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng với mặt hàng gạo. Thị trường giao dịch sôi động, giá lúa tiếp tục neo cao, trong khi giữ ổn định với mặt hàng lúa.

Theo đó, tại kho An Giang giá lúa Đài Thơm 8 đang được thương lái thu mua ở mức 6.800 – 7.000 đồng/kg; lúa IR 504 đang được thương lái thu mua tại ruộng ở mức 6.200 – 6.400 đồng/kg; Nàng hoa 9 ở mức 6.400 – 6.600 đồng/kg; OM 5451 duy trì ở mức 6.400 – 6.500 đồng/kg; lúa OM 18 ở mức 6.600 – 6.800 đồng/kg; Nếp khô Long An 9.000 – 9.200 đồng/kg, nếp khô An Giang giá dao động 8.400 – 8.600 đồng/kg và lúa IR 504 khô duy trì ở mức 6.500 đồng/kg; nếp tươi An Giang đang được thương lái thu mua ở mức 5.800 - 6.100 đồng/kg; nếp tươi Long An đứng ở mức 6.500 – 6.700 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm tiếp tục điều chỉnh tăng. Theo đó, giá gạo nguyên liệu tăng 50 đồng/kg lên mức 9.550 đồng/kg. Tương tự, giá gạo thành phẩm cũng tăng 50 đồng/kg lên mức 10.650 – 10.750 đồng/kg.

Với mặt hàng phụ phẩm, giá tấm IR 504 dao động quanh mốc 9.200 đồng/kg; cám khô ở mức 7.450 đồng/kg.

Tại chợ lẻ, giá gạo duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh. Theo đó, gạo thường còn 11.000 – 12.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 14.000 – 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 15.000 đồng/kg; nếp ruột 16.000 – 18.000 đồng/kg; Gạo Nàng Nhen 22.000 đồng/kg; Gạo trắng thông dụng 14.500 đồng/kg; Nàng Hoa 18.500 đồng/kg; Sóc Thái 18.000 đồng/kg; Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; Gạo Nhật 22.000 đồng/kg; Cám 7.500 – 8.000 đồng/kg; Gạo thơm Thái hạt dài duy trì 18.000 – 19.000 đồng/kg và Hương Lài 19.000 đồng/kg.

Theo các doanh nghiệp, hôm nay lượng gạo về ít, giá gạo các loại tăng mạnh. Thị trường lúa hè thu vẫn khá sôi động, giá lúa neo ở mức cao. Lúa Đông Xuân tiếp tục bình ổn, giá cao. Nhu cầu mua lúa khô nhiều, lúa Japonica tiếp tục hút hàng.

Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay chững lại và đi ngang sau phiên điều chỉnh tăng. Theo đó, gạo 5% tấm đang ở mức 473 USD/tấn; gạo 25% tấm 453 USD/tấn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), triển vọng xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn "rộng cửa" trong dài hạn. Với những thị trường khó tính như: châu Âu, Hàn Quốc, Australia và một số thị trường mới mở ở các nước khu vực Trung Đông sẽ tiếp tục tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt gia tăng xuất khẩu khi người tiêu dùng đang rất chuộng các loại gạo chất lượng cao của Việt Nam.

Dự báo, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2023 sẽ đạt khoảng 6,5 - 7 triệu tấn, trong đó có khoảng 3 triệu tấn gạo chất lượng cao. Triển vọng xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn “rộng cửa” trong dài hạn với nhiều thị trường tiềm năng.

Giá thép xây dựng trong nước ghi nhận 2 lần giảm liên tiếp

Giá thép hôm nay (19/4) ghi nhận giá thép tăng trở lại trên sàn giao dịch. Tập đoàn VAS xuất khẩu lô thép thương mại đầu tiên sang Mỹ.

Ngày 17/4, chuyến tàu chở thép mang thương hiệu VAS của VAS Group rời Cảng quốc tế Nghi Sơn, Thanh Hóa, cập cảng Houston (Mỹ). Cũng trong năm 2023, thép VAS sẽ xuất tiếp lô hàng thép thương mại thứ hai đến cảng Los Angeles, trung tâm logistic của Mỹ.

Theo VAS, dấu ấn sản phẩm được thị trường Mỹ đón nhận và đánh giá cao với lô hàng xuất khẩu thép thương mại lần này nhờ vào chất lượng "thép xanh, sạch", sản xuất trên mô hình kinh tế tuần hoàn, được tập đoàn triển khai từ những ngày đầu thành lập.

Giá thép trong nước giảm sâu phiên thứ hai lên tới 720.000 đồng/tấn.

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát điều chỉnh giảm giá bán dòng thép cuộn CB240 thêm 460 đồng, hiện ở mức 15.200 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 310 đồng, có giá 15.580 đồng/kg.

Trong khi đó, Pomina giảm 640.000 đồng/tấn đối với CB240 xuống còn 16,93 triệu đồng/tấn và thép cây giảm 720.000 đồng/tấn xuống còn 16,88 triệu đồng/tấn, tương đương giảm lần lượt 3,6-4%.

Việt Ý thông báo mức giảm giá ít hơn so với hai thương hiệu trên. CB240 của Việt Ý là 15,3 triệu đồng/tấn, giảm 300.000 đồng/tấn, tương đương 2%. Thép cây D10 CB300 giảm 150.000 đồng/tấn xuống còn 15,4 triệu đồng/tấn.

Việt Đức giảm 250.000 đồng/tấn đối với thép cuộn và 200.000 đồng/tấn đối với thép cây. Sau điều chỉnh, hai loại trên còn lần lượt là 15,15 triệu đồng/tấn và 15,6 triệu đồng/tấn.

Thép cuộn của Việt Sing sau điều chỉnh là 15,22 triệu đồng/tấn và 15,63 triệu đồng/tấn. Hai sản phẩm trên giảm lần lượt 210.000 đồng/tấn và 250.000 đồng/tấn.

Như vậy, giá thép xây dựng trong nước ghi nhận 2 lần giảm liên tiếp sau 5 lần tăng. So với đầu năm, giá thép cuộn của Hòa Phát hiện vẫn cao hơn 180.000 đồng/tấn, còn thép cây của thương hiệu này cao hơn 640.000 đồng/tấn.