Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 10/1/2025: Đồng loạt tăng Giá xăng dầu hôm nay 10/1/2025: Giá xăng dầu trong nước và thế giới đồng loạt tăng. Giá dầu thế giới tăng hơn 1% khi thời tiết lạnh giá bao phủ một số khu vực của Hoa Kỳ và châu Âu

Giá dầu thế giới

Thời tiết lạnh giá thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu mùa đông đã hỗ trợ giá dầu quay đầu tăng tốc hơn 1% tại phiên giao dịch ngày 9/1, lấy lại được gần như toàn bộ những mất mát ở phiên giao dịch ngày trước đó.

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 10/01/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI ở mốc 74,22 USD/thùng, tăng 1,23% (tương đương tăng 0,90 USD/thùng). Tương tự, giá dầu Brent ở mốc 77,19 USD/thùng, tăng 1,34% (tương đương tăng 1,02 USD/thùng).

Nhà phân tích thị trường cấp cao Kelvin Wong của OANDA cho biết, nhìn về tương lai, giá dầu thô WTI dự kiến ​​sẽ dao động trong khoảng từ 67,55 đến 77,95 USD vào tháng 2 khi thị trường chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về các chính sách mà Trump dự định triển khai và các biện pháp kích thích tài chính từ Trung Quốc.

Theo ThS. Đoàn Tiến Quyết - Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), bám sát diễn biến thị trường dầu thô, thị trường xăng dầu thế giới dự báo cũng sẽ không có quá nhiều biến động trong năm tới.

"Năm 2025 dự báo sẽ không có quá nhiều biến động bất thường, chi phối và nhận tác động vẫn từ các yếu tố truyền thống như kinh tế, chính trị và chính sách năng lượng của các quốc gia lớn.

Xu hướng chung được dự báo sẽ xoay quanh các quyết định chính sách của Tổng thống Mỹ ông Donald Trump, với trọng tâm là ưu tiên sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Chính sách của Mỹ có khả năng thúc đẩy quá trình tái công nghiệp hóa và tập trung nhiều hơn vào sản xuất nội địa, nhằm giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này có thể làm tăng nhu cầu tiêu thụ năng lượng, đặc biệt là dầu thô và các sản phẩm liên quan.

Tuy nhiên, xu hướng gia tăng sử dụng nhiên liệu hóa thạch của Mỹ có thể đi kèm với các biện pháp thuế quan nhằm bảo hộ nền kinh tế trong nước.

Các đối tác thương mại lớn như Trung Quốc và khối BRICS36 được dự báo sẽ đối mặt với áp lực từ những chính sách thuế mới, làm tái hiện phần nào hình ảnh cuộc chiến tranh thương mại trong nhiệm kỳ trước.

Áp lực này có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp tại Trung Quốc và Ấn Độ - hai trung tâm sản xuất lớn nhất thế giới - qua đó ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ xăng dầu" - ThS. Đoàn Tiến Quyết đánh giá.

Vị chuyên gia này dự báo, trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, sản lượng khai thác dầu thô tại Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh, làm tăng nguồn cung và gây áp lực giảm giá dầu. Trong khi đó, các chính sách cắt giảm sản lượng của OPEC+ có thể được duy trì nhằm ổn định giá dầu.

Theo nhiều tổ chức uy tín như Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và OPEC, giá dầu trung bình trong năm 2025 được dự báo sẽ dao động trong khoảng 80 - 85 USD/thùng, với mức ổn định tương đối do cung và cầu toàn cầu cân bằng.

"Trong bối cảnh này, thị trường xăng dầu thế giới năm 2025 dự báo sẽ duy trì trạng thái cân bằng tương đối, với những thay đổi chủ yếu đến từ chính sách của các quốc gia lớn và xu hướng tiêu thụ năng lượng toàn cầu và dự báo giá xăng dầu thế giới sẽ ở mức trung bình từ 80 - 90 USD/thùng cho năm 2025" - ThS. Đoàn Tiến Quyết đánh giá.

Giá xăng dầu trong nước

15 giờ chiều ngày 9/1, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá xăng dầu trong nước.

Theo đó, xăng E5RON92 tăng 374 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, không cao hơn 20.431 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 273 đồng/lít, lên 21.019 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 488 đồng/lít, lên 19.243 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 410 đồng/lít, lên 19.244 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 83 đồng/kg, lên 16.182 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng lần thứ 2 liên tiếp từ đầu năm 2025 đến nay.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo cơ quan điều hành, giá xăng dầu trong nước chịu tác động từ thị trường thế giới. Các yếu tố gồm: Đồng USD mạnh lên, tồn kho dầu của Mỹ tăng, kế hoạch kích thích kinh tế của Trung Quốc, xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến cuối quý II/2024 là 6.061 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với quý liền trước và là quý giảm thứ 5 liên tục. So với cuối năm 2023, số dư quỹ này giảm gần 600 tỷ đồng.

Liên quan đến quy định phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu, cuối năm 2024, Tổng cục Thuế đánh giá tình trạng này vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc đúng theo quy định. Bên cạnh đó, các trường hợp vi phạm bị xử lý còn nhẹ và chưa đủ tính răn đe trước pháp luật.

Tổng cục Thuế xác định mục tiêu chậm nhất đến hết tháng 6, toàn quốc đạt tỷ lệ ít nhất 95% cửa hàng sử dụng giải pháp kết nối tự động để phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng.

Cơ quan này cũng đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên hoặc đột xuất toàn bộ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn chưa áp dụng giải pháp kết nối tự động để phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán...