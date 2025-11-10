Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 11/10/2025: Giá dầu thô giảm sâu, chạm đáy nhiều tháng Giá xăng dầu hôm nay 11/10: Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas khiến tâm lý lo ngại rủi ro giảm mạnh, kéo giá dầu thô xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng.

Giá dầu thế giới hôm nay 11/10/2025

Thị trường dầu thô toàn cầu tiếp tục lao dốc trong phiên cuối tuần khi rủi ro địa chính trị hạ nhiệt sau thỏa thuận hòa bình tại Gaza.

Giá Brent giảm 1,73 USD, tương đương 2,7%, xuống còn 63,49 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6. Hợp đồng WTI của Mỹ cũng giảm 1,71 USD, tương đương 2,8%, còn 59,80 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5.

Các chuyên gia cho rằng việc tiến triển trong quá trình hòa giải Trung Đông đã giúp giảm áp lực tâm lý trên thị trường năng lượng, đặc biệt là nỗi lo về an toàn của các tuyến vận chuyển dầu qua kênh đào Suez và Biển Đỏ.

Theo thỏa thuận được Israel và Hamas ký kết, chiến sự sẽ tạm dừng, quân đội Israel rút một phần khỏi Gaza và Hamas sẽ trả tự do cho toàn bộ con tin để đổi lấy việc thả hàng trăm tù nhân người Palestine. Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch chấm dứt xung đột do Mỹ làm trung gian.

Từ năm 2023, nhiều tàu chở dầu bị lực lượng Houthi thân Iran tấn công khi đi qua vùng biển Yemen, khiến rủi ro vận chuyển dầu gia tăng. Việc ký kết ngừng bắn giúp tình hình bớt căng thẳng, làm giảm nhu cầu tích trữ dầu như một tài sản phòng vệ.

Sau khi yếu tố xung đột lắng dịu, giới đầu tư bắt đầu quay lại tập trung vào khả năng nguồn cung dầu thô dư thừa. OPEC và các đối tác (OPEC+) đã thống nhất nới lỏng việc cắt giảm sản lượng, khiến thị trường dự báo nguồn cung sẽ tăng trong thời gian tới.

Tuy vậy, mức tăng sản lượng trong tháng 11 thấp hơn dự kiến, giúp hạn chế phần nào áp lực giảm giá.

Các nhà phân tích của ANZ nhận định rằng việc thỏa thuận ngừng bắn được ký kết sẽ đưa trọng tâm thị trường trở lại yếu tố cung - cầu, đặc biệt khi dự trữ dầu toàn cầu đang tăng.

Bên cạnh đó, nỗi lo về khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài có thể khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới chậm lại, ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Với Mỹ là quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất toàn cầu, bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào của kinh tế nước này đều tác động trực tiếp đến giá dầu thô.

Tính chung cả tuần, giá Brent giảm khoảng 1,7%, còn WTI giảm 1,9%. Sau khi tăng nhẹ giữa tuần do tiến trình hòa bình Ukraine bế tắc, thị trường đã nhanh chóng đảo chiều giảm trở lại khi rủi ro địa chính trị ở Trung Đông hạ nhiệt.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Bắt đầu từ 15h00 ngày 9/10, giá xăng dầu chính thức được điều chỉnh giảm.

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.138 đồng/lít

- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.729 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.604 đồng/lít

- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.434 đồng/lít

- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 14.808 đồng/kg

Trong đợt điều chỉnh giá lần này, cơ quan quản lý tiếp tục không sử dụng nguồn tiền từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Nhìn lại từ đầu năm đến nay, thị trường xăng dầu đã trải qua nhiều lần biến động. Giá xăng RON 95 đã có tổng cộng 23 lần tăng và 19 lần giảm. Tương tự, giá dầu diesel cũng đã 21 lần tăng, 19 lần giảm và có một lần được giữ nguyên.