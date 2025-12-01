Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 12/10/2025: Giảm mạnh do căng thẳng thương mại Giá xăng dầu hôm nay 12/10: Giá dầu thô thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế mới lên hàng hóa Trung Quốc.

Giá dầu thế giới hôm nay 12/10/2025

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu Brent và dầu WTI của Mỹ cùng giảm hơn 3%. Cụ thể, dầu Brent chốt phiên ở mức 62,73 USD/thùng, giảm 2,49 USD, tương đương 3,82%, trong khi dầu WTI giảm 2,61 USD xuống còn 58,90 USD/thùng, thấp nhất kể từ đầu tháng 5.

Theo các chuyên gia, đà bán tháo trên thị trường bắt nguồn từ tâm lý e ngại rủi ro sau khi ông Trump đăng tải thông điệp đe dọa tăng mạnh thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Động thái này khiến nhà đầu tư lo sợ cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.

Ngoài căng thẳng thương mại, giá dầu còn chịu áp lực từ nguồn cung ngày càng lớn. OPEC cùng các đồng minh (OPEC+) đang từng bước nới lỏng cắt giảm sản lượng, trong khi Mỹ và các quốc gia Nam Mỹ tiếp tục mở rộng khai thác.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas tại Gaza cũng khiến yếu tố rủi ro địa chính trị giảm bớt, làm giảm động lực giữ giá dầu ở mức cao. Nhiều chuyên gia nhận định, với nguồn cung dồi dào trở lại, thị trường có thể sớm đối mặt với tình trạng dư thừa dầu trong các tháng tới.

Tình hình trở nên phức tạp hơn khi Tổng thống Trump cáo buộc Trung Quốc đang “giữ nền kinh tế toàn cầu làm con tin” sau khi Bắc Kinh mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, nguyên liệu thiết yếu trong ngành công nghệ.

Ông Trump cũng cho biết có thể hủy cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến diễn ra ở Hàn Quốc và tăng mạnh thuế nhập khẩu với Trung Quốc.

Trong khi đó, các nhà đầu tư cũng lo ngại khả năng chính phủ Mỹ phải đóng cửa kéo dài do bất đồng ngân sách, có thể làm chậm lại nền kinh tế và giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Theo phân tích từ ANZ, việc OPEC không tăng sản lượng quá mạnh trong tháng 11 giúp giảm bớt lo ngại dư cung, nhưng vẫn chưa đủ để đảo ngược xu hướng giảm giá hiện tại. Các chuyên gia của BMI cho rằng dù sản lượng tăng chưa khiến giá sụp đổ, tâm lý thị trường vẫn đang thận trọng trước những biến động kinh tế toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 12/10/2025

Bắt đầu từ 15h00 ngày 9/10, giá xăng dầu chính thức được điều chỉnh giảm.

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.138 đồng/lít

- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.729 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.604 đồng/lít

- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.434 đồng/lít

- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 14.808 đồng/kg

Trong đợt điều chỉnh giá lần này, cơ quan quản lý tiếp tục không sử dụng nguồn tiền từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Nhìn lại từ đầu năm đến nay, thị trường xăng dầu đã trải qua nhiều lần biến động. Giá xăng RON 95 đã có tổng cộng 23 lần tăng và 19 lần giảm. Tương tự, giá dầu diesel cũng đã 21 lần tăng, 19 lần giảm và có một lần được giữ nguyên.