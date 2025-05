Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 12/5: Tăng nhẹ nhờ kỳ vọng từ đàm phán Mỹ - Trung Giá xăng dầu hôm nay 12/5: Giá dầu thô tiếp tục đà tăng nhẹ khi thị trường phản ứng tích cực với kết quả khả quan từ cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cụ thể, vào lúc 11h00 sáng theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent tăng 0,52% lên mức 64,26 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ cũng nhích nhẹ 0,54%, lên 61 USD/thùng.

Trước đó, chốt phiên cuối tuần ngày 11/5, giá dầu Brent đã tăng 1,7% lên 63,91 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 1,85% lên 61 USD/thùng. Cả hai mặt hàng đều tăng hơn 4% trong cả tuần, cho thấy xu hướng phục hồi được duy trì.

Diễn biến tích cực này phần lớn đến từ tâm lý lạc quan sau tuyên bố "đạt được tiến triển quan trọng" trong cuộc gặp thương mại cấp cao giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tại Thụy Sĩ, làm dấy lên kỳ vọng về sự cải thiện trong nhu cầu dầu toàn cầu.

Ngày 11/5, Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc cuộc đàm phán thương mại quan trọng với kết quả được đánh giá là tích cực. Hai bên cho biết sẽ công bố một tuyên bố chung tại Geneva vào thứ Hai, mở ra kỳ vọng mới cho thị trường năng lượng và thương mại toàn cầu.

Trong khi đó, nguồn cung dầu và khí đốt của Mỹ tiếp tục sụt giảm. Theo báo cáo từ công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, trong tuần kết thúc ngày 9/5, số giàn khoan dầu và khí tại Mỹ đã giảm 6 đơn vị, xuống còn 578, thấp nhất kể từ tháng 1. Trong đó, số giàn khoan dầu giảm 5 xuống còn 474, còn giàn khí đốt giữ nguyên ở mức 101.

Tại Vịnh Mexico, số giàn khoan giảm còn 9, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2021. Khu vực Permia cũng ghi nhận mức giảm, với tổng số giàn chỉ còn 285, thấp nhất kể từ cuối năm 2021.

Sự sụt giảm này phản ánh chiến lược thận trọng của các công ty năng lượng Mỹ. Trước áp lực từ giá dầu và khí đốt giảm, họ ưu tiên tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông và trả nợ thay vì mở rộng sản xuất. Trong năm 2024, tổng số giàn khoan đã giảm khoảng 5% và từng giảm 20% trong năm 2023.

Dù vậy, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vẫn dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ đạt 13,4 triệu thùng/ngày vào năm 2025, tăng so với mức kỷ lục 13,2 triệu thùng/ngày của năm 2024. Tuy nhiên, con số này đã được điều chỉnh giảm so với dự báo trước đó do lo ngại kinh tế toàn cầu chững lại, đặc biệt khi Mỹ áp thuế cao khiến triển vọng tiêu thụ năng lượng bị ảnh hưởng.

Chiều ngày 8/5, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá các mặt hàng chủ yếu đồng loạt giảm.

Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 377 đồng/lít, còn tối đa 18.777 đồng/lít. Xăng RON95-III giảm 407 đồng/lít, còn 19.179 đồng/lít. Dầu diesel cũng được điều chỉnh giảm 550 đồng/lít, xuống còn 16.809 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 623 đồng/lít, còn 16.941 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 653 đồng/kg, hiện có giá tối đa là 15.533 đồng/kg.

Các mức giá này chính thức áp dụng từ 15h chiều ngày 8/5.