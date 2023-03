Giá xăng dầu hôm nay 13/3: Đồng loạt tăng từ 15h

(Baonghean.vn) - Sáng 13/3, đoàn công tác do đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm và kiểm tra tiến độ lắp đặt 500 ngôi nhà cho hộ nghèo và người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

(Baonghean.vn) - Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng CSGT Công an Nghệ An đã tập trung làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông tại Lễ hội Áo dài Hoa cúc biển Cửa Lò 2023.