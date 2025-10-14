Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 14/10/2025: Bật tăng trở lại Giá xăng dầu hôm nay 14/10: Bật tăng trở lại sau khi chạm mức thấp nhất trong 5 tháng, nhờ kỳ vọng vào cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Trung Quốc giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Giá dầu thế giới hôm nay 14/10/2025

Sau phiên giảm mạnh cuối tuần trước, giá dầu thế giới hôm nay đã phục hồi nhẹ. Dầu Brent tăng 0,65 USD lên mức 63,38 USD/thùng, tương đương tăng 1%. Dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng 0,64 USD, đạt 59,54 USD/thùng, tức tăng 1,1%. Trước đó, cả hai loại dầu này đã mất khoảng 4% giá trị, rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5.

Thị trường dầu được hỗ trợ bởi thông tin về khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc, mở ra hy vọng giảm bớt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, việc nhóm Hamas thả 20 con tin Israel trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian cũng góp phần củng cố tâm lý lạc quan. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là “bình minh lịch sử cho Trung Đông mới”.

Theo chuyên gia năng lượng Suvro Sarkar của DBS, đợt giảm mạnh tuần trước chủ yếu do lệnh ngừng bắn tại Gaza cùng biến động thương mại Mỹ - Trung trước hạn chót 10/11. Tuy nhiên, triển vọng giá xăng dầu hiện nay phụ thuộc lớn vào kết quả các cuộc đàm phán sắp tới giữa hai bên.

Căng thẳng thương mại tăng trở lại sau khi Trung Quốc mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, và Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế 100% với hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Dù vậy, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận hai nhà lãnh đạo vẫn sẽ gặp nhau tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10, cho thấy nỗ lực duy trì đối thoại.

Về phía cầu, dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy nhập khẩu dầu thô tháng 9 tăng 3,9% so với cùng kỳ, đạt 11,5 triệu thùng/ngày. Đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn ổn định.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong báo cáo tháng 10 vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu cho năm nay và năm sau.

Tuy nhiên, OPEC dự kiến thị trường sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt cung nhỏ hơn trong năm 2026, do nhóm OPEC+ đang từng bước nâng sản lượng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 14/10/2025

Bắt đầu từ 15h00 ngày 9/10, giá xăng dầu chính thức được điều chỉnh giảm.

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 19.138 đồng/lít

- Xăng RON95-III: Không cao hơn 19.729 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 18.604 đồng/lít

- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.434 đồng/lít

- Dầu mazut 180 CST 3.5S: Không cao hơn 14.808 đồng/kg

Trong đợt điều chỉnh giá lần này, cơ quan quản lý tiếp tục không sử dụng nguồn tiền từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Nhìn lại từ đầu năm đến nay, thị trường xăng dầu đã trải qua nhiều lần biến động. Giá xăng RON 95 đã có tổng cộng 23 lần tăng và 19 lần giảm. Tương tự, giá dầu diesel cũng đã 21 lần tăng, 19 lần giảm và có một lần được giữ nguyên.