Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 15/11/2024: Giá dầu tiếp tục tăng nhẹ, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm Giá xăng dầu hôm nay 15/11/2024: Giá dầu tiếp tục tăng nhẹ do tồn kho nhiên liệu của Mỹ giảm mạnh, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm từ 247 - 385 đồng/lít.

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, lượng tồn kho nhiên liệu của Mỹ giảm mạnh đã làm lu mờ những lo ngại về tình trạng dư cung dầu mỏ trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ vẫn yếu do đồng USD mạnh lên.

Giá dầu Brent tăng 28 cent (0,4%) lên mức 72,56 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 27 cent (0,4%) lên mức 68,7 USD/thùng. Trong phần lớn phiên giao dịch, cả hai loại dầu đều có lúc giảm giá.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, trong tuần kết thúc vào ngày 8/11, tồn kho xăng của Mỹ đã giảm 4,4 triệu thùng, xuống còn 206,9 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022. Con số này trái ngược hoàn toàn với dự đoán của các nhà phân tích, vốn dự kiến sẽ tăng thêm 600.000 thùng. Tương tự, dự trữ sản phẩm chưng cất (như dầu diesel và dầu sưởi) cũng giảm 1,4 triệu thùng.

Reuters cũng cho biết, giá xăng của Mỹ đã tăng 0,8%, trong khi giá dầu sưởi giảm nhẹ 0,3% sau khi tăng đột biến trong thời gian ngắn nhờ dữ liệu tồn kho giảm.

Tuy nhiên, mức tăng của giá dầu bị hạn chế bởi báo cáo cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ lại tăng thêm 2,1 triệu thùng, cao gấp 2,8 lần so với dự báo tăng 750.000 thùng của các nhà phân tích.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo rằng nguồn cung dầu toàn cầu sẽ vượt nhu cầu vào năm 2025, chủ yếu do sản lượng từ Mỹ và các nước ngoài OPEC+ tiếp tục tăng trong khi nhu cầu dầu chỉ tăng chậm. IEA dự kiến nhu cầu dầu sẽ tăng thêm 60.000 thùng/ngày trong năm 2024, đạt 920.000 thùng/ngày, và tăng trưởng nhu cầu năm 2025 sẽ ở mức 990.000 thùng/ngày.

Đồng USD tăng mạnh lên mức cao nhất trong một năm cũng làm hạn chế đà tăng của giá dầu.

Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, cho biết giá dầu đang cố gắng ổn định, nhưng đồng USD mạnh lên đang gây khó khăn. Ngoài ra, nếu chính quyền Donald Trump kiểm soát Quốc hội Mỹ, nhiều chính sách năng lượng của Tổng thống Joe Biden có thể sẽ bị đảo ngược.

Giovanni Staunovo, chiến lược gia dầu mỏ của UBS Switzerland AG, dự báo giá dầu Brent trung bình sẽ ở mức 80 USD/thùng vào năm 2025, giảm 5 USD so với dự báo cuối tháng 9. Theo ông, thị trường dầu có thể sẽ cân bằng hoặc dư cung nhẹ vào năm tới.

Giá xăng dầu trong nước

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giảm giá xăng dầu như sau:

Xăng RON 95-III giảm 247 đồng/lít, còn 20.607 đồng/lít.

Xăng E5 RON 92 giảm 292 đồng/lít, còn 19.452 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 344 đồng/lít, còn 18.573 đồng/lít.

Dầu hỏa giảm 306 đồng/lít, còn 18.988 đồng/lít.

Dầu mazut giảm 385 đồng/kg, còn 16.099 đồng/kg.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan quản lý không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cho các loại xăng dầu. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã tăng 21 lần và giảm 24 lần.

Hiện tại, một số doanh nghiệp đầu mối vẫn có quỹ bình ổn giá xăng dầu dương lớn, do nhiều kỳ điều hành gần đây không sử dụng quỹ này. Tính đến cuối quý II, số dư quỹ là 6.061 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với quý trước và giảm gần 600 tỷ đồng so với cuối năm 2023.

Bộ Tài chính cũng đã đề xuất tiếp tục áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường cho năm 2025, với xăng là 2.000 đồng/lít; nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng/lít; và mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg.

Từ năm 2026, thuế bảo vệ môi trường sẽ trở về mức trần theo quy định: xăng (trừ etanol) là 4.000 đồng/lít; nhiên liệu bay 3.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 2.000 đồng/lít; dầu hỏa là 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn là 2.000 đồng/kg.

Với sản lượng tiêu thụ xăng dầu và mỡ nhờn năm 2025 tương đương năm nay, Bộ Tài chính ước tính ngân sách nhà nước sẽ giảm thu khoảng 44.224 tỷ đồng, trong đó có hơn 40.204 tỷ đồng giảm từ thuế bảo vệ môi trường và hơn 4.020 tỷ đồng từ thuế giá trị gia tăng.