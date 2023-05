Giá xăng dầu hôm nay 16/5: Đảo chiều đi lên, chiếm lại mốc 70 USD/thùng

Phát ngôn gần đây của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock là thừa nhận thẳng thắn về sự tham gia trực tiếp của phương Tây vào cuộc xung đột ở Ukraine, ông Vasily Nebenzya, đại diện thường trực của Nga tại LHQ cho biết tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak thông báo, nước này đã nhận được lô pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) đầu tiên do Mỹ sản xuất, để triển khai gần biên giới với Nga.

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều 15/5, đoàn cán bộ, viên chức Ban Dân tộc tỉnh do đồng chí Vi Văn Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn.

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân; Nghệ An có gần 37.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2023; Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An… là những thông tin nổi bật ngày 15/5.

(Baonghean.vn) - Nghệ An sẽ tổ chức cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2023 trên các loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.