Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 18/9/2025: Giá dầu giảm nhẹ giữa lo ngại nguồn cung từ Nga Giá xăng dầu hôm nay 18/9: Giá dầu thế giới hạ nhiệt sau đợt tăng mạnh, khi thị trường cân nhắc rủi ro nguồn cung từ Nga và chờ quyết định lãi suất của Mỹ.

Giá dầu thế giới hôm nay

Tính đến 5h00 ngày 18/9, giá dầu đã giảm nhẹ sau khi tăng hơn 1% ở phiên trước đó. Cụ thể, dầu Brent giảm 27 cent, tương đương 0,4%, xuống mức 68,20 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ cũng hạ 31 cent, khoảng 0,5%, xuống còn 64,21 USD/thùng.

Trước đó, hai loại dầu này đã ghi nhận đà tăng hơn 1% do lo ngại nguồn cung từ Nga có thể bị gián đoạn.

Nguyên nhân chính khiến thị trường biến động là các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga.

Tập đoàn vận hành đường ống Transneft đã cảnh báo các nhà sản xuất dầu có thể buộc phải cắt giảm sản lượng nếu các đợt tấn công tiếp diễn. Điều này làm gia tăng bất ổn đối với nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Theo chuyên gia phân tích John Evans từ PVM Oil Associates, nếu thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng Nga chỉ mang tính tạm thời, giá dầu sẽ tiếp tục dao động trong biên độ khoảng 5 USD/thùng.

Ông cũng cho rằng, với bế tắc trong các biện pháp trừng phạt và nguồn cung từ OPEC ngày càng tăng, yếu tố duy nhất hỗ trợ giá dầu là mức dự trữ sản phẩm chưng cất đang giảm dần khi mùa đông đến gần.

Ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường dầu cũng đang dõi theo cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 16-17/9. Nhiều dự báo cho rằng Fed sẽ hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, qua đó ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ năng lượng và xu hướng giá dầu trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, dữ liệu sơ bộ từ Viện Dầu khí Mỹ cho biết tồn kho dầu thô và xăng tại Mỹ giảm trong tuần qua, trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất tăng. Kết quả chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ sẽ được công bố sớm, với kỳ vọng cho thấy mức tồn kho dầu thô giảm, còn tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất tăng.

Ở phía nguồn cung khác, Kazakhstan đã khôi phục việc xuất khẩu dầu qua tuyến ống Baku–Tbilisi–Ceyhan từ ngày 13/9, sau khi bị gián đoạn hồi tháng trước vì sự cố nhiễm bẩn nguồn dầu. Động thái này phần nào làm dịu bớt lo ngại về nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá xăng dầu trong nước hôm nay điều chỉnh từ 15h ngày 11/9, xăng giảm nhẹ trong khi dầu diesel và dầu hỏa đồng loạt tăng.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 18/9 cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON92 giảm 95 đồng xuống còn tối đa 19.756 đồng/lít.

- Giá xăng RON95 giảm 39 đồng, về mức không cao hơn 20.400 đồng/lít.

- Dầu diesel tăng 170 đồng lên 18.643 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa tăng 54 đồng đạt 18.368 đồng/lít.

- Giá dầu mazut giảm 286 đồng, xuống mức tối đa 15.090 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả mặt hàng, bao gồm cả xăng và dầu.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng đã trải qua 21 lần tăng, 14 lần giảm và 1 lần tăng giảm đan xen. Sự biến động liên tục này phản ánh tác động từ thị trường dầu thô thế giới cũng như cung cầu trong nước.