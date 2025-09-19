Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 19/9/2025: Đồng loạt tăng Giá xăng dầu hôm nay 19/9: Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ chiều ngày 18/9. Xăng E10 điều chỉnh tăng mạnh

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Bộ Công Thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h ngày 18/9. Cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON92 tăng thêm 230 đồng, lên mức tối đa 19.986 đồng/lít.

- Giá xăng RON95 tăng 208 đồng, đạt mức 20.608 đồng/lít.

- Giá xăng E10 RON 95-III tăng mạnh 560 đồng, đạt mức 20.600 đồng/lít.

- Dầu diesel tăng 62 đồng lên 18.705 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa tăng 176 đồng lên 18.544 đồng/lít.

- Giá dầu mazut tăng 40 đồng, lên 15.130 đồng/kg.

Trong kỳ này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu thế giới tuần qua biến động bởi nhiều yếu tố. Fed vừa hạ lãi suất, tồn kho dầu thô Mỹ giảm trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất lại tăng.

Ngoài ra, tình hình Ukraine liên tục tấn công các cơ sở lọc dầu và cảng của Nga cũng khiến thị trường dầu mỏ khó lường. Tất cả tác động đến quyết định điều hành giá xăng dầu trong nước, nhằm đảm bảo phù hợp với biến động toàn cầu.

Liên Bộ cũng duy trì mức chênh lệch giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng RON 95 để khuyến khích tiêu dùng nhiên liệu sinh học theo định hướng của Chính phủ.

Chiết khấu xăng dầu tại doanh nghiệp

Trong ngày 18/9, chiết khấu xăng dầu của một số doanh nghiệp được điều chỉnh ở mức khá cao.

Tại hệ thống Hoàng Trọng, chiết khấu xăng RON 95 III dao động 950 - 1.200 đồng/lít tùy kho.

Doanh nghiệp Tự Lực đưa ra mức 1.150 đồng/lít cho cả xăng E5 và RON 95, trong khi Diesel có chiết khấu từ 1.150 - 1.300 đồng/lít.

Với MIPEC, mức chiết khấu tại miền Bắc phổ biến 1.000 - 1.300 đồng/lít tùy loại.

Triển vọng của xăng sinh học E10

Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (Vinpas) cho biết, Việt Nam có đủ năng lực sản xuất và nhập khẩu để triển khai rộng rãi xăng E10. Đây là loại nhiên liệu sinh học được kỳ vọng trở thành chủ lực trong thời gian tới.

E10 không chỉ thân thiện với môi trường mà còn có thể rẻ hơn 20 – 30% so với xăng khoáng và E5, mở ra cơ hội thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh trong ngành năng lượng.