Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 21/10/2025: Giá dầu tiếp tục giảm Giá xăng dầu hôm nay 21/10/2025: Giá dầu tiếp tục giảm do thị trường lo ngại tình trạng dư cung và tác động tiêu cực từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên đầu tuần khi giới đầu tư lo ngại nguồn cung dư thừa có thể kéo dài. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc làm gia tăng rủi ro suy thoái kinh tế, khiến nhu cầu năng lượng yếu đi.

Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 0,3%, xuống còn 61,11 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ cũng hạ 0,3%, còn 57,37 USD/thùng.

Xu hướng giá dầu hiện tại phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi cân nhắc giữa nguy cơ dư cung và sức cầu sụt giảm.

Các nhà giao dịch đang chuyển sự chú ý từ lo ngại thiếu cung sang nguy cơ dư cung. Diễn biến này thể hiện rõ qua cấu trúc hợp đồng tương lai dầu Brent.

Chênh lệch giữa hợp đồng ngắn hạn và dài hạn đang ở trạng thái contango, khi giá hợp đồng giao hàng sớm thấp hơn giá hợp đồng giao hàng muộn. Trạng thái này khuyến khích các nhà đầu tư lưu trữ dầu để bán ra sau khi nguồn cung thắt chặt, giúp kiếm lời từ mức giá cao hơn.

Tình trạng contango đã xuất hiện trở lại vào thứ Năm tuần trước và hiện đã nới rộng lên khoảng -0,30 USD/thùng, mức sâu nhất kể từ cuối năm 2023.

Trong khi đó, hiện tượng backwardation, khi giá giao ngay cao hơn giá tương lai đang thu hẹp, cho thấy nguồn cung dầu ngắn hạn đang khá dồi dào, khiến lợi nhuận từ việc bán ngay giảm sút. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy giá dầu đang chịu áp lực từ nguồn cung vượt mức nhu cầu.

Cả hai loại dầu Brent và WTI đều giảm hơn 2% trong tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp. Nguyên nhân một phần đến từ dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cho rằng thị trường có thể rơi vào tình trạng dư cung nghiêm trọng vào năm 2026.

Thông tin này đã tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư, khiến giá dầu chưa thể phục hồi dù nhu cầu đang dần hồi phục ở một số khu vực.

Tình hình thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục leo thang. Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo rằng, việc Mỹ và Trung Quốc tách rời kinh tế có thể khiến tăng trưởng toàn cầu sụt giảm 7% trong dài hạn.

Cả hai nước đều là những quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, vì vậy bất kỳ xung đột thương mại nào cũng có thể làm giảm nhu cầu nhập khẩu năng lượng.

Mới đây, hai bên tiếp tục áp thuế và phí cảng bổ sung lên hàng hóa của nhau, khiến chi phí vận chuyển hàng hóa toàn cầu tăng mạnh. Những động thái ăn miếng trả miếng này làm gia tăng sự bất ổn trong chuỗi cung ứng, đe dọa làm giảm khối lượng giao thương và tác động tiêu cực đến giá dầu.

Một yếu tố khác khiến giá dầu biến động là rủi ro liên quan đến nguồn cung dầu Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ duy trì mức thuế khổng lồ với Ấn Độ nếu nước này không ngừng mua dầu từ Nga. Căng thẳng này khiến thị trường năng lượng thêm phần bất ổn.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung trong nước Mỹ đang tăng lên. Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, số giàn khoan dầu tại Mỹ đã tăng trở lại sau ba tuần giảm liên tiếp. Việc gia tăng sản lượng có thể khiến giá dầu tiếp tục chịu sức ép trong thời gian tới, nhất là khi thị trường toàn cầu vẫn đang dư cung.

Giá xăng dầu hôm nay 21/10/2025

Chiều 16/10, Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều hành mới. Từ 15h cùng ngày, giá xăng E5 RON 92 tăng thêm 88 đồng/lít lên mức 19.226 đồng/lít, còn xăng RON 95-III tăng 174 đồng/lít, đạt 19.903 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, các mặt hàng dầu giảm giá, trong đó dầu diesel giảm 181 đồng/lít, dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, và dầu mazut giảm mạnh nhất với 437 đồng/lít.

Mặt hàng

Giá điều chỉnh ngày 16/10/2025

(Đơn vị: Đồng/lít)

So với hôm trước 9/10/2025)

(Đơn vị: Đồng/lít/kg)

Xăng E5 RON 92-II

19.226 +88 Xăng RON 95-III

19.903 +174 Dầu diesel 0.05S19.038

18.423 -181 Dầu hoả

18.406 -28 Dầu mazut

14.371 -437

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết mục tiêu điều hành là giữ chênh lệch giá hợp lý giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 để khuyến khích người dân sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường.