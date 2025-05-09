Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 5/9/2025: Đồng loạt tăng Giá xăng dầu hôm nay 5/9: Giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng vào kỳ điều chỉnh chiều 4/9. Giá dầu thế giới tiếp tục giảm khi chờ quyết định mới của OPEC+.

Giá dầu thế giới hôm nay

Sáng 5/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 0,96% xuống 66,94 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Mỹ WTI giảm 0,65% xuống còn 63,15 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tiếp tục xu hướng giảm, sau khi đã mất hơn 2% vào ngày hôm trước. Áp lực giảm giá xuất phát từ tâm lý thận trọng của giới đầu tư khi chờ đợi cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) vào cuối tuần này. Nhiều nguồn tin cho biết nhóm này có thể sẽ xem xét tăng sản lượng khai thác dầu.

Hai nguồn tin thân cận tiết lộ với hãng Reuters rằng 8 thành viên OPEC+ sẽ thảo luận về khả năng tăng sản lượng bổ sung vào tháng Mười tại cuộc họp vào Chủ Nhật. Động thái này cho thấy mục tiêu giành lại thị phần của nhóm có thể được ưu tiên hơn so với việc duy trì giá dầu ở mức cao.

Theo một chuyên gia phân tích, một quyết định tăng sản lượng từ OPEC+ sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ về chiến lược này. Nhóm đã đồng ý tăng sản lượng 2,2 triệu thùng/ngày từ tháng 4 đến tháng 9, cộng thêm 300,000 thùng/ngày cho UAE.

Áp lực giảm giá còn đến từ các dữ liệu kinh tế vĩ mô không mấy khả quan của Mỹ. Số liệu cho thấy số vị trí tuyển dụng tại nước này trong tháng 7 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 10 tháng, phù hợp với xu hướng đi xuống của thị trường lao động. Điều này củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này.

Bên cạnh đó, thị trường đang chờ đợi báo cáo tồn kho dầu thô của chính phủ Mỹ, vốn bị trì hoãn một ngày do ngày lễ, để đánh giá sức mạnh nhu cầu từ nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Dữ liệu từ Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng 622,000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 29/8.

Giá dầu trong nước hôm nay

Bộ Công thương điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu, có hiệu lực từ 15 giờ chiều hôm qua 4/9. Theo đó, hầu hết các mặt hàng chủ chốt đều tăng nhẹ so với kỳ điều hành trước.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 5/9 cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON 92 tăng 80 đồng, lên mức 19.851 đồng/lít.

- Giá xăng RON 95 tăng 76 đồng, lên 20.439 đồng/lít.

- Dầu diesel tăng mạnh nhất với mức tăng 116 đồng, lên 18.473 đồng/lít.

- Giá dầu hỏa được giữ ổn định ở mức 18.314 đồng/lít.

- Giá dầu mazut tăng 116 đồng lên 15.376 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá cho bất kỳ mặt hàng xăng dầu nào. Quyết định điều chỉnh giá được đưa ra dựa trên diễn biến giá thế giới, tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành.

Mục tiêu của đợt điều chỉnh này là nhằm đảm bảo giá trong nước phản ánh sát nhất biến động thị trường thế giới, duy trì mức chênh lệch hợp lý giữa xăng E5 và RON 95 để khuyến khích người tiêu dùng sử dụng nhiên liệu sinh học, đồng thời cân bằng lợi ích giữa các bên liên quan.

Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo đầy đủ nguồn cung cho thị trường và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.