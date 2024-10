Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 8/10/2024: Dầu thô thế giới tăng dữ dội Giá xăng dầu hôm nay 8/10/2024: Giá dầu thô thế giới tăng dữ dội. Giá dầu thô WTI và Brent giao ngay đều tăng từ 4-5% so với ngày hôm qua.

Giá dầu thế giới hôm nay

Dữ liệu cập nhật giá dầu thô tại TradingEconomics và Oilprice, giá dầu thô WTI vcaf Brent giao ngay trên thế giới lúc 6 giờ 28 phút ngày 8/10 (giờ Việt Nam) bất ngờ tăng dữ dội trở lại sau 1 ngày giảm nhẹ, đi ngang. Bình quân, giá dầu thô thế giới sáng ngày 8/10 tăng trên 3 USD/thùng so với ngày 7/10.

Cụ thể, giá dầu thô WTI bán ra mức gần 77,6 USD/thùng, tăng hơn 3,2 USD/thùng so với ngày 7/10, tăng 4,2%. So với cùng kỳ năm trước, mức giá dầu thô WTI tăng trên 12,6%, mức tăng đỉnh điểm.

Tương tự, giá dầu thô Brent vượt lên 81,2 USD/thùng, tăng hơn 3,2 USD/thùng so với ngày 7/10, tăng tương ứng hơn 4% so với ngày 7/10. Ghi nhận mức tăng hơn 12,8% so với tháng trước.

Theo TradingEconomic diễn biến tăng giá khó lường của dầu thô thế giới hiện nay phần lớn xuất phát từ các bất ổn chính trị ở Trung Đông khi mà Israel, Iran và lực lượng Hezbollah tấn công trả đũa lẫn nhau. Điều này khiến giá dầu thô có nhiều thời điểm tăng rất mạnh. Bên cạnh đó, nhu cầu dầu mỏ tăng cao ở các thị trường như Mỹ hỗ trợ giá dầu thô.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu ngày 8/10 cụ thể như sau:

Xăng E5 RON 92 không quá 18.850 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 19.803 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 17.401 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 17.651 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.003 đồng/kg.

Trong hai ngày gần đây, giá xăng dầu trong nước có thể sẽ tăng cao do ảnh hưởng từ giá thế giới. Giá nhập khẩu hiện cao hơn giá bán lẻ trong nước khoảng 1.000 đồng mỗi lít.

Cục Thuế TP.HCM đang yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra và giám sát việc xuất hóa đơn điện tử cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Từ tháng 5 đến tháng 7/2024, số lượng hóa đơn điện tử xuất ra tại các cửa hàng xăng dầu đã tăng lên 74 triệu, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng xăng dầu bán ra đạt 997 triệu lít/kg, tăng 1,85 lần so với cùng kỳ năm trước, khi chỉ có 537 triệu lít/kg. Sản lượng bình quân hiện là 13 lít/kg cho mỗi hóa đơn, giảm so với mức 29 lít/kg của năm trước.