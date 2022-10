Giá xăng, dầu tăng trở lại

Tin mới

Tuổi trẻ Nghệ An và hành trình 10 ngày hướng về vùng lũ (Baonghean.vn) - Gần 10 ngày trôi qua kể từ khi Kỳ Sơn - mảnh đất phên dậu của tỉnh phải đối mặt với những thiệt hại nặng nề sau trận lũ quét, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An vẫn không quản ngại băng qua vùng sạt lở, ngập lụt để cùng bà con khắc phục hậu quả sau lũ.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức tập huấn công tác xây dựng Đảng (Baonghean.vn) - Sáng 11/10, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ đồng bào vùng lũ quét Kỳ Sơn (Baonghean.vn) - Ngày 11/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do ông Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và ông Trần Nhật Minh - Đại biểu chuyên trách cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với đồng bào bị thiệt hại do lũ quét ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Vua Mai (Baonghean.vn) - Sáng 11/10 (nhằm ngày 16/9 năm Nhân Dần) trong chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ và mộ Vua Mai, thuộc núi Hùng Sơn, thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An nhân Lễ giỗ của Đức Vua.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Thanh Chương trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (Baonghean.vn) - Sáng 11/10, tại xã Thanh Long (Thanh Chương), các đại biểu Quốc hội khóa XV trúng cử tại đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri các xã: Thanh An, Thanh Chi, Thanh Khê, Võ Liệt, Thanh Thủy, Thanh Long, Thanh Hà, Thanh Tùng, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Lâm, Thanh Xuân trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Cửa Lò tổ chức giải phóng mặt bằng các ki-ốt phía Đông đường Bình Minh (Baonghean.vn) - Sáng 11/10, các lực lượng chức năng thị xã Cửa Lò đã tiến hành giải phóng mặt bằng, dỡ bỏ các ki-ốt đã được người dân bàn giao.

Nghệ An còn thiếu 7.000 giáo viên ở các bậc học (Baonghean.vn) - Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, chỉ tiêu số giáo viên ở tất cả các bậc học (nhất là mầm non và tiểu học) đều thấp hơn so với quy định, và tỉnh hiện thiếu 7.000 người.

Bắt đối tượng phạm tội giết người sau 31 năm trốn truy nã (Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an xã Thọ Hợp (Quỳ Hợp) bắt giữ thành công đối tượng Trần Văn Dần (SN 1962), trú tại xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Đây là đối tượng đã trốn truy nã 31 năm.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Quyết liệt chuyển đổi số (Baonghean.vn) - Trong những năm qua, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã quyết tâm đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin của ngành theo định hướng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội quốc gia, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng toàn diện hơn trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Đội hình dự kiến của Trẻ Sông Lam Nghệ An thi đấu trận mở màn Giải hạng 3 Quốc gia (Baonghean.vn) - Trận đấu mở màn của Trẻ Sông Lam Nghệ An tại Giải Bóng đá hạng 3 Quốc gia năm 2022 sẽ diễn ra vào chiều nay (11/10), tại sân của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gặp đội Vị Trí Vàng Kon Tum. Các cầu thủ trụ cột của đội Trẻ xứ Nghệ như thủ môn Chu Văn Tấn, trung vệ Trịnh Hoàng Cảnh, tiền vệ Quang Vinh, tiền vệ Lê Văn Quý, tiền đạo Ngô Văn Lương gần như chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình xuất phát.

Trao huy hiệu Đảng tại thị trấn Tân Kỳ (Baonghean.vn) - Sáng 11/10, Đảng ủy thị trấn Tân Kỳ tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 13 đảng viên.

Những lợi thế của ô tô gầm cao Kể từ sự sụp đổ của dòng xe minivan, SUV đã trở thành phương tiện gia đình được ưa chuộng nhất. Thậm chí đối với một số người dùng, xe gầm cao thể thao đa dụng đã trở thành lựa chọn mặc định.

Hoàn cảnh khó khăn của nam sinh Nghệ An tự học vẫn đạt IELTS 7.5 (Baonghean.vn) - Chưa từng đến một lò luyện thi, chưa biết đến một buổi học với thầy nước ngoài, nhưng em Lê Văn Hoàn - học sinh lớp 12C9, Trường THPT Tân Kỳ vẫn có chứng chỉ IELTS 7.5 sau gần 1 năm tự ôn luyện. Đây cũng là một tấm gương vượt khó được nhiều bạn bè nể phục.

Xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên nước bạn Lào (Baonghean.vn) - Sáng nay (11/10), Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào mùa khô 2022 - 2023.

Nghệ An: Tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy (Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an, cảnh sát PCCC các địa phương tổ chức tổng kiểm tra, rà soát trên phạm vi toàn quốc, đánh giá điều kiện an toàn PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý. Đồng thời, phải công khai danh sách các cơ sở mất an toàn về PCCC, xử lý nghiêm tất cả các cơ sở vi phạm quy định về an toàn PCCC.

Sát thủ 16 tuổi và lời thú tội lạnh lùng (Baonghean.vn) - Tại thời điểm bị bắt giữ, Phan Xuân Quang chưa đầy 16 tuổi, nhưng hành vi tội ác mà Quang gây ra khiến tất cả phải giật mình.Trước khi gây án, Quang cũng đã khiến cả gia đình điêu đứng với sở thích bệnh hoạn của mình.

Cục Thi hành án dân sự triển khai mô hình 'Công chính, liêm, minh - Yên bình đơn vị' (Baonghean.vn) - Sáng 11/10, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến xây dựng mô hình “Công chính, liêm, minh - Yên bình đơn vị”; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính quý I/2023.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả lũ, lụt (Baonghean.vn) - Sáng 11/10, tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương (Nghệ An), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao quà hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An, huyện Thanh Chương nhằm góp phần khắc phục thiệt hại do mưa lũ vừa qua gây ra.

Nâng cao vai trò, vị thế trẻ em gái (Baonghean.vn) - “Nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” là chủ đề của Ngày Quốc tế trẻ em gái năm 2022. Đây cũng là vấn đề đang được ngành Dân số và các ban, ngành hết sức quan tâm trong giai đoạn hiện nay.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến phương án điều chỉnh tiền lương; công tác nhân sự Tại phiên họp thứ 16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến đối với phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu; cho ý kiến về công tác nhân sự để trình kỳ họp thứ 4 và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vẽ lại ‘bom nước’ tạo nên lũ dữ ở Kỳ Sơn (Baonghean.vn) - Ròng rã gần một tuần tại vùng rốn lũ Kỳ Sơn để chuyển tải thông tin thảm họa thiên tai, phóng viên Báo Nghệ An đã dành thời gian ngược núi, tìm nguyên nhân vì sao dẫn đến cơn lũ dữ n ày.

Tự truyện bằng âm nhạc của Nghệ sĩ Ưu tú Tố Nga (Baonghean.vn) - NSƯT Tố Nga tên đầy đủ là Nguyễn Tố Nga, sở hữu chất giọng đẹp, truyền cảm, ngọt ngào và đặc biệt là đầy tự sự, sâu lắng. Sinh ra và lớn lên ở dải đất miền Trung nắng gió, ngay từ khi còn bé, dù gia đình không có ai làm nghệ thuật, nhưng cuộc sống thấm đẫm những câu ví, câu giặm đã nhen lên trong chị niềm đam mê ca hát.

Lý do 'Mỹ nhân bolero' Thiên Hương 'mất hút' 2 năm Ca sĩ Thiên Hương - được khán giả yêu mến gọi là "Mỹ nhân bolero" - gián đoạn sự nghiệp hơn 2 năm bởi biến cố gia đình.

'Doanh nghiệp Nhà nước cần tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt trong một số lĩnh vực then chốt' Biểu dương, đánh giá cao các tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước về những kết quả tích cực đạt được, đóng góp cho nền kinh tế, Chủ tịch nước yêu cầu các tập đoàn, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình, góp phần giữ ổn định vĩ mô, đảm bảo an ninh cho nền kinh tế; tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng, đào tạo nguồn nhân lực có tâm, có tầm, đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trật tự thế giới hé lộ trong các phát biểu của Tổng thống Nga Putin Trong các phát biểu của Tổng thống Nga Putin, điều gây chấn động cho phương Tây thực ra không phải là lời cảnh báo về chiến tranh hạt nhân mà chính là những nhấn mạnh của ông về một trật tự địa - kinh tế mới.

Hà Nam và Hà Nội tranh chức vô địch U16 nữ Vô địch Quốc gia 2022; Messi bỏ lỡ trận đấu quan trọng (Baonghean.vn) - Cùng có được 11 điểm sau 5 vòng, trận đấu giữa Hà Nội và Hà Nam ở lượt cuối cùng sẽ có ý nghĩa xác định chức vô địch U16 nữ Vô địch Quốc gia 2022; Ngày 12/10 tới PSG sẽ tiếp đón Benfica ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2022/23...là những thông tin thể thao nổi bật vừa diễn ra.

Truy tìm hung thủ sát hại một phụ nữ đơn thân Chị Lê Thị O. (SN 1977), trú thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ, TP. Huế (Thừa Thiên Huế) được người dân phát hiện tử vong tại nhà riêng ở thôn La Khê Bãi. Tại thời điểm được phát hiện, trên người nạn nhân có nhiều vết thương, máu me lênh láng.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục hỗ trợ người dân chịu thiệt hại bởi mưa lũ (Baonghean.vn) - Ngày 10/10, một số địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị thiệt hại bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Báo Nghệ An tổ chức Gặp mặt chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam (Baonghean.vn) - Chiều 10/10, tại TP. Vinh, nhân dịp chào mừng kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Báo Nghệ An tổ chức gặp mặt chúc mừng, tri ân các doanh nhân, doanh nghiệp có những gắn kết trong công tác truyền thông và hoạt động xã hội, an sinh xã hội.