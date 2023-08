Giá xăng điều chỉnh 3 lần liên tiếp đẩy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 1,75%

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Cục Thống kê Nghệ An cho biết, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 năm 2023 trên địa bàn tỉnh tăng 1,75% so với tháng trước, tăng 4,18% so với cùng kỳ. 11/11 nhóm hàng hóa đều có chỉ số giá tăng so với tháng 7/2023.

Giá xăng điều chỉnh 3 lần liên tiếp trong tháng (ngày 1, 11 và 21/8) do ảnh hưởng của giá nhiên liệu thế giới; thời tiết nắng nóng kéo dài làm giá các mặt hàng đồ uống, điện, nước sinh hoạt tăng; học sinh, sinh viên nhập học làm cho giá nhà thuê tăng, là những nguyên nhân chính làm cho Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 năm 2023 tăng 1,75% so với tháng trước, tăng 4,18% so với cùng kỳ năm trước.

Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8. Đồ hoạ: Hữu Quân

Có 11/11 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng so với tháng trước đó là: Nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng tăng 6,55%; Giao thông tăng 3,43%; Giáo dục tăng 0,74%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,51%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,69%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,17%; May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,17%. Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,17%; Bưu chính viễn thông 0,08%; Hàng hoá và dịch vụ khác tăng 0,07%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%.

11/11 nhóm hàng hóa đều có chỉ số giá tăng so với tháng 7/2023. Ảnh: Thu Huyền

Bình quân 8 tháng năm 2023, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,74% so với cùng kỳ năm trước. Có 10 nhóm hàng tăng so với cùng kỳ năm trước gồm: Giáo dục tăng 12,74%; Đồ uống và thuốc lá tăng 5,66%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,22%; Nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng tăng 4,03%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 4%; May mặc, mũ nón và giày dép tăng 2,74%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 2,01%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,84%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,21%; Bưu chính viễn thông tăng 0,16%.

Có 1 nhóm hàng giảm so với cùng kỳ là giao thông giảm 5,17%.



Chuẩn bị bước vào năm học mới, nhu cầu mua sắm đồ dùng học tập cũng là nguyên nhân chính làm cho Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 năm 2023 tăng. Ảnh: Thu Huyền

Chỉ số giá vàng tháng 8 năm 2023 tăng 0,89% so với tháng trước, tăng 6,61% so với cùng kỳ. Bình quân 8 tháng năm 2023 tăng 2,74% so với cùng kỳ. Giá vàng trong nước biến động cùng chiều theo giá vàng thế giới.

Chỉ số đô la Mỹ tăng 0,53% so với tháng trước, giảm 5,34% so với cùng kỳ. Bình quân 8 tháng năm 2023 giảm 4,41% so với cùng kỳ.