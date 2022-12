Giá xăng trong nước chiều nay có thể giảm mạnh, giá dầu thế giới đi lên

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, nước này đang tăng cường nỗ lực sản xuất các vũ khí tiên tiến cho quân đội nhằm răn đe các nước phương Tây đang hỗ trợ Ukraine.

Ở tuổi 40, các ca sĩ, diễn viên này có sự nghiệp thành công, sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong độ hơn nhiều so với tuổi song vẫn lẻ bóng một mình.

(Baonghean.vn) - Ông Nguyễn Hữu Châu ở giáo xứ Trung Hòa, xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương (Nghệ An) được bà con nhân dân trong vùng quý trọng bởi luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

(Baonghean.vn) - Nghệ An trồng rừng nguyên liệu vượt kế hoạch đề ra; Sản lượng cam Vinh đạt khoảng hơn 50.000 tấn; Nghệ An giành huy chương Vàng kickboxing và bóng đá nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc… là những thông tin nổi bật ngày 11/12.

(Baonghean.vn) - Vừa qua, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ đã thăm và làm việc tại Gwangju, Hàn Quốc theo lời mời của Chính quyền Gwangju.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13417 ngày 11-12-2022

(Baonghean.vn) - Hatonet - nền tảng kết nối nguồn lực cộng đồng IT đầu tiên tại Việt Nam là dự án vừa được trao giải Nhì cuộc thi Tìm kiếm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng 2022. Tác giả của dự án là Hachinet Takumi – doanh nghiệp phát triển phần mềm khởi nghiệp tại Nghệ An.