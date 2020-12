Giải bóng đá Năng khiếu U10 Nghệ An: Yên Thành và Thái Hòa tranh vô địch

Giải bóng đá các lớp Năng khiếu U10 - tỉnh Nghệ An năm 2020 chính thức khởi tranh từ ngày 4-8/12/2020, tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp. Đây là giải đấu do Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phối hợp với CLB SLNA tổ chức nhằm tạo tính cọ xát, học hỏi của các lớp năng khiếu bóng đá nghiệp dư ở các cơ sở.

Các đội bóng về tham dự Giải bóng đá Năng khiếu U10 Nghệ An năm 2020. Ảnh: Bá Tuấn

Qua giải đấu này, CLB SLNA sẽ tìm ra các cầu thủ nhí xuất sắc vào đội U10 SLNA chuẩn bị cho đội Nhi đồng SLNA thi đấu tại giải Nhi đồng toàn quốc năm 2021.

Với sự tham gia của 20 đội bóng, với gần 400 vận động viên (từ 9-10 tuổi) đã đi đến những trận đấu cuối cùng.

Trận bán kết 1 diễn ra sáng 7/12 của Giải bóng đá Năng khiếu U10 Nghệ An 2020 là cuộc đối đầu giữa Hoàng Mai và Thái Hòa. Kết quả, Thái Hòa giành chiến thắng với tỷ số 2-1, ghi tên mình vào chung kết đồng thời khiến Hoàng Mai trở thành nhà cựu vô địch.

Các cầu thủ nhí tham dự Giải bóng đá Năng khiếu U10 Nghệ An năm nay. Ảnh: SLNA FC

Ở cuộc đối đầu giữa Yên Thành 1 và Tân Kỳ tại trận bán kết 2, các “đàn em” của Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh đánh bại đội bạn với tỷ số chóng vánh 7-1. Qua đó, gặp Thái Hòa trong trận chung kết.

Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 14h30 ngày 7/12 tại sân cỏ nhân tạo thị trấn Quỳ Hợp.