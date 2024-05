Giải Bóng đá Thiếu niên nhi đồng Cúp Báo Nghệ An: Cơ hội của các cầu thủ nhí lọt vào tầm ngắm các nhà tuyển trạch

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ban tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An 2024 có nhiều đổi mới nhằm mang đến tính chuyên nghiệp, sự hấp dẫn, đặc biệt Giải đã góp phần quan trọng trong việc tuyển trạch các vận động viên cho các lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Giải Bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2024 có nhiều sự đổi mới, hứa hẹn sẽ mang đến hấp dẫn cho khán giả và các đội tham dự. Ảnh: Đức Anh

Trước thềm mùa giải 2024, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

PV: Giải Bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã trải qua 25 lần tổ chức, ông có nhận xét như thế nào về giải đấu này?

Ông Trần Quang Dũng: Tôi đã được theo dõi Cúp Báo Nghệ An từ khi bắt đầu đi học Trường Đại học Thể dục Thể thao. Bản thân cảm thấy tự hào bởi ngày đó trên cả nước chưa có một địa phương nào đủ khả năng tổ chức được một giải đấu quy củ như vậy. Vì thế, bạn bè của tôi đang theo học tại Trường Đại học Thể dục Thể thao đã chọn Giải đấu này làm đề tài trong các bài luận văn. Tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện vì Nghệ An là đơn vị đầu tiên trên cả nước tổ chức được giải Thiếu niên Nhi đồng mang tính chuyên nghiệp cao.

Ông Trần Quang Dũng - Tân Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Phải mãi đến sau này, một số địa phương trong nước mới học hỏi theo mô hình của Nghệ An để tổ chức các giải đấu bóng đá tương tự. Tuy nhiên về tầm cỡ, quy mô và chất lượng thì chưa thể so sánh được như Cúp Báo Nghệ An.

Sau này khi về làm việc tại Sông Lam Nghệ An, tôi thấy rằng Cúp Báo Nghệ An đã tạo điều kiện thuận lợi giúp câu lạc bộ có nguồn cầu thủ để tuyển chọn. Bên cạnh đó, Cúp Báo Nghệ An cũng là nơi chắp cánh cho rất nhiều ngôi sao bóng đá nước nhà. Có thể kể đến như Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Khắc Ngọc, Văn Đức, Xuân Mạnh...

PV: Ông có thể cho biết, cơ hội bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp của các cầu thủ khi tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An?

Ông Trần Quang Dũng: Giải Bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là nơi quy tụ những đội bóng xuất sắc đến từ các huyện, thành, thị trong toàn địa bàn tỉnh Nghệ An. Thông qua các trận đấu tại giải này, chúng tôi sẽ có thể dễ dàng tìm kiếm ra những cầu thủ có tố chất đặc biệt để tuyển chọn vào Sông Lam Nghệ An. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều học viện đào tạo bóng đá trẻ lớn như Hà Nội FC, Viettel, PVF... đã cử các tuyển trạch viên đến trực tiếp theo dõi các trận đấu để tìm kiếm nguồn cầu thủ. Vì thế đây là cơ hội lớn cho các vận động viên thể hiện hết tài năng, qua đó có thể lọt vào mắt xanh các nhà làm bóng đá chuyên nghiệp.

Các cầu thủ sẽ có nhiều cơ hội được phát triển sự nghiệp bóng đá khi tham gia Cúp Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

PV: Năm nay điều lệ đã thay đổi về độ tuổi của các vận động viên tham gia giải. Cụ thể: Ở sân chơi Nhi đồng sẽ bao gồm các cháu sinh năm 2014 trở về sau; ở sân chơi Thiếu niên các cầu thủ không được vượt quá 12 tuổi. Với việc thay đổi độ tuổi như thế, theo ông sẽ mang đến những điều thuận lợi nào cho các lò đào tạo bóng đá trẻ, cũng như các vận động viên?

Ông Trần Quang Dũng: Hằng năm, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ tổ chức Giải Thiếu niên và Nhi đồng theo độ tuổi 11 và 13. Chính vì vậy, khi Cúp Báo Nghệ An năm 2024 hạ độ tuổi xuống sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các lò đào tạo bóng đá trẻ có thể tuyển chọn được nguồn vận động viên chất lượng, đủ điều kiện để đón đầu tham gia U11 và U13 toàn quốc năm 2025.

Bên cạnh đó, các vận động viên sau khi tham gia Cúp Báo Nghệ An được trúng tuyển vào lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ có cơ hội để tham gia Giải Thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc vào đầu năm sau.

Ở những các mùa giải trước đây, những vận động viên được lựa chọn từ Cúp Báo Nghệ An sẽ phải chờ đến 2 năm sau mới được tham gia các giải do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phát triển của các cầu thủ và cũng ảnh hưởng đến sức mạnh của các đội trẻ Sông Lam Nghệ An.

Việc hạ độ tuổi cầu thủ ở mùa giải năm nay, sẽ giúp các em thi đấu hưng phấn, nỗ lực hơn. Ngoài ra, cũng sẽ thu hút nhiều lò đào tạo bóng đá trẻ khắp cả nước đến để tìm kiếm tài năng, điều này sẽ mang đến sự kích thích lớn để các cầu thủ thể hiện hết năng lực của bản thân.

PV: Trên cương vị là Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, theo ông, dựa trên những tiêu chí nào để các tuyển trạch viên lựa chọn các cầu thủ thông qua Giải Bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An?

Ông Trần Quang Dũng: Dựa trên kinh nghiệm và nghiệp vụ đào tạo bóng đá của các huấn luyện viên, Trung tâm đã xây dựng bộ tiêu chí để tuyển chọn các cầu thủ nhí. Cụ thể, sẽ có 5 tiêu chí để chúng tôi xét duyệt một cầu thủ gồm: kỹ thuật, tốc độ, tư duy, bản lĩnh thi đấu và thể hình.

Chúng tôi mong muốn các cầu thủ nhí đến với giải đấu này sẽ thi đấu thật hồn nhiên, hãy thể hiện hết những tài năng mình có, cống hiến những trận đấu đẹp mắt. Đó là tiêu chí hàng đầu mà Ban tổ chức muốn hướng đến.

Sau khi Giải Bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An kết thúc, chúng tôi sẽ tổ chức cho 30 cầu thủ Nhi đồng và 20 cầu thủ Thiếu niên đã được tuyển chọn từ giải đấu về tập trung 5 ngày tại Trung tâm. Các em sẽ được thi tuyển lại một lần nữa, nếu trúng tuyển các em sẽ được câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An ký hợp đồng.

PV: Sông Lam Nghệ An là thành viên trong Ban tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An 2024, vậy câu lạc bộ đã có khâu chuẩn bị như thế nào để giải đấu được thành công?

Ông Trần Quang Dũng: Ngay những ngày đầu tiên của tháng 6, Sông Lam Nghệ An sẽ tiến hành chỉnh trang lại sân bãi, cắt cỏ, tu sửa dàn đèn, vệ sinh khán đài nhằm chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho Giải Bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An 2024.

Song song với đó, Trung tâm đào tạo trẻ đã trình với lãnh đạo câu lạc bộ để thành lập ra Hội đồng tuyển chọn vận động viên. Hội đồng này sẽ được chia thành 2 tổ. Mỗi tổ sẽ gồm 5 đến 6 huấn luyện viên, hoạt động độc lập để tuyển chọn các cầu thủ thuộc sân chơi U10 và U12.

PV: Những năm qua, Báo Nghệ An luôn chú trọng công tác truyền thông cho giải đấu. Đặc biệt năm nay, nhằm tăng tính lan toả khắp cả nước, Báo Nghệ An đã chủ động hợp tác cùng đơn vị truyền thông FPT (đây là đơn vị nắm bản quyền giải V.League) để truyền hình trực tiếp các trận đấu. Vậy theo ông điều này sẽ mang đến những lợi ích gì cho giải và các cầu thủ tham dự?

Các cầu thủ sẽ được thể hiện mình trước đông đảo khán giả trong và ngoài nước thông qua kênh truyền hình FPT. Ảnh: Đức Anh

Ông Trần Quang Dũng: Tôi nghĩ rằng, các trận đấu khi được quay, phát trực tiếp trên kênh FPT sẽ giúp giải đấu được nâng tầm. Giải sẽ có tính lan toả rộng khắp trong và ngoài nước, đến với những người con Nghệ An đang sống xa quê. Với tính lan toả như thế này, trong tương lai Giải Bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An sẽ không còn bó hẹp trong địa bàn tỉnh mà sẽ được rất nhiều người hâm mộ khắp nơi biết đến.

Bên cạnh đó, khi giải được truyền hình rộng khắp, sẽ kích thích cho các đội bóng, cầu thủ, để họ phô diễn hết những năng lực mình có. Các đội bóng, các vận động viên cũng vì thế mà có sự đầu tư, chuẩn bị tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Thông qua truyền hình trực tiếp, các cầu thủ sẽ có cơ hội thể hiện bản thân đến với các học viện đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu cả nước.

Tôi thấy rằng việc Cúp Báo Nghệ An được truyền thông rộng rãi sẽ mang đến nhiều lợi ích cho giải đấu, cho nhà tài trợ và các vận động viên.

PV: Ông có những đề xuất gì để giải đấu năm nay được thành công?

Ông Trần Quang Dũng: Hiện nay, Sông Lam Nghệ An và nhiều lò đào tạo trẻ trên khắp cả nước đặc biệt chú trọng đến vấn nạn gian lận tuổi. Việc gian lận sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của các cầu thủ, cũng như sự trong sạch của các giải đấu bóng đá trẻ Việt Nam. Hiện nay, Sông Lam Nghệ An đang đẩy mạnh khâu kiểm soát tuổi của các cầu thủ. Vì vậy, tôi mong muốn ban tổ chức, hội đồng trọng tài Giải Bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An sẽ có phương án kiểm tra nghiêm ngặt độ tuổi của các cầu thủ khi tham gia.

PV: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!