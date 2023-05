Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25: Yên Thành quyết tâm đi đến trận đấu cuối cùng

(Baonghean.vn) - Là đội bóng giàu truyền thống với những lứa cầu thủ tài năng, huyện Yên Thành luôn khẳng định bản sắc, lối đá tấn công đẹp mắt tại Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Năm nay, thầy và trò quê lúa sẽ nỗ lực hết mình để mang về vinh quang cho huyện nhà.

Quang An

Căng mình tập luyện

Từ sáng sớm, tại sân bóng nhân tạo Trường THPT Phan Đăng Lưu, các cầu thủ nhí của huyện Yên Thành đã hội quân đầy đủ. Việc dậy sớm, tự giác đến sân tập đúng giờ đã trở thành thói quen của các cầu thủ, bất kể có những em đến từ các địa phương cách xa thị trấn hàng chục cây số như Minh Thành, Vĩnh Thành, Đồng Thành... Tất cả đều vì tình yêu với trái bóng tròn và hơn hết, ai cũng muốn có sự chuẩn bị chỉn chu nhất cho Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25.

Cái nắng gay gắt của ngày hè xứ Nghệ khiến cơ thể của các cầu thủ nhí Yên Thành ướt sũng mồ hôi, tuy nhiên, nụ cười rạng rỡ luôn hiện rõ trên khuôn mặt vì các em hiểu rằng, được tuyển chọn để thi đấu cho đội bóng quê hương, tranh tài ở giải đấu số 1 về bóng đá cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh là điều rất đáng tự hào.

Trên sân tập, thầy Vũ Đức Quyết - huấn luyện viên Đội Thiếu niên Yên Thành khi liên tục hô hào, chỉ đạo các học trò thực hiện nghiêm túc các bài tập, từ khởi động đến chuyền bóng, sút bóng, phạt góc, đá phạt, kèm người… lúc lại ân cần, nhẹ nhàng răn dạy những bài tập chiến thuật, những cách xử lý trong từng tình huống bóng cụ thể để các em hiểu và áp dụng vào từng trận đấu trong thực tế.

Theo ghi nhận, lứa cầu thủ của Đội Thiếu niên, Nhi đồng Yên Thành năm nay tuy không có thể hình nổi trội hơn các năm trước, tuy nhiên lại có những cầu thủ có kỹ thuật khéo léo, tư duy chơi bóng khoa học, thông minh và đều thực hiện tốt các bài hướng dẫn do huấn luyện viên chỉ đạo.

Thầy Nguyễn Đức Nhàn, huấn luyện viên Đội Nhi đồng Yên Thành chia sẻ: Yên Thành là địa phương có niềm đam mê bóng đá mãnh liệt và nhiều em có năng khiếu. Do đó, công tác tuyển chọn cũng tốn rất nhiều thời gian do phải quan sát, theo dõi các em thi đấu thường xuyên mới đánh giá được. Tiêu chí để vào đội ngoài tố chất chơi bóng còn phải có tinh thần cống hiến, đức tính chăm chỉ, nghiêm túc tập luyện, tuân thủ kỷ luật của đội bóng.

Trong những ngày tập luyện chuẩn bị cho giải, ngoài ban huấn luyện thì các bậc phụ huynh cũng là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các em. Mỗi khi có lịch tập, các phụ huynh huyện Yên Thành đều dậy sớm, chở con xuống sân tại thị trấn Yên Thành và ở lại theo dõi con thi đấu, những tiếng cổ vũ, hò reo ngoài đường biên đã tiếp thêm ý chí, tinh thần cho các con. Mỗi khi nghỉ giải lao, thầy và trò đội bóng đều được phụ huynh tiếp sức bằng những chai nước mát, hoa quả, giải nhiệt giữa tiết trời nắng nóng.

Chị Trần Thị Vân, xã Văn Thành chia sẻ: “Khi biết con mình được lựa chọn để thi đấu tại Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, gia đình rất vui mừng vì đây là sân chơi uy tín, đã có thương hiệu hàng chục năm qua, cũng đã đào tạo, nuôi dưỡng bao thế hệ cầu thủ nổi tiếng cho Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và nước nhà. Do đó, dù bận công việc đến đâu, chúng tôi đều sắp xếp thời gian đồng hành cùng con từ thời điểm tập luyện đến lúc bước vào giải. Chỉ mong sao con thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, mang về vinh quang cho huyện Yên Thành…”

Quyết tâm mang huy chương về “quê lúa”

Yên Thành là đội bóng giàu truyền thống tại giải Cúp Báo Nghệ An. Trong suốt 25 năm giải đấu khởi tranh, Yên Thành chưa một lần vắng mặt, dù có những năm điều kiện không cho phép, chỉ tham gia được 1 đội. Với lối chơi tấn công đẹp mắt, cống hiến, các cầu thủ nhí Yên Thành luôn khiến các đối thủ e dè mỗi khi vào giải.

Lứa tuổi Nhi đồng Yên Thành từng có 2 lần vô địch liên tiếp vào các năm 2011 và 2012. Đến 2018 là năm đại thành công của bóng đá Yên Thành khi đội bóng giành chức "Vô địch kép" cả lứa tuổi Nhi đồng và Thiếu niên tại Cúp Báo Nghệ An. Đây là thành tích đáng nể và không dễ để có thể đạt được tại giải đấu đầy tính cạnh tranh này.

Ông Nguyễn Viết Công – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Yên Thành cho biết: Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là sân chơi đã tạo được thương hiệu hàng chục năm qua, do đó, nếu vô địch được giải đấu này là niềm vinh dự rất lớn của huyện nhà. Chúng tôi luôn chỉ đạo thầy và trò của 2 đội Thiếu niên, Nhi đồng nỗ lực hết mình để có thể mang về huy chương tại giải đấu này. Dù năm nay chưa có những cá nhân kiệt xuất như thế hệ của Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh… tuy nhiên, các em đều có tinh thần quyết tâm cao, chăm chỉ. Trong bóng đá, đôi khi tinh thần thi đấu còn quan trọng hơn kỹ năng, do đó, chúng tôi hy vọng rằng các em sẽ tự tin toả sáng ở sân chơi lớn.

Cầu thủ Hồ Đình Lương Vũ, Đội Thiếu niên Yên Thành chia sẻ: Đây là lần đầu tiên em được tham dự một giải đấu lớn nên rất háo hức chờ ngày khai mạc. Dù biết các đối thủ sẽ rất mạnh, tuy nhiên, chúng em đều quyết tâm đi đến trận đấu cuối cùng để mang về danh hiệu cho huyện Yên Thành, ai cũng muốn được thành công, tiếp tục đam mê với trái bóng, được nhiều người biết đến như anh Đức, anh Mạnh trước đây…”.

Được biết, từ khi các em chính thức được nghỉ hè, 2 đội Thiếu niên và Nhi đồng Yên Thành đều tăng tần suất tập luyện. Từ 1/6, thầy và trò đội bóng Yên Thành sẽ ăn tập "khép kín" với nhau, các em không trở về nhà mà ăn, ngủ, sinh hoạt ngay tại đội để sẵn sàng lên đường thi đấu với sự chuẩn bị chu đáo nhất.

Thầy Vũ Đức Quyết, huấn luyện viên Đội Thiếu niên Yên Thành chia sẻ: Bên cạnh tập luyện hàng ngày, chúng tôi cũng triệu tập các cầu thủ của lứa trước về thi đấu với lứa năm nay để các em cọ xát, có thêm kinh nghiệm. Năm nay, thầy và trò đều quyết tâm để có thể mang về danh hiệu cho quê hương Yên Thành, cũng là lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Viết Công, người thầy lớn của bóng đá Yên Thành đã dìu dắt bao thế hệ cầu thủ huyện nhà tham dự giải Cúp Báo Nghệ An 25 năm qua khi thầy sẽ nghỉ hưu theo chế độ vào tháng 8 tới, khép lại 40 năm cống hiến cho thể thao Yên Thành./.