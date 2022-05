Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An 2022: Nhi đồng Quỳ Hợp quyết bảo vệ ngôi vô địch

Dưới cái nắng tháng 5, trên sân cỏ nhân tạo tại khối 7, thị trấn Quỳ Hợp vào buổi chiều mỗi ngày, thầy trò huấn luyện viên Cao Thanh Xuân lại cùng nhau say sưa luyện tập.

Hiện, đội tuyển bóng đá Nhi đồng huyện Quỳ Hợp có 14 cầu thủ. Năm nay, đội tuyển trình làng lứa cầu thủ mới đồng đều từ 10-11 tuổi, các em có thể hình tốt và tư duy chiến thuật nhạy bén, những gương mặt nổi bật như Quán Phan Hoàn, Lo Anh Lân, Hồ Bá Quốc Bảo, Hồ Hoàng Việt Anh, Phạm Tiến Đạt… hứa hẹn sẽ là nòng cốt của đội tuyển.



Bên cạnh việc học văn hóa và giải trí hợp lý, các cầu thủ đã được ban huấn luyện sắp xếp lịch để có những buổi tập kỹ năng chơi bóng. Tuy nhiên, điều đọng lại nhiều nhất với hầu hết các em là ý thức kỷ luật và tinh thần rèn luyện thể dục thể thao đã được trau dồi trong những ngày vinh dự được “gọi vào tuyển”. Cầu thủ Quán Phan Hoàn phấn khởi “Sau thời gian nghỉ dịch khá dài, ai nấy đều nóng lòng vì không được tập cùng nhau. Bởi vậy, hiện nay với thời gian không còn nhiều, chúng em đều nỗ lực hết sức để tập luyện, nhất là kỹ năng kết hợp…

Thời điểm này, ban huấn luyện cho các cầu thủ tập các bài tập rèn thể lực tập với bóng để lấy lại cảm giác chơi bóng sau đợt nghỉ dài ngày. Thời gian tới đội tuyển bóng đá Nhi đồng huyện Quỳ Hợp sẽ tổ chức đi tập huấn, thi đấu cọ xát trước khi bước vào các trận đấu vòng loại Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2022. Với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng và dài hơi, thầy trò huấn luyện viên Cao Thanh Xuân đang hướng tới một mùa giải thành công nữa của bóng đá nhi đồng Quỳ Hợp.

Về phía phụ huynh đều cho rằng, nhằm giúp cho các con có được tinh thần thoải mái trước khi bước vào giải đấu quan trọng, phụ huynh luôn cố gắng tạo cho các con có được những điều kiện tốt nhất. “Là phụ huynh, ngoài chăm lo miếng ăn giấc ngủ, tôi tạo mọi điều kiện ngoài thời gian học văn hóa để đưa đón các cháu theo tập cùng đội tuyển, với quyết tâm giành thành tích cao nhất. Biết đâu, mùa giải năm nay Nhi đồng Quỳ Hợp lại tiếp tục bảo vệ được ngôi vương”, anh Hồ Văn Quyết khối 11 thị trấn Quỳ Hợp chia sẻ.

Các phụ huynh sau khi chở con đến sân đều ở lại để cổ vũ các em tập luyện. Ảnh: Phan Giang

Dự kiến vòng loại Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2022 sẽ được tổ chức tại thành phố Vinh từ ngày 8/6 đến 16/6. Những năm gần đây đội bóng nhí huyện Quỳ Hợp luôn có thành tích tốt tại giải bóng đá Cúp Báo Nghệ An, đặc biệt năm 2019, dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Cao Thanh Xuân, đội bóng nhi đồng phố núi đã có thành tích xuất sắc, giành ngôi vô địch Cúp Báo Nghệ An lần thứ 23.