Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022: Ngày hội bóng đá trẻ thơ trở lại

Sân chơi truyền thống, bệ phóng tài năng

Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An ra đời từ năm 1996, xuất phát từ tâm huyết của những người làm báo Đảng và công tác trong ngành Văn hóa - Thể thao tỉnh nhà. Từ một giải đấu phong trào, Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An đã trở thành giải thi đấu chính thức truyền thống hằng năm của tỉnh Nghệ An. Giải diễn ra vào dịp Kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) và Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông động viên các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An. Ảnh tư liệu: Hồ Phương

Trong suốt 23 năm qua, Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An ngày càng bề thế, đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành, các huyện, các bậc phụ huynh và các cháu thiếu niên, nhi đồng. Giải đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trong những ngày hè, góp phần thúc đẩy phong trào xã hội hóa thể dục, thể thao tỉnh nhà, sự phát triển của bóng đá Nghệ An và cả nước. Từ Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An, nhiều địa phương trên cả nước đã có mô hình tổ chức giải bóng đá trẻ cấp tỉnh; các huyện, thành, thị trên địa bàn Nghệ An đã tổ chức các giải bóng đá TN-NĐ cấp phường, xã, cấp huyện.

Từ năm 2013, Giải do Báo Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao cùng Công ty cổ phần Sông Lam tổ chức. Từ năm 2019, giải có thêm sự đồng hành của Trung tâm Đào tạo bóng đá PVF. Sự đồng hành của trung tâm đào tạo bóng đá hàng đầu Việt Nam này là bằng chứng sinh động nhất cho sự lan tỏa và ngày một nâng tầm của Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An.

Ông Pascal Vaudequin - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá PVF trao Cờ lưu niệm và động viên các cầu thủ tham dự Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2019. Ảnh tư liệu: Nguyễn Đạo

Qua Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An, nhiều cầu thủ nhí ở khắp mọi miền quê xứ Nghệ được Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An và các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trong cả nước như: Viettel, Hà Nội, PVF, Hoàng Anh Gia Lai... tuyển chọn. Hàng trăm cầu thủ trưởng thành từ Cúp Báo Nghệ An đã và đang khoác áo các đội bóng chuyên nghiệp, hạng nhất, hạng nhì ở trong và ngoài nước cũng như tại các đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Trong đó, nhiều cầu thủ trưởng thành, trở thành những ngôi sao hàng đầu Việt Nam qua các thời kỳ như Văn Quyến, Công Vinh, Dương Hồng Sơn, Văn Bình, Trọng Hoàng, Đình Đồng, Công Phượng, Nguyên Mạnh, Minh Đức, Như Thuật, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Văn Hoàng, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Đặng Văn Lắm, Đinh Xuân Tiến… Có thể nói, thời nào bóng đá xứ Nghệ cũng có những tài năng bóng đá đóng góp cho đội tuyển quốc gia, là những cầu thủ được bồi dưỡng, phát hiện từ Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An.

Có rất nhiều cầu thủ trưởng thành từ Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An hiện đang khoác áo đội tuyển quốc gia. Ảnh: tư liệu

Điểm khác biệt của Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An so với các giải đấu khác là ngoài các phần thưởng cho đội đạt giải cao, cầu thủ xuất sắc, ban tổ chức còn trao giải thưởng dành cho cầu thủ học giỏi, đá bóng hay. Hằng năm, có hàng chục đến hàng trăm cầu thủ nhí được tặng giải thưởng này. Đây là một hình thức khuyến khích, nhắc nhở các em có năng khiếu bóng đá phải chăm lo học văn hóa tốt, phát triển toàn diện, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi. Từ giải thưởng này, một số địa phương, trong những lần tổ chức giải bóng đá thiếu nhi của riêng mình, cũng dành kinh phí trao thưởng cho những cầu thủ học giỏi, đá bóng hay như Quỳnh Lưu, Quỳ Châu, thị xã Thái Hòa…

Để Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An có được sự thành công, sự lan tỏa mạnh mẽ, ngoài sự nỗ lực không ngừng của Ban Tổ chức giải, còn là sự hưởng ứng của đông đảo các bậc phụ huynh, nhà trường, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành cùng các doanh nghiệp và đông đảo người hâm mộ. Chính điều này đã tạo điều kiện để các đội bóng cũng như Ban Tổ chức xây dựng giải đấu ngày càng quy mô và chuyên nghiệp.

Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An là sân chơi lý thú, vườn ươm những tài năng bóng đá. Ảnh: tư liệu Ông Nguyễn Hồng Thanh - nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch CLB Bóng đá SLNA từng nêu rõ: “Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An không những là nơi phát hiện tài năng bóng đá trẻ, là sân chơi bổ ích mà còn là cơ hội để các em rèn luyện bản thân theo tinh thần “Thể thao trung thực, cao thượng, đoàn kết”. Ngoài ra, Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An chính là thước đo về tấm lòng, sự quan tâm của mỗi địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và từng cá nhân dành cho trẻ thơ, cho phong trào thể thao cơ sở”. Bước vào Ngày hội của tuổi thơ Trong 2 năm (2020, 2021), do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An không thể tổ chức. Bước vào năm 2022 này, trong bối cảnh bình thường mới, Báo Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao cùng Công ty cổ phần Sông Lam quyết tâm tổ chức trở lại giải đấu nhằm tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho các em thiếu nhi trong dịp hè; phát hiện tài năng cho bóng đá tỉnh nhà. Các trận đấu ở Cúp Báo luôn diễn ra sôi nổi, đầy kịch tính và hấp dẫn. Ảnh tư liệu: Thành Cường Ngày 18/4 vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An chính thức ban hành Điều lệ Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng lần thứ XXIV Cúp Báo Nghệ An - năm 2022.



Theo đó: Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ XXIV năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 8/6 - 16/6/2022. Mỗi huyện, thành, thị cử 1 đội bóng đá Thiếu niên và 1 đội bóng đá Nhi đồng về thành phố Vinh tham gia thi đấu. Lứa tuổi nhi đồng là từ 10 - 11 tuổi (sinh ngày 1/1/2011 trở lại đây). Lứa tuổi thiếu niên là từ 12-13 (sinh ngày 1/01/2009 trở lại đây). Ở lứa tuổi nhi đồng, thi đấu theo Luật bóng đá Futsal. Địa điểm thi đấu tại Nhà thi đấu tỉnh Nghệ An. Ở lứa tuổi thiếu niên, thi đấu theo Luật bóng đá 7 người. Địa điểm thi đấu tại sân bóng đá cỏ nhân tạo Công ty cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An.

Các "ngôi sao" tương lai phô diễn tài năng, đua tài trong ngày hội lớn. Ảnh: tư liệu

Các vận động viên đào tạo tập trung tại các CLB Bóng đá trên địa bàn tỉnh Nghệ An và ngoài tỉnh không được tham gia giải này (trừ các vận động viên thuộc các lớp năng khiếu nghiệp dư cơ sở và các vận động viên lứa tuổi nhi đồng đang đào tạo tập trung tại Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An được ký hợp đồng từ ngày 20/4/2022) được phép trở về thi đấu cho các huyện, thành phố, thị xã.

Mùa giải năm nay, Ban Tổ chức sẽ trao Cúp, Cờ, tiền thưởng (30 triệu đồng), Huy chương Vàng cho đội đoạt danh hiệu vô địch nhi đồng, vô địch thiếu niên; trao cờ, tiền thưởng (10 triệu đồng), Huy chương Bạc cho các đội đoạt giải Nhì; trao cờ, tiền thưởng (7 triệu đồng), Huy chương Đồng cho các đội đồng giải Ba; trao cờ, tiền thưởng (5 triệu đồng) cho đội đoạt giải phong cách. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng sẽ trao thưởng cho các danh hiệu cá nhân ở các lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng: cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất; trao thưởng cho các cầu thủ học giỏi và đá bóng hay trong năm học 2021 - 2022 (là học sinh giỏi tỉnh và học sinh xuất sắc có điểm học bạ trung bình môn từ 8 điểm trở lên).

Mỗi trận đấu của giải đều thu hút rất đông người hâm mộ bóng đá trẻ tỉnh nhà về theo dõi, cổ vũ. Ảnh: tư liệu

Ở mùa giải năm nay, với sự đầu tư chu đáo, bài bản của Ban Tổ chức, công nghệ kỹ thuật số và mạng xã hội sẽ tiếp tục được ứng dụng mạnh mẽ, góp phần lan tỏa giải đấu đến khắp mọi miền đất nước và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ ở nước ngoài. Các trận đấu được tường thuật trực tiếp trên Báo Nghệ An điện tử (www.baonghean.vn) và các fanpage của Báo Nghệ An sẽ góp phần làm cho giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn. Ban Tổ chức cũng sẽ mời những trọng tài quốc gia đảm nhận vai trò là người “cầm cân, nảy mực” trong giải đấu.

Để chuẩn bị cho giải đấu, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức giải bóng đá trẻ, đến tận các trường học để tìm kiếm “nhân tài”, bồi dưỡng nhân tố, tuyển chọn đội hình tham dự giải... Ông Đặng Duy Hưng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao huyện Yên Thành tiết lộ: “Được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo huyện, sự ủng hộ tuyệt đối của phụ huynh, cộng đồng địa phương, Yên Thành đã có 2 lớp đào tạo, bồi dưỡng bóng đá. Mục tiêu đội bóng không ngoài việc tái lập thành tích mùa giải lần thứ 22 năm 2018 là vô địch ở cả 2 lứa tuổi”.

Đội ngũ phóng viên tường thuật, đưa tin về Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An. Ảnh: tư liệu

Mùa hè này, các cầu thủ nhí sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích, nhiều kỷ niệm. Người hâm mộ bóng đá trẻ tỉnh Nghệ An đang háo hức đón chờ những ngày “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” - được xem màn trình diễn, trổ tài thi thố tài năng của các “ngôi sao” bóng đá tương lai đến từ vùng cao của “chảo lửa Đông Dương” như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn... hay những đội bóng đến từ những chân ruộng khô nứt nẻ, những bãi bồi sông Lam bỏng rát bàn chân như Yên Thành, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nam Đàn...