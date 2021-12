Giải Bóng đá U13 toàn quốc thành công tốt đẹp

Ngày 31/12, tại TP. Vinh đã diễn ra Lễ Bế mạc Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2021” do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam phối hợp tổ chức với thông điệp “Chắp cánh tài năng tương lai”.



Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Hoàng Cường

Tham dự Lễ bế mạc có ông Nguyễn Phan Khuê – Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng ban Tổ chức giải; ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đồng Trưởng ban Tổ chức giải; đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao; bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao, Phó trưởng Ban Tổ chức giải.



Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng đến từ các tỉnh, thành trong cả nước. Sau 1 tuần thi đấu sôi nổi, giải đấu đã chính thức khép lại với những thành công ngoài mong đợi.



Trao Cup Vô địch cho U13 PVF. Ảnh: Hoàng Cường

Sự nỗ lực cố gắng của Ban tổ chức, của các cấp, ngành, sự đồng lòng, tinh thần nghiêm túc của các đội bóng khi tham gia thi đấu tại giải, sự hỗ trợ tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, sự chung tay giúp sức của các đơn vị, cấp ngành tại Nghệ An, đã làm nên thành công của giải đấu.



Trao giải Nhì cho U13 Hà Tĩnh. Ảnh: Hoàng Cường

Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện đúng theo “Phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup năm 2021 tại Nghệ An” của các cơ quan chuyên môn, đảm bảo an toàn cao nhất cho tất cả thành viên tham gia tại giải. Công tác test Covid -19 sàng lọc ngay từ khi các đội đến địa phương thi đấu, cùng với việc 72 giờ test kiểm tra định kỳ cho tất cả thành viên tại giải, phương án ăn, nghỉ của các đội tách biệt, hạn chế tối đa tiếp xúc bên ngoài... đã mang lại kết quả tốt.



Các cầu thủ tài năng U13 đã được thỏa sức hết mình với trái bóng, nhiều trận đấu vô cùng quyết liệt, hào hứng, hồi hộp nghẹt thở và gây bất ngờ ở những phút cuối, tạo nên nhiều dấu ấn.

Trao giải Vua phá lưới. Ảnh: Hoàng Cường

Kết thúc giải, BTC đã trao Cup Vô địch cho U13 PVF; giải Nhì cho U13 Hà Tĩnh; đồng giải Ba cho U13 T&T VSH và U13 QNK Quảng Nam; U13 QNK Quảng Nam đạt giải Phong cách.



Cầu thủ xuất sắc nhất giải được trao cho Trần Hoàng Khanh (PVF); Vua phá lưới được trao cho Nguyễn Văn Khánh (Hà Tĩnh), Trần Hoàng Khanh (PVF); thủ môn xuất sắc nhất cho Nguyễn Thành Long (PVF).



BTC trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất. Ảnh: Hoàng Cường

Tổng kết, đánh giá lại giải đấu, bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao, Phó ban Tổ chức giải cho biết: Để tổ chức giải đấu này thành công thì BTC đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của UBND tỉnh, các cấp, các ngành. Sở Văn hóa và Thể Thao đã xây dựng phương án chống dịch một cách chi tiết, khoa học, được sự thẩm định của các cơ quan chuyên môn và ý kiến góp ý của UBND TP. Vinh. Trên cơ sở đó, các đội tham gia giải đấu đã chấp hành một cách rất nghiêm túc, với hình thức ăn, ở, thi đấu khép kín và quá trình diễn ra giải đấu có sự kiểm soát chặt chẽ. Với kinh nghiệm tổ chức giải đấu này, Nghệ An hoàn toàn tự tin để có thể tiếp tục đăng cai tốt các giải đấu khác có tính chất toàn quốc.