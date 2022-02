Giải Búa liềm Vàng góp phần xây dựng hệ thống chính trị

Khó khăn tôi luyện bản lĩnh người làm báo



Từ đầu năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, gây hậu quả nặng nề đến mọi mặt đời sống, hoạt động báo chí cũng gặp nhiều khó khăn, thử thách chưa từng có. Nhưng trong khó khăn, thử thách, bản lĩnh, ý chí người làm báo được tôi luyện, tinh thần sẵn sàng cống hiến và đồng hành cùng tỉnh được phát huy, được thể hiện qua giải Búa liềm Vàng (BLV) tỉnh Nghệ An lần thứ 5 - năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Trước đây, đơn vị Thường trực giải là Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ năm 2021, Thường trực Tỉnh ủy giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là đơn vị Thường trực giải. Ngay sau khi kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, bộ phận Thường trực giải đã nhanh chóng tham mưu, đôn đốc, chỉ đạo triển khai tuyên truyền một cách bài bản, khoa học. Nhờ vậy, dù trong bối cảnh dịch bệnh, nhưng giải BLV năm 2021 đã thành công ngoài mong đợi cả về số lượng và chất lượng, công tác tuyên truyền xây dựng Đảng được thể hiện phong phú, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Điều này được thể hiện bằng kết quả tham gia giải, với 126 tác phẩm tham dự - nhiều hơn năm 2020 là 30 tác phẩm, trong đó, báo hình 32 tác phẩm, phát thanh 18, báo in 41, báo điện tử 30 và ảnh báo chí 5 tác phẩm. Qua 5 năm tổ chức giải BLV, đây là năm có số tác phẩm và đơn vị tham dự cao nhất, cho thấy hiệu quả và sức thu hút của giải ngày càng được khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm tác giả Báo Nghệ An đoạt Giải C Búa liềm Vàng toàn quốc 2021. Nét mới ở mùa giải năm nay, công tác thẩm định được tiến hành sớm hơn các năm trước, kịp thời lựa chọn tác phẩm chất lượng tham dự giải Búa liềm Vàng toàn quốc lần thứ VI, năm 2021. Căn cứ Thể lệ, Quy chế chấm giải, Ban Giám khảo đã chọn 42 tác phẩm xuất sắc để xếp giải. (Truyền hình 10 tác phẩm, phát thanh 9 tác phẩm, báo in 10 tác phẩm, báo điện tử 10 tác phẩm, ảnh báo chí 3 tác phẩm). Về chất lượng, các tác phẩm dài kỳ (nhất là báo in) chiếm tỉ lệ cao, cho thấy đề tài được các cơ quan báo chí đầu tư công phu, bài bản. Phát thanh, truyền hình có nhiều tương tác với công chúng hơn; đối với báo điện tử, hình thức thể hiện mới, hiện đại dưới dạng longform, megastory, emagazine… Những tác phẩm được chọn trao giải cao có nội dung tư tưởng tốt, có tính phát hiện và có sáng tạo trong cách thể hiện, ứng dụng hiệu quả công nghệ làm báo hiện đại.



Các đại biểu tham quan gian trưng bày Báo Nghệ An tại Hội báo Xuân 2022. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Bên cạnh việc trao giải cho tác giả cao tuổi nhất là CTV Báo Nghệ An (ở huyện Yên Thành) như mùa giải 2020, thì nét mới nữa ở mùa giải năm nay là, BTC trao giải cho nhân vật tiêu biểu của tác phẩm đoạt giải A tác phẩm truyền hình, là nhân vật người Mông ở huyện Kỳ Sơn.

Tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ đề tài về xây dựng Đảng

Giải BLV Nghệ An đã bước sang năm thứ 5, ngày càng khẳng định được vị thế vững chắc, giá trị của giải được lan tỏa rộng khắp không chỉ đối với người làm báo, mà còn trong hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh. Giải cũng ghi nhận nhiều hơn các tác phẩm đi sâu phân tích, mổ xẻ những vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm, cần được cấp ủy, chính quyền các cấp vào cuộc giải quyết. Giải không chỉ thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà báo, mà còn có cộng tác viên, các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương, các sở, ngành.

Điều đó được minh chứng qua những con số cụ thể, ngoài 2 cơ quan báo chí của tỉnh (Báo Nghệ An, Đài PT-TH tỉnh) là lực lượng chủ công, thì cộng tác viên các sở, ban, ngành cũng tham gia tuyên truyền tích cực, chất lượng tin bài khá tốt, như: Công an Nghệ An gửi dự thi 09 tác phẩm, Công an TP. Vinh 02 tác phẩm, Ban Nội chính Tỉnh ủy 02 tác phẩm, Bộ đội Biên phòng 02 tác phẩm, Huyện ủy Tương Dương 02 tác phẩm. Bên cạnh đó, 8 đơn vị báo thường trú đóng trên địa bàn tỉnh gửi tham gia 15 tác phẩm; 12/21 trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thông huyện, thành, thị xã gửi tác phẩm tham gia giải, tiêu biểu như Trung tâm VH-TT-TT thị xã Cửa Lò (07 tác phẩm), Trung tâm VH-TT-TT huyện Tân Kỳ (04 tác phẩm), trong đó tác phẩm của Tân Kỳ chất lượng tốt và đạt nhiều giải...

Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu: H.T

Năm 2021, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đổi mới cách thức tổ chức hưởng ứng giải linh hoạt, phù hợp bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; đồng thời xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề khó; coi việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hoạt động đối ngoại và xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 vừa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa là nguồn đề tài, cảm hứng để các tác giả sáng tạo tác phẩm báo chí tham dự giải BLV.

Giải Búa liềm Vàng Nghệ An – năm 2021 đã khép lại, thành công của giải lần này không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn được tác phẩm xuất sắc để trao giải, để gửi dự thi Trung ương, mà còn thể hiện ở sự trưởng thành hơn của các cây bút chuyên và không chuyên trong sáng tác về đề tài xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.