Giải cứu 2 cô gái bị côn đồ bắt giữ để đòi nợ

Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Lành (SN 1994) trú ở tổ dân phố Lợi Phúc, phường Cam Lợi, TP Cam Ranh để điều tra và xử lý về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Theo Thiếu tá Phạm Hoàng Đắc Huy - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Cam Ranh, từ nguồn tin báo của người dân, sáng 9/1, một tổ công tác phối hợp giữa Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Cam Ranh và Công an xã Cam Thịnh Đông khẩn trương đến Nhà nghỉ Cam Ranh ở thôn Hiệp Mỹ, xã Cam Thịnh Đông để giải cứu hai cô gái đang bị Nguyễn Văn Lành cùng đồng bọn khống chế, bắt giữ trái pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Văn Lành đang bị Công an TP Cam Ranh tạm giữ hình sự sau khi lập biên bản phạm tội quả tang.

Nạn nhân là Khương Thị T. O (SN1983) trú ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang (Khánh Hòa) và Tô Thị T.L (SN1986) trú ở xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp).