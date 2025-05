Pháp luật Giải cứu thành công nam sinh lớp 12 bị đối tượng lừa đảo 'thao túng tâm lý' ép chuyển tiền Đang học trên lớp, cháu P.V.D nhận được cuộc gọi điện thoại của một người tự xưng là cán bộ công an nói nam sinh có liên quan tới một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, yêu cầu phải chuyển 250 triệu đồng.

Công an phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vừa nhận được thư cảm ơn của anh P.H.D, công dân trú trên địa bàn phường về việc đã tìm được con trai bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, đồng thời ngăn chặn việc chuyển 250 triệu đồng cho chúng.

Trước đó, vào lúc 22h30 ngày 6/5, Công an phường Cẩm Thạch nhận được tin báo của anh P.H.D về việc con trai là cháu P.V.D, đang là học sinh lớp 12 bỏ nhà đi từ 14h cùng ngày và không rõ đi đâu.

Công an phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả bàn giao cháu P.V.D cho gia đình.



Sau đó gia đình anh D nhận được tin nhắn của con trai cùng một số điện thoại lạ thông báo “cháu D tham gia cuộc thi viết thuyết trình tiếng Trung Quốc và đỗ vào một trường Đại học ở Vũ Hán (Trung Quốc)”. Trong tin nhắn từ số điện thoại lạ, yêu cầu gia đình anh D chuyển số tiền 250 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng MB Bank của con trai để xác minh năng lực tài chính.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Cẩm Thạch đã huy động lực lượng, phối hợp với trường học của cháu D, công an các phường xung quanh hỗ trợ triển khai nhiều mũi truy tìm.

Đến 14h ngày 7/5, Công an phường Cẩm Thạch đã tìm thấy cháu D khi đang ở tại khu vực phường Đại Yên, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Lực lượng công an đã thông báo cho gia đình, ngăn chặn việc người thân cháu D chuyển tiền cho nhóm đối tượng lừa đảo và bàn giao nam sinh về nhà an toàn.

Tại cơ quan công an cháu D kể lại, khi đang học ở trên trường thì nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ Cục Cảnh sát (Bộ Công an) nói cháu tham gia vào một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, có thể bị xử lý hình sự.

Sau đó, các đối tượng liên tục dọa nạt, thao túng tâm lý nạn nhân, yêu cầu cháu D phải đi ra khỏi nhà, chỉ được ở một mình không được thông báo cho gia đình biết. Tiếp đó, các đối tượng hướng dẫn cháu D nhắn tin về gia đình chuyển số tiền 250 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của nam sinh để xác minh tài chính khi thi đỗ đại học.

Các đối tượng còn yêu cầu cháu D đến trụ sở Công an TP. Hải Phòng để làm việc. Do sợ hãi, cháu còn tự lấy xe máy điện để di chuyển về Hải Phòng... sau đó về lại Quảng Ninh và may mắn được các chú Công an tìm thấy…